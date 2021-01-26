 القبض على شاب ألماني بمطار هولندي للاشتباه في حيازة قنبلة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

القبض على شاب ألماني بمطار هولندي للاشتباه في حيازة قنبلة

قبل إقلاع طائرة من مطار سخيبول بأمسترام قال شاب ألماني لمسافر معه إن معه قنبلة، ليتم القبض على الألماني وتفتيش الطائرة، لكن الشرطة لم تعثر على شيء.

صورة رمزية لمطار سخيبول بأمستردام (6/8/2021)

صورة رمزية لمطار سخيبول بأمستردام وتظهر طائرات لشركة الطيران الهولندية "كي إل إم"

مختارات

عاشت محطة القطار بمدينة بون الألمانية حالة استنفار قصوى، بسبب إنذارات بوجود قنبلة في المحطة، بالإضافة إلى حقائب مهجورة، ما أدى إلى تطويق المحطة لساعات. فما حقيقة الأمر؟

أكدت الشرطة الالمانية عدم العثور على أي جسم مشبوه في بلدية غاغناو بعد إنذار بوجود قنبلة فيها رداً على إلغاء تجمع مؤيد للرئيس التركي رجب اردوغان أمس الخميس، في ظل تزايد التوتر بين أنقرة وبرلين.

قالت الخطوط الجوية الأوزباكستانية ونظيرتها المصرية إن طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران كانت في طريقها من القاهرة إلى بكين هبطت اضطراريا في أوزبكستان بسبب إنذار كاذب بوجود قنبلة.

أعلنت الشرطة الهولندية أنه تم إلقاء القبض على شاب ألماني صباح اليوم الأحد (16 يناير/ كانون الثاني 2022) على خلفية الاشتباه في حيازة قنبلة على طائرة بمطار سخيبول بالعاصمة الهولندية أمستردام.

وأوضحت الشرطة أن الشاب الألماني (22 عاما) قال لمسافر معه على متن الطائرة قبل وقت قصير من إقلاعها إن لديه قنبلة بحوزته.

وأضافت الشرطة أنه عند تفتيش الرجل والطائرة لم يتم العثور على أية مواد متفجرة، وأوضحت أن الطائرة أقلعت بعد ذلك ولكن بتأخير 30 دقيقة تقريبا عن موعدها الأصلي، دون أن يكون المسافر الألماني على متنها.

ولم يتضح حتى الآن السبب وراء تصريح هذا الشاب الألماني بأن لديه قنبلة. وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي) إنه كان لابد من الاستماع لأقوال الرجل في البداية.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

  • A Delta Air Lines jet sits at a gate in Atlanta (picture alliance/AP Photo/D. Goldman)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    عندما يتعلق الأمر بأعداد المسافرين، لا يمكن لأي مطار أن يتفوق على مطار أتلانتا بالولايات المتحدة، حيث مرّ حوالي 104 مليون شخص عبر مطار "هارتسفيلد جاكسون" للطيران في عام 2017، وفقاً للبيانات المقدمة من مجلس المطارات الدولي (ACI). ولم يتمكن أي مطار آخر من تجاوز رقم 100 مليون. مما يجعل "هارتسفيلد جاكسون" يحتل المركز الأول في قائمتنا.

  • Beijing Capital International Airport (picture-alliance/dpa/M. Reynolds)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    يتصدر مطار بكين الدولي بالصين، المرتبة الثانية كأكثر المطارات ازدحاماً. إذ استقبل حوالي 95.8 مليون شخص في عام 2017. جلبت دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 دفعة قوية إلى حركة النقل الجوي في بكين، وبمناسبة هذا الحدث، صمم المهندس المعماري نورمان فوستر محطة جديدة ضخمة.

  • Dubai International Airport (Reuters/A. Mohammad)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    في عام 2017، استقبل مطار دبي أكثر من 88 مليون مسافر. كان معظمهم تقريباً من غير العرب - ما يصل إلى 87.72 مليون. العديد منهم على ما يبدو يقدرون دبي الدولية لسمعتها الأسطورية للتسوق.

  • Haneda Airport, Japan (AFP/Getty Images/K. Nogi)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    للأسف، فإن طوكيو العاصمة اليابانية ليست في المراكز الثلاثة الأولى، غير أن مطار "طوكيو هانيدا الدولي" لا يزال يستقبل حوالي 85.4 مليون زائر سنوياً، ما يكفي لجعله يحتل المركز الرابع في هذا القائمة.

  • Los Angeles International Airport - LAX (picture alliance/Markus Mainka)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    إذا توجهت إلى قضاء إجازة في كاليفورنيا، فستصل إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في الولايات المتحدة، المعروف باسم (LAX). قد لا يتفوق على مطار أتلانتا بالنسبة لعدد المسافرين عبره، غير أنه قد سجل مرور أكثر من 85.5 مليون زائر في العام الماضي.

  • Bastian Schweinsteiger signs an autograph at O'Hare in Chicago (picture-alliance/dpa/T. Shen)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    حتى في شيكاغو، لا يرتاح نجم كرة القدم الألماني باستيان شفاينشتايغر من ملاحقة المعجبين. لاعب خط الوسط السابق لكل من بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد، يلعب الآن في نادي شيكاغو فاير، وكثيراً ما يسافر عبر مطار "أوهير" في شيكاغو، بالولايات المتحدة. يعتبر شفاينشتايغر واحداً من بين 79.81 مليون مسافر يمرون عبر مطار شيكاغو، الذي يحمل اسم طيار أمريكي من الحرب العالمية الثانية.

  • Heathrow Terminal 5 (Getty Images/D. Kitwood)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    تضم لندن ثلاثة مطارات، ويعتبر مطار "هيثرو" أكبرها وأكثرها شهرة. تخدم أكثر من 78 مليون مسافر سنوياً. وتدير كل ذلك عبر مدرجين فقط.

  • A cable car above Chek Lap Kok in Hong Kong (picture-alliance/dpa/X. Yun)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    ليس من الضروري أن تكون على متن الطائرة لتُلقي نظرة على مطار هونغ كونغ في الصين، الذي يدعى مطار "تشيك لاب كوك" محلياً. استقبل حوالي 72.67 مليون مسافر في عام 2017، ويوفر نظام لنقل الركاب بين الصالات بواسطة العربات الآلية مجاناً. شُيد مطار هونغ كونغ على جزيرة "تشيك لاب كوك" في بحر الصين الجنوبي.

  • Pudong International Airport (picture-alliance/Imaginechina)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    استقبل مطار "شانغهاي بودونغ الدولي"، بالصين 70 مليون مسافر في عام 2017. مما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن العام السابق، غير أن رحلات الشحن قد ارتفعت بنسبة تزيد عن 11 في المئة وفقاً لمجلس المطارات الدولي (ACI).

  • Air France planes on the tarmac at Charles de Gaulle airport in Paris (AP)

    تعرف على أكبر المطارات في العالم

    يأتي مطار باريس، الذي يحمل اسم الرئيس شارل ديغول، والذي يعرف أيضاً باسم مطار "رواسي"، في المرتبة العاشرة على قائمتنا. إذ استقبل في العام الماضي حوالي 69.47 مليون مسافر. غير أن هذه الأرقام ليست كل شيء في ترتيب المطار، حيث يوجد معايير أخرى مثل كمية البضائع المنقولة، الحجم، عدد المدارج وغيرها الكثير. ديرك كاوفمان/ ريم ضوا.


مختارات

في صور - أغرب عشرة مطارات في العالم

لا تتوقف متعة الطيران على ركوب الطائرة والسفر من مكان إلى آخر فحسب، وإنما تشمل أيضا الاستمتاع بالبنية الهندسية للمطارات وأشكالها ومواقعها الجغرافية. جولة مصورة للتعرف على أغرب عشرة مطارات حول العالم...  

مواضيع ذات صلة

A large group of young people clash with police on Beijerlandselaan in Rotterdam, on January 25, 2021. - The Netherlands was hit by a second wave of riots on January 25 evening after protesters again went on the rampage in several cities following the introduction of a coronavirus curfew over the weekend. Riot police clashed with groups of protesters in the port city of Rotterdam, where they used a water canon. (Photo by Marco de Swart / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo by MARCO DE SWART/ANP/AFP via Getty Images)

"الأعنف منذ 40 عاما" .. احتجاجات في هولندا ضد حظر التجول 26.01.2021

من إحراق للسيارات وإلقاء للحجارة وحتى سرقة المحلات، شهدت هولندا مجددا ليلة من الاحتجاجات العنيفة ضد حظر التجول. وقد وقعت الصدامات في أنحاء البلاد وألقت الشرطة القبض على أكثر من 150 شخصا.