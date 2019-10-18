 القبض على مهرب عراقي لدوره في مقتل مئات اللاجئين قبل 18 عاما | أخبار | DW | 19.10.2019

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أخبار

القبض على مهرب عراقي لدوره في مقتل مئات اللاجئين قبل 18 عاما

قبضت السلطات الأسترالية على مهرب عراقي لدوره في مقتل مئات اللاجئين معظمهم من النساء والأطفال قبل 18 عاما. وكان قارب يقل مهاجرين قد غرق في المياه الدولية بعد انطلاقه من أندونيسيا إلى أستراليا عام 2001، بحسب مصادر محلية.

Bootsflüchtlinge mit Ziel Australien (picture-alliance/AA/J. Hanafiah)

مهاجرون غير قانونيين على مركب قاصدين أستراليا (صورة من الأرشيف)

أفادت الشرطة الأسترالية اليوم السبت (19 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) أنه تم توجيه تهمة إلى مهرب عراقي لصلته بموت أكثر من 350 طالب لجوء في عام 2001.

مختارات

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وقبض على ميثم راضي (43 عامًا)، في مطار بريزبان في ولاية كوينزلاند الأسترالية في وقت متأخر أمس الجمعة بعد تسليمه من نيوزيلندا ووجهت إليه تهمة "تنظيم تهريب مجموعات من غير المواطنين إلى أستراليا".

وقررت محكمة في مدينة بريزبان، مثل أمامها اليوم السبت، حبسه على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مجددا في 31 تشرين أول/ أكتوبر. فيما  يواجه العراقي عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن في حالة إدانته.

وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان صدر السبت "أنه وبعد 18 عامًا من وقوع الكارثة، فإن الشرطة ما تزال ملتزمة في التحقيق".

 وغرق قارب الصيد عام 2001 في المحيط الهندي أثناء انطلاقه من أندونيسيا متوجها صوب جزيرة كريسماس الأسترالية، ما أسفر عن مقتل 353 شخصًا، منهم 146 طفلاً. وكانت السفينة تحمل 421 من طالبي اللجوء معظمهم من اللاجئين العراقيين والأفغان.

و راضي هو الشخص الثالث الذي تدينه المحكمة لدوره في الكارثة التي أصابت اللاجئين، حيث تم ادانة رجلين آخرين سابقا بسبب دورهما في الحادثة، أحدهم في مصر وآخر في أستراليا.

يذكر أنه منذ ذلك الحين، استخدم الحزبان السياسيان الأستراليان الرئيسيان هذه المأساة لتبرير معاملتهما القاسية لطالبي اللجوء، بحجة ثنيهم عن القدوم إلى أستراليا بشكل غير قانوني.

ع.أ.ج/ ص ش ( ا ف ب، د ب ا)

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مختارات

قمة أوروبية استثنائية لمواجهة مأساة المهاجرين عبر المتوسط

تتكرر حوادث غرق القوارب المكتظة باللاجئين المنطلقة نحو "فردوس أوروبا"، وتتصاعد أرقام الضحايا كل يوم بشكل مأساوي، ما دفع زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على عقد قمة استثنائية بشأن الأزمة الخميس. (22.04.2015)  

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