القبض على كويتي استخدم طائرة مسيرة لتهريب المخدرات

ألقت السلطات الكويتية القبض على مواطن استخدم طائرة مسيرة (درون) في تهريب المخدرات إلى بلده من دولة مجاورة، بحسب ما أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في بيان الخميس (20 كانون الأول/ ديسمبر 2018). وضبطت السلطات أربعة كيلوغرامات من المخدرات الصناعية (أمفيتامين) وكيلوغراماً واحداً من الحشيش "بحوزة المتّهم استقدمها بواسطة درون" (طائرة مسيرة) من دولة مجاورة لم تحددها.

وتحدّ الكويت دولتان هما العراق والمملكة السعودية. ونشرت وزارة الداخلية الكويتية على حسابها على موقع "تويتر" صورة للطائرة بالإضافة إلى المخدرات المضبوطة. وظهر في الصورة شبك أسفل الطائرة استخدمه المتّهم لنقل المخدرات. وتعلن السلطات الكويتية باستمرار عن ضبط المخدرات في المطار أو المنافذ الحدودية، ولكنها المرة الأولى التي تعلن فيها عن إلقاء القبض على مهرب يستخدم طائرة مسيرة.

وتباع هذه الطائرات بشكل عادي في المحلات التجارية، ولكنها بحاجة إلى موافقة من وزارة الداخلية لتسييرها. ويعاقب القانون الكويتي المخالفين بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 3000 دينار كويتي (10 آلاف دولار)، أما عقوبة تهريب المخدرات فتصل إلى الإعدام.

ر.ض/ ي.أ (أ ف ب)