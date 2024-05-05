القبض على العشرات في معهد شيكاغو مع تصاعد احتجاجات الجامعات

في سياق تصاعد الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية، شهد معهد "شيكاغو للفنون" حالة من الاحتقان، حيث ألقت الشرطة القبض على العشرات داخل الحرم الجامعي، فيما تزال تشهد جامعات أمريكية أخرى احتجاجات مماثلة.

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على حوالي 50 شخصا، من بينهم بعض الطلاب، في معهد "شيكاغو للفنون"، مساء أمس السبت، بالتوقيت المحلي، طبقا لما ذكره متحدث باسم المعهد.

وأضاف المتحدث في بيان "اليوم، بدأت مجموعة من الأفراد، من بينهم بعض طلاب معهد شيكاغو للفنون، احتجاجا في حديقة "نورث غاردن" التابعة لمعهد الفنون، ومع تقدم المظاهرة، حاصر المتظاهرون أحد أفراد شرطة الأمن ودفعوه وسرقوا مفاتيح المعهد وأغلقوا مخارج الطوارئ وسدوا البوابات "، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الأحد (الرابع من آيار/ مايو 2024).

وأضاف المتحدث أنه تم عرض مكان بديل على المتظاهرين، للتوجه إليه لمواصلة الاحتجاج في الحرم الجامعي، لكنهم لم يقبلوا هذا العرض. وقال المتحدث إن "إدارة شرطة شيكاغو ساعدت في إنهاء الاحتجاجات واعتقال الأفراد".

وتستمر الاحتجاجات، التي تطالب الكليات والجامعات الأمريكية بسحب أموالها من العمليات العسكرية والحكومية الإسرائيلية في غزة، أو الشركات التي يزعم المتظاهرون أنها تستفيد منها، في الانتشار في حرم الجامعات بمختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك جامعات "ييل" و"نيويورك و"هارفارد" ومعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا وغيرها.

نفذت الشرطة عمليات كبرى خلال الأيام الأخيرة لإخلاء مخيمات احتجاج مؤيدة للفلسطينيين صورة من: Marco Postigo Storel/AP Photo/picture alliance

ورفضت بعض الجامعات سحب استثماراتها، بينما قالت جامعات أخرى أنها ستجري محادثات مع الطلاب المتظاهرين، بشأنمخاوف الاستثمار، بينما تحاول قمع احتجاجات واسعة النطاق.

ولدى الكثير من الجامعات، تاريخ طويل من سحب الاستثمارات، في شركات لها صلات بقضايا سياسية ساخنة أو تدعمها، بطريقة أخرى، مثل الإبادة الجماعية والفصل العنصري وغير ذلك من الممارسات.

وانجرفت الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل في غزة نحو اتجاهات قاتمة في بعض الأحيان، حيث ردد أفراد عبارات تحريضية ومعادية للسامية، جعلت بعض الطلاب اليهود يشعرون بعدم الأمان. ونفذت الشرطة عمليات كبرى خلال الأيام الأخيرة لإخلاء مخيمات احتجاج مؤيدة للفلسطينيين، منها مبنى يشغله طلاب في جامعة كولومبيا بنيويورك. كما اعتقلت الشرطة في الولايات المتحدة 25 على الأقل من الطلبة المحتجين دعما للفلسطينيين وأزالت مخيم اعتصام في جامعة فرجينيا وفقا لما ذكرته الجامعة في بيان، بينما استعدت جامعات أمريكية أخرى لمزيد من الاحتجاجات والاضطرابات خلال حفلات التخرج.

ومساء أمس السبت عطلمحتجون مؤيدون للفلسطينيين لفترة وجيزة حفل تخرج بجامعة ميشيغان بالولايات المتحدة في الوقت الذي تستعد فيه الجامعات الأمريكية لمزيد من الاضطرابات خلال احتفالات التخرج.

ويحتشد طلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدةأو يقيمون خياما في عشرات الجامعات للاحتجاج على الحرب المستمرة منذ أشهر في قطاع غزة ولمطالبة الرئيس جو بايدن، الذي يدعم إسرائيل، ببذل المزيد من الجهد لوقف إراقة الدماء هناك.

وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الطلاب وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية التقليدية وقبعات التخرج ويلوحون بالأعلام الفلسطينية أثناء سيرهم في الممر الأوسط لاستاد ميتشغان في آن أربور، وسط هتافات وصيحات الاستهجان من حشد يقدر بالآلاف.

واستمر الحفل ورافقت شرطة الحرم الجامعي المتظاهرين نحو الجزء الخلفي من الاستاد، لكن لم يتم إلقاء القبض على أي شخص، بحسب كولين ماستوني، المتحدثة باسم الجامعة.

وقالت ماستوني في بيان "لقد حدثت احتجاجات سلمية مثل هذه في احتفالات التخرج بجامعة ميشيغان منذ عقود.. تدعم الجامعة حرية الرأي والتعبير، ويُسعد قيادات الجامعة أن حفل التخرج اليوم كان بمثابة لحظة فخر وانتصار". بيد أن العديد من الجامعات الأمريكية الأخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، استدعت الشرطة لقمع الاحتجاجات.

ع.أ.ج/ ع ش (د ب ا، أ ف ب، رويترز)