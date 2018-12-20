القبض على كويتي استخدم طائرة مسيرة لتهريب المخدرات

ألقت السلطات الكويتية القبض على مواطن استخدم طائرة مسيرة (درون) في تهريب المخدرات إلى بلده من دولة مجاورة، بحسب ما أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في بيان الخميس (20 كانون الأول/ ديسمبر 2018). وضبطت السلطات أربعة كيلوغرامات من المخدرات الصناعية (أمفيتامين) وكيلوغراماً واحداً من الحشيش "بحوزة المتّهم استقدمها بواسطة درون" (طائرة مسيرة) من دولة مجاورة لم تحددها.
وتحدّ الكويت دولتان هما العراق والمملكة السعودية. ونشرت وزارة الداخلية الكويتية على حسابها على موقع "تويتر" صورة للطائرة بالإضافة إلى المخدرات المضبوطة. وظهر في الصورة شبك أسفل الطائرة استخدمه المتّهم لنقل المخدرات. وتعلن السلطات الكويتية باستمرار عن ضبط المخدرات في المطار أو المنافذ الحدودية، ولكنها المرة الأولى التي تعلن فيها عن إلقاء القبض على مهرب يستخدم طائرة مسيرة.
وتباع هذه الطائرات بشكل عادي في المحلات التجارية، ولكنها بحاجة إلى موافقة من وزارة الداخلية لتسييرها. ويعاقب القانون الكويتي المخالفين بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 3000 دينار كويتي (10 آلاف دولار)، أما عقوبة تهريب المخدرات فتصل إلى الإعدام.
ر.ض/ ي.أ (أ ف ب)
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
قد تشبه هذه الصورة وبر الإبل، إلا أنها صورة ملتقطة صيفاً لمناطق في شرق ألمانيا، عندما تشرق الشمس على حقول الذرة في منطقة براندنبورغ، تصبح الصورة هكذا لمن يرى المنظر من الجو.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
كروم العنب في صفوف، وتظهر الصورة هنا أيضاً العمال الذين يعملون على قطف العنب وذلك لإرساله في الغالب إلى مصانع النبيذ التي تنتظر القطاف. وبالرغم من أن بريطانيا ليست مشهورة بأنها معقل صناعة النبيذ، إلا أنه في جنوب البلاد بمقاطعة هامبشاير، تستخدم حبات العنب هذه لصناعة الشمبانيا.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
في مشهد آخر تظهر لنا عدسة الطائرة بدون طيار كميات مهولة من القمامة المنتشرة على مد البصر. هنا في منطقة غوسلار بولاية هيسن يتم تجميع الخردة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
من يحب الإجازات المنفردة، قد لا تبدو هذه الصورة جذابة بالنسبة له، إذ تظهر عدسة كاميرا الطائرة بدون طيار جزءاً من شاطئ كافالا في شمال اليونان، ويبدو الازدحام الشديد للمصطافين. كما أن صورة البحر غير ظاهرة.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
الفضول دفع الدبة القطبية لارا (يسار) وبيل في حديقة الحيوان بمدينة غيلزنكيرشن الألمانية للنظر ملياً إلى السماء لمعرفة طبيعة الشيء الطائر الذي يمر من فوقهم.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
هكذا تبدو الطائرة بدون طيار قبل إطلاقها في الجو. تخضع هذه الطائرات إلى شروط استخدام وقوانين مختلفة في كل بلد. ففي ألمانيا على سبيل المثال، يحظر على هذا النوع من الطائرات التحليق بالقرب من المطارات أو المستشفيات أو السجون، بالإضافة إلى حظر الطيران والتصوير قرب القواعد العسكرية.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
التصوير يستخدم هنا بعداً جديداً، إذ تظهر الصورة أحد أسطح المنازل الذي تعرض لعاصفة ثلجية. وقد تغني الصورة أحياناً عن تسلق السطح المتجمد تفقده في الأيام الباردة.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
يبلغ طول هذه القناة المائية 250 متراً، وهي بالقرب من مدينة كوتبوس في شرق ألمانيا. صورة هذه "الجزيرة الاستوائية" تظهر التناقض في الألوان، ما يعطيها جمالية خاصة.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
الطائرة بدون طيار تخترق هنا الحدود الجوية بين ألمانيا وبولندا، حيث يظهر الجسر الذي يربط بين منطقة "كوتسرين" الألمانية ومنطقة "كوجترين" البولندية، وذلك فوق نهر الأودر في شرق ألمانيا.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
ليس ببعيد عن الحدود البولندية الألمانية، تم التقاط هذه الصورة، وهي غابة مختلطة الألوان، وتم التقاط الصورة مع إشراقة الصباح الأولى في منطقة براندبورغ.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
صورة جميلة تم التقاطها من الأعلى لقطيع من الأغنام في ولاية بافاريا، حيث يظهر القطيع وكأنه دوامة عبر الحقل الأخضر.
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كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
إنها مجرد ابتسامة، إلا أنها تعبر عن فنون تشكيلية جديدة لتحفيز المصور من الأعلى. في هذه اللوحة يشكل طلاب من جامعة شنيانغ الزراعية في الصين وجهاً مبتسماً في الحرم الجامعي. (فريديل تاوبه/ علاء جمعة).