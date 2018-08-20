 القبض على روسي في برلين بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي | أخبار | DW | 22.08.2018

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أخبار

القبض على روسي في برلين بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

ألقت السلطات الأمنية في برلين القبض على إسلامي متطرف روسي الجنسية يشتبه في تخطيطه لهجمات إرهابية. البيانات الصادرة من السلطات تشير إلى العثور على مكان عبوة ناسفة عقب القبض على المشتبه به وتفتيش منزله.

Deutschland Anti-Terror-Spezialeinheit BFE+ in Ahrensfelde (picture-alliance/AP Photo/M. Sohn)

 ألقت السلطات الألمانية القبض اليوم (الأربعاء 22 أغسطس / آب 2018) على روسي يبلغ من العمر 31 عاما في العاصمة برلين للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم بمواد متفجرة. وأعلن الادعاء العام في مدينة كارلسروه اليوم أن أفرادا من الشرطة الجنائية الاتحادية مدعومين بقوات خاصة وبأفراد من الشرطة الجنائية المحلية ألقوا القبض على الروسي اليوم.

وبحسب البيانات، فتشت السلطات منزل المتهم الصادر في حقه أمر اعتقال منذ التاسع من أغسطس / آب الجاري. وذكر الادعاء العام أن الرجل مشتبه به بشدة في إعداده للقيام بجريمة عنف في ألمانيا بالتعاون مع رجل آخر اعتقلته السلطات الفرنسية في مارسيليا في 18 نيسان / أبريل عام 2017 ويشتبه في أن الروسي خزن كميات كبيرة من المواد المتفجرة في شقته في برلين في 26 تشرين الأول / أكتوبر عام 2016. 

وبحسب البيانات، صنع الروسي الذي يعتنق الفكر الإسلامي المتطرف مع شريكه المعتقل في فرنسا حاليا عبوة ناسفة، وخططا لتفجيرها في ألمانيا في مكان غير معلوم. وانفصل الرجلان بعدما توقف الإعداد للهجوم بسبب تدخل الشرطة. ومن المنتظر أن تكون السلطات عثرت على مكان العبوة الناسفة عقب القبض على المشتبه به وتفتيش منزله. ومن المقرر عرض المتهم على قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية غدا الخميس.

 

ح.ز / ع.خ ( د.ب.أ)

 

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


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