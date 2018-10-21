 القبض على لاجئ هدد عائلته بإجبارها على العودة إلى سوريا | أخبار | DW | 26.10.2018

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أخبار

القبض على لاجئ هدد عائلته بإجبارها على العودة إلى سوريا

قامت قوات خاصة من الشرطة الألمانية بإلقاء القبض على لاجئ سوري في ولاية زارلاند بعد أن قام بتهديد عائلته لإجبارها على العودة معه إلى سوريا، فيما ترفض العائلة فكرة العودة إلى الوطن.

Hessen, Terrorverdächtiger vor Gericht (picture-alliance/dpa/B.Roessler)

من الأرشيف

قالت صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار في ألمانيا إن القوات الخاصة في الشرطة الألمانية ألقت القبض على لاجئ سوري هدد عائلته باستخدام العنف إن لم توافق على العودة معه إلى سوريا.

وأشارت الصحيفة إن الشرطة قبضت على اللاجئ السوري في مدينة زارلويس في ولاية زارلاند وهو في سيارته الخضراء في زقاق وسط المدينة، بعد أن طرحته أرضاً.

وقامت الشرطة أثناء العملية بإغلاق الشارع الرئيسي المؤدي للزقاق، كما أن سيارات الإسعاف كانت مجهزة تحسباً لأي طارئ.

وبحسب الصحيفة فإن عائلة الرجل لم توافق على العودة معه إلى سوريا لأنها تريد أن تبقى في مكان آمن بعيد عن الحرب، ما جعله يهددها باستخدام العنف إن لم توافق على طلبه بالعودة إلى وطنه.

وقال المتحدث باسم الشرطة في زاربروكن عاصمة ولاية زارلاند: "الرجل لاجئ سوريّ في ألمانيا. قرر العودة إلى وطنه، وأراد أن يأخذ عائلته التي تعيش معه هنا".

ويتم الآن استجواب الرجل للتحقق من حقيقة التهمة الموجهة له بـ"تهديد" عائلته لإجبارها على العودة، وفقاً للصحيفة.

م.ع.ح/ د. ص  مهاجر نيوز

  • 25 Jahre nach Solinger Brandanschlag (dpa)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    اعتداء زولينغن الرهيب

    بحضور المستشارة ميركل ووزير الخارجية التركي، أحيت ألمانيا الذكرى 25 لاعتداء زولينغن الرهيب الذي راح ضحيته خمسة أشخاص من عائلة ذات أصول تركية وهم امرأتان وثلاث فتيات. ففي 29 من مايو/ أيار أضرم أربعة شبان النيران في منزل العائلة. وتبين فيما بعد أنهم على صلة باليمين المتطرف.

  • Deutschland Jahrestag 25 Jahre Solinger Brandanschlag | Gedenkstein (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    نصب تذكاري

    وتمّ تشييد نصب تذكاري في مكان الاعتداء كتبت عليه أسماء الضحايا. وبمنسبة الذكرى الـ25، اعتبر رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا أرمين لاشيت الاعتداء بأنه الأسوأ في تاريخ المدينة منذ الحرب العالمية الثانية كما حذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من خطر اليمين المتطرف في البلاد، مشددا أن "واجب الابقاء على ذكرى الضحايا (زولينغن) مسؤوليتنا جميعا".

  • Stadtschild Guben (picture-alliance/dpa/Patrick Pleul)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    مقتل شاب جزائري

    في نهاية عام 1999 طارد عدد من الشبان المتطرفين أفارقة داخل مركز مدينة غوبين بولاية برادنبورغ بشرق البلاد. وأسفر ذلك عن مقتل شاب جزائري.

  • Foto vom Tag des Nagelbombenanschlags vom 9.6.2004 in der Kölner Keupstraße (DW/A. Grunau)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    قنبلة مسامير تنفجر في شارع الأتراك بكولونيا

    في شارع كويبشتراسه بكولونيا (كولن)، الذي يسكنه عدد كبير من الأتراك، انفجرت قنبلة مسامير شديدة الانفجار أصابت 22 شخصا إصابات خطيرة. واستبعدت التحقيقات التي استمرت أزيد من عشر سنوات، في بادئ الأمر خلفيات عنصرية وراء الاعتداء ليتضح فيما بعد أن خلية "إن إس يو NSU" اليمينية المتطرفة هي من نفذته.

  • Deutschland NSU-Prozess in München | Angeklagte Beate Zschäpe (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    خلية "إن إس يو"

    كانت هذه الخلية تضم ثلاثة عناصر نفذوا إلى جانب اعتداء كولونيا اعتداءات أخرى في ألمانيا، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص (أتراك ويونانيين) إضافة إلى شرطي ألماني. ومنذ خمس سنوات تتواصل جلسات محاكمة "بيآته تشيبه" العنصر الوحيد المتبقي على قيد الحياة ضمن المجموعة المتطرفة، غير أن الأخيرة تلوذ الصمت ولم تدل بأي معلومات حول عمل الخلية.

  • Asylbewerberheim in Escheburg (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    موظف يضرم النيران من مسكن للاجئين

    في فبراير من 2015، قام موظف من مكتب الضرائب بإضرام النيران في منزل كان من المفترض أن يصبح منزلا لعائلة عراقية في مدينة إيشبورغ. وفي ذات السنة دخلت أمواج كبيرة من اللاجئين إلى ألمانيا، ورافق ذلك مجموعة من الاعتداءات على منازل وملاجئ للاجئين. في هذا العام وحده سجلت الشرطة أكثر من 1000 اعتداء بدواعي الكراهية ما بين إحراق واعتداءات جسدية وبمواد متفجرة. وللمقارنة سجل في العام الذي سبقه 200 اعتداء.

  • Dresden - Urteile im Prozess gegen «Gruppe Freital» (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    خلية "فرايتال"

    بين شهري تموز/ يوليو إلى تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2015، ظهرت خلية "فرايتال" التي ضمت ثمانية عناصر، نفذوا خمسة هجمات بعبوات متفجرة على نزل للاجئين ومعارضين سياسين لهم في مدينتي فرايتال ودريسدن. محكمة دريسدن صنفت الخلية على أنها إرهابية وأصدرت أحكاما تراحت ما بين 10 و11 عاما سجنا على أعضائها.

  • Deutschland Brand in Asylunterkunft in Bamberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    أرقام مقلقة في عام 2017

    مدن كبامبارغ وغيرها، تحولت إلى مسرح لحلقات جديدة من سلسلة الاعتداءات ضد الأجانب. في عام 2017 سجل نحو 2200 اعتداء من هذا القبيل، وفق بيانات الشرطة غير أن منظمات حقوقية تشدد أن العدد أكبر بكثير من المعلن عنه.

  • Pegida Demonstration in Dresden (Reuters/H. Hanschke)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    ظهور حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام

    في موازاة ذلك ومع موجة اللاجئين التي دخلت ألمانيا، ظهرت حركات اعتبرت نفسها أنها "تدافع" عن قيم المجتمع، فخرجت تظاهرات كل أسبوع في عدد من المدن خاصة شرق البلاد نظمتها حركات كـ"بيغيدا" وغيرها تنادي بـ "حماية البلاد من الأسلمة"، كما اتهمت هذه الحركات المستشارة ميركل بـ "خيانة" البلاد.

  • Berlin AfD-Demonstration (Getty Images/C. Koall)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي

    انبثق هذا الحزب عن حركة مناهضة لسياسية ميركل وأوروبا عموما لانقاذ اليورو واليونان المتخبط في أزمة الديون السيادية، إلا أن "البديل" سريعا ما وجد في موضوع اللاجئين ضالته لحشد الأصوات. ويتهم بأنه يذكي خطاب الكراهية والعنصرية ضد الأجانب، لكنه أيضا استطاع أن يصبح أقوى قوة معارضة في البوندستاغ إثر فوزه في الانتخابات الأخيرة بـ12,6 بالمائة من أصوات الناخبين.

  • Berlin Gegendemo zu AFD Demonstration (DW/W. Glucroft)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    أصوات معارضة للبديل

    في 27 من الشهر الجاري (أيار/ مايو 2018) نظم الحزب في برلين مظاهرة تطالب بتشديد سياسة اللجوء. وكان حزب البديل يأمل في مشاركة عشرات الآلاف، لكنه لم يحصل سوى على خمسة آلاف فقط. في حين شارك نحو 25 ألف شخص في المظاهرة الموازية والتي خرجت ضد هذا الحزب الشعبوي وأفكاره.

  • Deutschland Campino und Tote Hosen in Dresden (picture-alliance /dpa/A. Burgi)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    دريسدن تنتفض ضد التطرف

    وكثيرة هي المظاهرات التي خرجت في السنوات الأخيرة ترفض وبوضوح الأفكار اليمينية المتطرفة وتدعم أسس الانفتاح داخل المجتمع. والصورة توثق لأكبر مظاهرة مناهضة للتطرف أقيمت في مدينة دريسدن التي اقترن اسمها مؤخرا باليمين المتطرف والشعبوي. وشارك في هذه المظاهرة المغني الشهير "كامبينو" إضافة إلى نجوم آخرين من عالم الفن والغناء.

  • Kirchenasyl (Imago/C. Mang)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    كراهية الأجانب "تطيح بأسس الدين المسيحي"

    الكنيسة سواء الكاتوليكية أو الإنجيلية تبرأت من هذه الحركات واعتبرت أن الأفكار التي تروج لها "بيغيدا" وغيرها تحت ذريعة الحفاظ على الأسس الدينية للدولة، لا علاقة لها إطلاقا بالدين المسيحي الذي يدعو إلى التسامح. وازداد عدد الحالات التي قدمت فيها الكنيسية اللجوء الكنسي إلى لاجئين.

    الكاتب: وفاق بنكيران


 

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أحيت ألمانيا الذكرى الـ 25 لاعتداء الحرق بمدينة زولينغن، الذي استهدف منزل عائلة ذات أصول تركية وأسفر عن مقتل خمسة من أفرادها وجرح أربعة. بيد أنه لم يكن الاعتداء الوحيد الذي شهدته ألمانيا في العقود الأخيرة ضد الأجانب. (29.05.2018)  

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