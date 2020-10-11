 القبض على ضابط شرطة من برلين ارتكب عملية سطو في بافاريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.01.2021

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أخبار

القبض على ضابط شرطة من برلين ارتكب عملية سطو في بافاريا

بعد أن تعقبته الشرطة الألمانية من خلال هاتف سرقه، تم القبض على ضابط شرطة ارتكب عدة جرائم سطو، من بينها مجوهرات بقيمة 100 ألف يورو.

Deutschland Razzien und Festnahmen im Zusammenhang mit dem Kunstraub im Grünen Gewölbe

الشرطة الألمانية تلقي القبض على ضابط شرطة يبلغ من العمر 30 عاماً من برلين لارتكابه عملية سطو في بافاريا.

وكان مقر الشرطة في منطقة فرانكونيا العليا -الواقعة في ولاية بافاريا- والمدعي العام في بامبيرغ أعلنا، اليوم الثلاثاء، أن ضابط الشرطة، مع شريك له في نفس العمر، انتزعا هاتفاً خلوياً من امرأة بالقوة، ومن ثم سرقا سيارة، وكذلك محل مجوهرات.

وتم القبض على ضابط الشرطة، الذي كان في إجازة مرضية لفترة طويلة، في برلين أثناء محاولته بيع الهاتف المحمول المسروق.

وبحسب الشرطة، فقد زار الرجل امرأة، في منطقة بامبيرغ بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني، أرادت بيع هاتفها المحمول عالي الجودة عبر الإنترنت، وقام بسرقة الجهاز مستخدماً العنف، وهرب مع شريك ينتظره في السيارة.

ولاحقاً في ذات الليلة، قام الشريكان بسرقة سيارة ليموزين سوداء بقيمة 18 ألف يورو، بعد أن تظاهرا برغبتهما بالشراء.

وفي اليوم التالي، قيل إن المشتبه بهما قادا السيارة إلى الخلف مخترقين نافذة متجر صائغ مجوهرات، وروى صاحب المحل أنهما قفزا من السيارة وحطما واجهات عرض المتجر، ونهبا عدة قطع مجوهرات تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو.

وروى الشاهد أنهما استخدما سيارة أخرى عليها ضوء أزرق متحرك للفرار.

وتمكنت الشرطة من التعرف عليهما عن طريق قاعدة البيانات لدى الشرطة، وتعقبت الضابط المشتبه به في برلين أثناء محاولته بيع الهاتف الخلوي المسروق.

وطلبت الشرطة في بامبيرغ مساعدة من شرطة برلين، التي تمكنت من مراقبة ضابط الشرطة -الذي كان يعتبر الجاني الرئيسي أثناء البيع- واعتقاله بالفعل، وحجز شريكه.

وقد ثبت أن المشتبه بهما ارتكبا جرائم أخرى في فرانكونيا العليا والسفلى في ولاية بافاريا، وسيواجه ضابط الشرطة عقوبة السجن، بالإضافة إلى تبعات قانونية أخرى. 

م.ش

  • Symbolbild Autodiebstahl

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    يحرص اللصوص على سرقة سيارات غالية الثمن وتلك التي يصعب تقفي أثرها من قبل الشركات المصنعة. وذكرت أخر إحصائية للسيارات المسروقة في ألمانيا أن نحو 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، وذلك حسب إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية. وفي ما يلي قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة.

  • Bildergalerie Autosalon Paris 2014

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    اللصوص لا يضيعون أوقاتهم في سرقة سيارات لا قيمة لها أو لا يمكن بيعها بسهولة في السوق السوداء أو التي يمكن تتبعها عبر أجهزة الملاحة. سيارات فورد قبعت في المركز الثامن في القائمة ويسرق منها أكثر من 570 سيارة سنويا.

  • Opel Corsa OPC 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات أوبل في المركز السابع. ويسرق منها أكثر من 630 سيارة سنويا. هذه الإعداد ليست بالقليلة مقارنة مع إجمالي عدد السيارات المسروقة سنويا، والتي تصل إلى 19 ألف سيارة.

  • Japan Auto Toyota ruft Autos zurück RAV4

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    أعداد سيارات تويوتا اليابانية ليست بالكثيرة في ألمانيا، رغم ذلك احتلت المركز السادس في السيارات التي يفضلها اللصوص، ربما بسبب امتلاكها أنظمة أمن بسيطة نسبيا مقارنة بالسيارات الألمانية؟

  • Präsentation des Citigo von Skoda

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    أزداد الطلب على سيارات سكودا في الآونة الأخيرة، ولذلك يفضلها لصوص السيارات أيضا. أكثر من 750 سكودا تسرق كل عام في ألمانيا.

  • Bildergalerie Detroit Autosalon 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    احتلت السيارات الفاخرة المراكز المتقدمة في القائمة، فمرسيدس حاءات في المركز الرابع ويسرق منها أكثر من 1000 سيارة سنويا.

  • BMW X6M bei der LA Auto Show

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات بي أم دبليو تلاقي رواجا وطلبا كبيرا عليها، وخاصة من قبل عشاق سيارات السرعة وكذاك لصوص السيارات. وحازت سيارات بي أم دبليو على المركز الثالث في قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة في ألمانيا، ويسرق منها سنويا أكثر من 2700 سيارة.

  • Audi Q3

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    تعد سيارات أودي من السيارات الفاخرة وباهظة الثمن في سوق السيارات الألمانية، ولذلك يحرص اللصوص على سرقتها. نحو 3 آلاف سيارة من هذه الماركة تسرق سنويا، رغم أنظمة الأمان المتطورة فيها.

  • Bildergalerie Detroit Autosalon 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات فولكسفاغن يحبها الصغار والكبار ويفضلها اللصوص. وتربعت سيارات فولكس فاغن على عرش السيارات الأكثر مبيعاً في ألمانيا، بالإضافة إلى قائمة أكثر السيارات تعرضا للسرقة. ويسرق منها سنويا نحو 6 آلاف سيارة، وفق إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية

    الكاتب: زمن البدري


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