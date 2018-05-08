 القبض على العشرات في مداهمات ضد المافيا في حملة دولية منسقة | أخبار | DW | 05.12.2018

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أخبار

القبض على العشرات في مداهمات ضد المافيا في حملة دولية منسقة

شن محققون في ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ودول أمريكية جنوبية حملة مداهمات واسعة ضد أعضاء بمنظمة "ندرانجيتا" التابعة للمافيا الإيطالية. وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المتهمين وتفتيش العديد من المقار التابعة للمنظمة.

Deutschland Razzia gegen italienische Mafia (picture-alliance/dpa/C. Reichwein)

قالت الشرطة الإيطالية اليوم (الأربعاء الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2018) إنه تم إلقاء القبض على 90 شخصا يشتبه بصلتهم بمافيا ندرانجيتا التي تعد أقوى تنظيم إجرامي في إيطاليا، وذلك في مداهمات في عدة دول في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وجاء في بيان الشرطة إن من تم القبض عليهم متهمون بجرائم مختلفة، من بينها الانتماء للمافيا، وتهريب المخدرات وغسل الأصول من مصادر إجرامية. ووقعت المداهمات في وقت مبكر اليوم الأربعاء، حيث شملت مواقع في ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وأمريكا الجنوبية.

وقادت وكالة "يوروجاست" القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي العملية الدولية التي حملت اسم "بولينو". وقالت يوروجاست إن العملية هي نتيجة بحث جنائي مكثف بدأ عام 2016 وتم تنسيقه في أنحاء أوروبا. وتنحدر مافيا ندرانجيتا من إقليم كالابريا في إيطاليا.

 

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على الصعيد الألماني نفذت هذه المداهمات في ولايتي شمال الراين فيستفاليا و بافاريا، حسبما أوضحت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية، مشيرة إلى أن الإجراءات ضد المشتبه بهم لا تزال مستمرة. وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فإن الحملة شملت أكثر من 100 موقع في ألمانيا من بينها محلات بيتزا.

كما كانت هناك إجراءات مشابهة في منطقتي الراين و الرور غرب ألمانيا. وأصبحت منظمة ندرانجيتا تعتبر أقوى منظمة تابعة للمافيا حيث تسيطر على تهريب المخدرات إلى أوروبا، ولها نشاط واسع في ألمانيا، حيث يعتقد أنها تقف وراء عمليات الاغتيال التي شهدتها مدينة ديوزبورغ الألمانية عام 2007 وتمت المداهمات بتنسيق من هيئة "يورو جاست" القضائية الأوروبية والتي تعتزم إصدار بيان بهذا الشأن في مدينة لاهاي الهولندية.

وتعتزم الشرطة الاتحادية الألمانية الإعلان عن تفاصيل الحملة في وقت لاحق اليوم. ولم يعرف بعد عدد المتهمين الذين تم القبض عليهم وأين تمت المداهمات بالتحديد. وحسب وكالة أنسا الإيطالية للأنباء فقد شهدت دول جنوب أمريكية مداهمات مشابهة.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)

 

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    الكاتب: زمن البدري


 

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