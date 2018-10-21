القبض على لاجئ هدد عائلته بإجبارها على العودة إلى سوريا

قالت صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار في ألمانيا إن القوات الخاصة في الشرطة الألمانية ألقت القبض على لاجئ سوري هدد عائلته باستخدام العنف إن لم توافق على العودة معه إلى سوريا.

وأشارت الصحيفة إن الشرطة قبضت على اللاجئ السوري في مدينة زارلويس في ولاية زارلاند وهو في سيارته الخضراء في زقاق وسط المدينة، بعد أن طرحته أرضاً.

وقامت الشرطة أثناء العملية بإغلاق الشارع الرئيسي المؤدي للزقاق، كما أن سيارات الإسعاف كانت مجهزة تحسباً لأي طارئ.

وبحسب الصحيفة فإن عائلة الرجل لم توافق على العودة معه إلى سوريا لأنها تريد أن تبقى في مكان آمن بعيد عن الحرب، ما جعله يهددها باستخدام العنف إن لم توافق على طلبه بالعودة إلى وطنه.

وقال المتحدث باسم الشرطة في زاربروكن عاصمة ولاية زارلاند: "الرجل لاجئ سوريّ في ألمانيا. قرر العودة إلى وطنه، وأراد أن يأخذ عائلته التي تعيش معه هنا".

ويتم الآن استجواب الرجل للتحقق من حقيقة التهمة الموجهة له بـ"تهديد" عائلته لإجبارها على العودة، وفقاً للصحيفة.

م.ع.ح/ د. ص مهاجر نيوز