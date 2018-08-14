 القبض على زوجة مقاتل داعشي بألمانيا وتوجيه عدة اتهامات لها | أخبار | DW | 07.08.2019

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أخبار

القبض على زوجة مقاتل داعشي بألمانيا وتوجيه عدة اتهامات لها

أعلن الادعاء العام الألماني إلقاء القبض على زوجة مقاتل ينتمي لتنظيم "داعش". ويتهم المحققون المرأة بالانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي وارتكاب جرائم حرب وانتهاك قانون الرقابة على الأسلحة الحربية.

Symbolbild Mutmaßliches IS-Mitglied am Düsseldorfer Flughafen festgenommen (picture-alliance/dpa/U. Deck)

ألقت السلطات الألمانية القبض على زوجة مقاتل يٌعتقد أنه ينتمي إلى تنظيم "داعش". وأعلن الادعاء العام الاتحادي اليوم الأربعاء (7 أغسطس/آب) في مقره بمدينة كارلسروه أنه عقب القبض عليها أمس الثلاثاء في ولاية بافاريا، تم عرض الزوجة الألمانية أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية بكارلسروه، مضيفا أنه صدر قرار بإيداعها الحبس الاحتياطي.

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ويتهم المحققون المرأة بالانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي وارتكاب جرائم حرب وانتهاك قانون الرقابة على الأسلحة الحربية.

وتشتبه السلطات في أن المرأة سافرت في ربيع عام 2016 إلى سوريا وبعد ذلك العراق مع زوجها، الذي تزوجته وفقا للشريعة الإسلامية، للعيش في مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش.

وبحسب البيانات، حصلت المتهمة في العراق مع زوجها على ثلاثة منازل من داعش على نحو متتال، بعدما فر منها أصحابها بسبب داعش. وكانت الزوجة تدير الشؤون المنزلية، حتى يتفرغ زوجها للقتال مع داعش. وبحسب الادعاء العام، كان متاحا للزوجة الوصول إلى أنواع مختلفة من البنادق.

ع.ح./هـ.د.(د ب أ)

 

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