القبض على ضابط شرطة من برلين ارتكب عملية سطو في بافاريا

الشرطة الألمانية تلقي القبض على ضابط شرطة يبلغ من العمر 30 عاماً من برلين لارتكابه عملية سطو في بافاريا.
وكان مقر الشرطة في منطقة فرانكونيا العليا -الواقعة في ولاية بافاريا- والمدعي العام في بامبيرغ أعلنا، اليوم الثلاثاء، أن ضابط الشرطة، مع شريك له في نفس العمر، انتزعا هاتفاً خلوياً من امرأة بالقوة، ومن ثم سرقا سيارة، وكذلك محل مجوهرات.
وتم القبض على ضابط الشرطة، الذي كان في إجازة مرضية لفترة طويلة، في برلين أثناء محاولته بيع الهاتف المحمول المسروق.
وبحسب الشرطة، فقد زار الرجل امرأة، في منطقة بامبيرغ بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني، أرادت بيع هاتفها المحمول عالي الجودة عبر الإنترنت، وقام بسرقة الجهاز مستخدماً العنف، وهرب مع شريك ينتظره في السيارة.
ولاحقاً في ذات الليلة، قام الشريكان بسرقة سيارة ليموزين سوداء بقيمة 18 ألف يورو، بعد أن تظاهرا برغبتهما بالشراء.
وفي اليوم التالي، قيل إن المشتبه بهما قادا السيارة إلى الخلف مخترقين نافذة متجر صائغ مجوهرات، وروى صاحب المحل أنهما قفزا من السيارة وحطما واجهات عرض المتجر، ونهبا عدة قطع مجوهرات تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو.
وروى الشاهد أنهما استخدما سيارة أخرى عليها ضوء أزرق متحرك للفرار.
وتمكنت الشرطة من التعرف عليهما عن طريق قاعدة البيانات لدى الشرطة، وتعقبت الضابط المشتبه به في برلين أثناء محاولته بيع الهاتف الخلوي المسروق.
وطلبت الشرطة في بامبيرغ مساعدة من شرطة برلين، التي تمكنت من مراقبة ضابط الشرطة -الذي كان يعتبر الجاني الرئيسي أثناء البيع- واعتقاله بالفعل، وحجز شريكه.
وقد ثبت أن المشتبه بهما ارتكبا جرائم أخرى في فرانكونيا العليا والسفلى في ولاية بافاريا، وسيواجه ضابط الشرطة عقوبة السجن، بالإضافة إلى تبعات قانونية أخرى.
م.ش
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
يحرص اللصوص على سرقة سيارات غالية الثمن وتلك التي يصعب تقفي أثرها من قبل الشركات المصنعة. وذكرت أخر إحصائية للسيارات المسروقة في ألمانيا أن نحو 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، وذلك حسب إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية. وفي ما يلي قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
اللصوص لا يضيعون أوقاتهم في سرقة سيارات لا قيمة لها أو لا يمكن بيعها بسهولة في السوق السوداء أو التي يمكن تتبعها عبر أجهزة الملاحة. سيارات فورد قبعت في المركز الثامن في القائمة ويسرق منها أكثر من 570 سيارة سنويا.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
سيارات أوبل في المركز السابع. ويسرق منها أكثر من 630 سيارة سنويا. هذه الإعداد ليست بالقليلة مقارنة مع إجمالي عدد السيارات المسروقة سنويا، والتي تصل إلى 19 ألف سيارة.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
أعداد سيارات تويوتا اليابانية ليست بالكثيرة في ألمانيا، رغم ذلك احتلت المركز السادس في السيارات التي يفضلها اللصوص، ربما بسبب امتلاكها أنظمة أمن بسيطة نسبيا مقارنة بالسيارات الألمانية؟
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
أزداد الطلب على سيارات سكودا في الآونة الأخيرة، ولذلك يفضلها لصوص السيارات أيضا. أكثر من 750 سكودا تسرق كل عام في ألمانيا.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
احتلت السيارات الفاخرة المراكز المتقدمة في القائمة، فمرسيدس حاءات في المركز الرابع ويسرق منها أكثر من 1000 سيارة سنويا.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
سيارات بي أم دبليو تلاقي رواجا وطلبا كبيرا عليها، وخاصة من قبل عشاق سيارات السرعة وكذاك لصوص السيارات. وحازت سيارات بي أم دبليو على المركز الثالث في قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة في ألمانيا، ويسرق منها سنويا أكثر من 2700 سيارة.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
تعد سيارات أودي من السيارات الفاخرة وباهظة الثمن في سوق السيارات الألمانية، ولذلك يحرص اللصوص على سرقتها. نحو 3 آلاف سيارة من هذه الماركة تسرق سنويا، رغم أنظمة الأمان المتطورة فيها.
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أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
سيارات فولكسفاغن يحبها الصغار والكبار ويفضلها اللصوص. وتربعت سيارات فولكس فاغن على عرش السيارات الأكثر مبيعاً في ألمانيا، بالإضافة إلى قائمة أكثر السيارات تعرضا للسرقة. ويسرق منها سنويا نحو 6 آلاف سيارة، وفق إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية
الكاتب: زمن البدري