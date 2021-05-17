القبض على خامس مشتبه به في سرقة متحف "القبو الأخضر" في ألمانيا

أعلن المدعي العام في مدينة دريسدن اليوم الثلاثاء (18 مايو/ شباط 2021)، أنه تم القبض على مشتبه به خامس في قضية سرقة مجوهرات ثمينة من متحف قبل عام ونصف، وذلك في أحد المنازل مساء أمس الاثنين خلال حملة تفتيش في حي نويكولن ببرلين. وتم نقل الشاب البالغ من العمر 22 عاما، والذي كانت تبحث عنه السلطات الألمانية بأمر اعتقال دولي، على الفور إلى دريسدن، حيث يمثل هناك أمام قاضٍ للبت في حبسه احتياطيا في وقت لاحق اليوم.

وشارك في العملية محققون من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، بالإضافة إلى ضباط من مكتب الشرطة الجنائية بولاية برلين، وشرطة برلين ودريسدن، وقوات خاصة من الشرطة الاتحادية وفرقة عمل متنقلة. وبحسب بيانات الادعاء العام، فقد تم أيضا مصادرة هاتف محمول وملابس.

وخلال عملية سطو مذهلة، سرق الجناة في 25 تشرين ثان/نوفمبر 2019 مجوهرات لا تقدر بثمن مصنوعة من الألماس والأحجار الكريمة، والتي تعود إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر. وفي مداهمتين في 17 تشرين ثان/نوفمبر و14 كانون أول/ديسمبر 2020، اعتقلت السلطات أربعة مشتبه بهم، وهم رهن الحجز الاحتياطي منذ ذلك الحين. وهرب الشقيق التوأم لأحد المتهمين من المحققين في ذلك الوقت - وفر مجددا في كانون ثان/يناير 2021.

كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ نفذت السلطات الألمانية المختصة 18 مداهمة لـ"شقق ومرائب ومركبات" تجري حاليا، خصوصا في برلين، في محاولة لاسترجاع القطع المسروقة خلال عملية السطو علىة متحف القبو الأخضر بدريسدن. وعبّأت السلطات 1638 شرطيا في هذه العملية التي تشهدها مناطق ألمانية عدة، وفق بيان للنيابة العامة الألمانية. وفي العام الماضي استحوذ منغذدو عملية السطو على حوالى عشرة قطع تضم في المجموع "مئات" الماسات بينها قطعة من 49 قيراطا.

كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ في نوفمبر تشرين ثاني 2019 اقتحمت مجموعة من اللصوص متحف "القبو الأخضر" في قصر مدينة دريسدن الألمانية. ومن بين القطع المسروقة حسب المعلومات التي أدلت بها الشرطة "وسام النسر البولندي الأبيض" المرصع بالألماس والياقوت والذهب والفضة (من تصميم جان جاك بالارد 1746 – 1749). وهو من مجوهرات ما يُعرف بـ"المجموعة الماسية الحديثة" التي تعد أثمن مجموعة مجوهرات من عهد الملكية الساكسونية البولندية.

كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ كم بين المسروقات واحدة من البروشات الملكية الشهيرة. والتي كانت تضعها سيدات البلاط في نهاية القرن الثامن عشر للإشارة إلى أنها من مجوهرات العرش. في عام 1782 أمر ملك ساكسونيا فريدريش أوغسطس الثالث بتصنيع الدبوس وترصيعه بالألماس لزوجته أمالي أوغسطا وذلك بعد أن وضعت مولودها الأول. دبوس الصدر هذا مرصع بـ 51 ماسة من الحجم الكبيرو611 صغيرة.

كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ ومن المسروقات أيضاً هذا العقد ومعه مئة وسبع وسبعون لؤلؤة ساكسونية. هذه اللآليء تم اصطيادها في مياه منطقة فوغت لاند الساكسونية التي يشكل نهر إلستر الأبيض مركزها. صيد اللؤلؤ كان في ذلك العهد شأن تابع للبلاط، بمعنى أن كل الإيرادات من صيد اللؤلؤ كانت تصب في خزينة حاكم ساكسونيا.

كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ ومن المسروقات أيضاً هذا العقد المصنع من 177 لؤلؤة ساكسونية، اُصطيدت من مياه منطقة فوغت لاند في ساكسونيا التي يقطعها نهر "إلستر الأبيض". كان صيد اللؤلؤ في ذلك العهد من شؤون البلاط، بمعنى أن إيراداته كانت تورد إلى خزينة حاكم ساكسونيا. اللصوص كسروا زجاج الواجهة بفأس ليتمكنوا من الوصول إلى المجوهرات ومن جملتها دبوس الشعر الذي يظهر في الصورة والمصمم على شكل الشمس.

كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ سجل متحف "بوده" في العاصمة الألمانية برلين عام 2017 سرقة عملة نقدية ذهبية يبلغ وزنها 100 كيلوغرام يُقدر ثمنها بأربعة ملايين دولار. وكشفت التحقيقات أن الجناة ينتمي ثلاثة منهم إلى عائلة عربية معروفة ذات صلة بالجريمة المنظمة.

كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ تعرضت لوحة الموناليزا الشهيرة للفنان ليوناردو دافنشي للسرقة عام 1911، حين قام رجل إيطالي يدعى فينشينزو بيروجي بسرقتها من متحف اللوفر بباريس، إذ تمكّن من إخفائها في ملابسه مرتدياً زي طاقم العمل في المتحف. غير أن اللوحة ظهرت من جديد عام 1913 حين أبلغ تاجر إيطالي الشرطة مباشرة عقب التعرف على اللوحة.

كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ لم تُسرق لوحة رامبرانت "جاك دي غين الثالث" مرة واحدة فقط، بل أربع مرات في أعوام 1966 و1973 و1981 و1986. لذلك لقبت بـ"اللوحة المسروقة". ولحسن الحظ، استعيدت بعد كل سرقة.

كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ أثارت عملية السطو على 13 لوحة من متحف إيزابيلا ستيوارد غاردنر الاهتمام الدولي عام 1990. اقتحم لصان متنكران بزي الشرطة المتحف في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة وأزالوا اللوحات ومن ضمنها لوحة "Chez Tortoni" لإدوارد مانيت و"Concert" ليوهانس فيرمير (في الصورة). وما زالت الإطارات الفارغة معلقة على الجدران.

كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ عام 1991 استطاع رجل الاختباء في دورة المياه بمتحف فان غوخ بأمستردام. وبمساعدة حارس المتحف تمكن من سرقة 20 لوحة فنية، من ضمنها لوحة رسمها فان غوخ لنفسه. غير أن الشرطة استطاعت أن تستعيد اللوحات بعد ساعة واحدة فقط من عملية السرقة، وألقت القبض على اللصوص بعد عدة أشهر من العملية.

كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ قُدرت قيمة لوحة ليوناردو دافنشي (العذراء تغزل النسيج)، التي سرقت من القلعة الاسكتلندية عام 2003، بحوالي 70 مليون يورو. دخل رجلان كسائحين إلى المعرض وتغلبوا على حارس الأمن في قلعة "دروملانريغ" وهربوا باللوحة الثمينة. وظلت مختفية حتى عام 2007.

كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ في عام 2004 سُرقت لوحتا "الصرخة" و"مادونا" للفنان إدوارد مونش في أوسلو بالنرويج، حيث اقتحم لصان مسلحان متحف مونش أمام أعين العديد من الزوار وسرقا اللوحتين. لكن الشرطة تمكنت من استعادتهما، ولكن ليس قبل أن يلحق بلوحة "الصرخة" ضرر كبير.

كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ في عام 2008 سطا لصوص مسلحون على لوحات قدرت قيمتها بـ180 مليون فرنك سويسري (182 مليون دولار) من مجموعة "بورله" في زيوريخ بسويسرا. لوحة "الولد بالسترة الحمراء" لبول سيزان ولوحة "لودفيك ليبك وبناته " لإدغار ديغا و"تفتّح أغصان الكستناء" لفان غوخ، و "حقل الخشخاش قرب فيتويل" لكلود مونيه (في الصورة). ولحسن الحظ تم استعادت جميع تلك اللوحات بنجاح.

كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ ومؤخراً في آذار/ مارس 2017، سُرقت قطعة نقدية ذهبية يبلغ وزنها مائة كيلوغرام من متحف "بوده" ببرلين. قدرت قيمة العملة المادية المحضة بأربعة ملايين دولار، ومن المرجح أن اللصوص دخلوا إلى المتحف من النافذة. يُذكر أن القطعة النقدية كندية الأصل يبلغ ارتفاعها 53 سنتيمتراً وسماكتها ثلاثة سنتيمترات، ونُقش على جانبها صورة الملكة إليزالبيث الثانية. إنيس إيزيليه/ ريم ضوا/ م.م



ويرجح المحققون أن الشبان الخمسة متورطون بشكل مباشر في عملية السطو، ويوجهون لهم اتهامات بالسطو والحرق العمد. وينحدر المتهمون من عشيرة "ريمو" في برلين. وأدين أفراد في هذه العائلة الكبيرة أيضا بجرائم أخرى كبيرة مثل سرقة عملات ذهبية من متحف "بوده" ببرلين عام 2017.

ومنذ آذار/مارس الماضي، تبحث السلطات أيضا عن أربعة رجال آخرين يشتبه في قيامهم بالمساعدة والتحريض على السطو على متحف "القبو الأخضر". ولم يتم الكشف عن هويتهم حتى الآن.

وتشتبه السلطات في أن هؤلاء الأربعة تجسسوا على مسرح الجريمة في نهاية تشرين ثان/ نوفمبر، وبالتالي شاركوا في التحضير لسرقة المجوهرات. وأظهرت الصورة المأخوذة من كاميرا فيديو نُشرت في ذلك الوقت الأربعة وهم يفحصون الصندوق الزجاجي الذي سُرقت منه المجوهرات بعد ذلك.

وبينما انتهى البحث عن المشتبه بهم الرئيسين في الجريمة بنجاح، لم تعثر السلطات حتى الآن على أثر للمجوهرات. ولا تزال التحقيقات مستمرة.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ب)