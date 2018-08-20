القبض على روسي في برلين بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

ألقت السلطات الألمانية القبض اليوم (الأربعاء 22 أغسطس / آب 2018) على روسي يبلغ من العمر 31 عاما في العاصمة برلين للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم بمواد متفجرة. وأعلن الادعاء العام في مدينة كارلسروه اليوم أن أفرادا من الشرطة الجنائية الاتحادية مدعومين بقوات خاصة وبأفراد من الشرطة الجنائية المحلية ألقوا القبض على الروسي اليوم.

وبحسب البيانات، فتشت السلطات منزل المتهم الصادر في حقه أمر اعتقال منذ التاسع من أغسطس / آب الجاري. وذكر الادعاء العام أن الرجل مشتبه به بشدة في إعداده للقيام بجريمة عنف في ألمانيا بالتعاون مع رجل آخر اعتقلته السلطات الفرنسية في مارسيليا في 18 نيسان / أبريل عام 2017 ويشتبه في أن الروسي خزن كميات كبيرة من المواد المتفجرة في شقته في برلين في 26 تشرين الأول / أكتوبر عام 2016.

وبحسب البيانات، صنع الروسي الذي يعتنق الفكر الإسلامي المتطرف مع شريكه المعتقل في فرنسا حاليا عبوة ناسفة، وخططا لتفجيرها في ألمانيا في مكان غير معلوم. وانفصل الرجلان بعدما توقف الإعداد للهجوم بسبب تدخل الشرطة. ومن المنتظر أن تكون السلطات عثرت على مكان العبوة الناسفة عقب القبض على المشتبه به وتفتيش منزله. ومن المقرر عرض المتهم على قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية غدا الخميس.

ح.ز / ع.خ ( د.ب.أ)