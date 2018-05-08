القبض على العشرات في مداهمات ضد المافيا في حملة دولية منسقة

قالت الشرطة الإيطالية اليوم (الأربعاء الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2018) إنه تم إلقاء القبض على 90 شخصا يشتبه بصلتهم بمافيا ندرانجيتا التي تعد أقوى تنظيم إجرامي في إيطاليا، وذلك في مداهمات في عدة دول في أوروبا وأمريكا الجنوبية.
وجاء في بيان الشرطة إن من تم القبض عليهم متهمون بجرائم مختلفة، من بينها الانتماء للمافيا، وتهريب المخدرات وغسل الأصول من مصادر إجرامية. ووقعت المداهمات في وقت مبكر اليوم الأربعاء، حيث شملت مواقع في ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وأمريكا الجنوبية.
وقادت وكالة "يوروجاست" القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي العملية الدولية التي حملت اسم "بولينو". وقالت يوروجاست إن العملية هي نتيجة بحث جنائي مكثف بدأ عام 2016 وتم تنسيقه في أنحاء أوروبا. وتنحدر مافيا ندرانجيتا من إقليم كالابريا في إيطاليا.
على الصعيد الألماني نفذت هذه المداهمات في ولايتي شمال الراين فيستفاليا و بافاريا، حسبما أوضحت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية، مشيرة إلى أن الإجراءات ضد المشتبه بهم لا تزال مستمرة. وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فإن الحملة شملت أكثر من 100 موقع في ألمانيا من بينها محلات بيتزا.
كما كانت هناك إجراءات مشابهة في منطقتي الراين و الرور غرب ألمانيا. وأصبحت منظمة ندرانجيتا تعتبر أقوى منظمة تابعة للمافيا حيث تسيطر على تهريب المخدرات إلى أوروبا، ولها نشاط واسع في ألمانيا، حيث يعتقد أنها تقف وراء عمليات الاغتيال التي شهدتها مدينة ديوزبورغ الألمانية عام 2007 وتمت المداهمات بتنسيق من هيئة "يورو جاست" القضائية الأوروبية والتي تعتزم إصدار بيان بهذا الشأن في مدينة لاهاي الهولندية.
وتعتزم الشرطة الاتحادية الألمانية الإعلان عن تفاصيل الحملة في وقت لاحق اليوم. ولم يعرف بعد عدد المتهمين الذين تم القبض عليهم وأين تمت المداهمات بالتحديد. وحسب وكالة أنسا الإيطالية للأنباء فقد شهدت دول جنوب أمريكية مداهمات مشابهة.
ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)
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أخطر المدن في العالم
مدينة بالميرا الكولومبية
احتلت مدينة بالميرا الكولومبية المركز الثاني والثلاثين في قائمة المدن الأخطر في العالم، حسب تصنيف موقع "وورلد أتلاس" الإلكتروني لعام 2015. ويبلغ معدل الجريمة في المدينة 37.66 حالة قتل لكل 100 ألف من السكان. وتشتهر المدينة بارتفاع نسبة الجريمة المنظمة وتجار المخدرات الذين دخلوا حرباً مفتوحة مع القوات الكولومبية.
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أخطر المدن في العالم
غواتيمالا دي لا أسونسيون
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أخطر المدن في العالم
ديترويت الأمريكية
تشتهر مدينة ديترويت الأمريكية بأنها مركز صناعة السيارات في الولايات المتحدة. لكن انسحاب الكثير من الشركات الكبرى فيها وإفلاس المدينة قادها إلى تبوؤ المركز الثاني والعشرين في قائمة المدن الخطرة في العالم بسبب الارتفاع الكبير لمعدلات القتل والجريمة المنظمة فيها.
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أخطر المدن في العالم
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أخطر المدن في العالم
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أخطر المدن في العالم
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أخطر المدن في العالم
مدينة جواو بيسوا البرازيلية
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أخطر المدن في العالم
أكابولكو المكسيكية
أكابولكو المكسيكية هي مدينة وميناء بحري تقع على ساحل المحيط الهادي ويسكنها أكثر من 670 ألف شخص وتشتهر بمنتجعاتها السياحية والحياة الليلية فيها. لكنها تعد في الوقت نفسه واحدة من أخطر المدن في العالم وأخطر مدينة في المكسيك، إذ يبلغ معدل القتل فيها 104.16 لكل مائة ألف شخص.
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أخطر المدن في العالم
كاراكاس الفنزويلية
أما العاصمة الفنزويلية كاراكاس، فحلت في المركز الثاني في قائمة المدن الأخطر في العالم وفقاً لتصنيف موقع "وورلد أتلاس" الإلكتروني لعام 2015. ويسكن المدينة أكثر من 3.3 مليون شخص ويبلغ معدل القتل في المدينة 115.98 لكل 100 ألف شخص.
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أخطر المدن في العالم
سان بيدرو سولا في هندوراس
تقع سان بيدرو سولا في شمال غرب هندوراس ويبلغ تعداد سكان المدينة أكثر 800 ألف شخص، وتحتل المركز الأول عالمياً في قائمة المدن الخطرة بسبب الجريمة المنظمة وارتفاع نسبة جرائم القتل، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفساد في هندوراس وفي سان بيدرو سولا بالتحديد. وصل معدل القتل فيها إلى 171.20 لكل مائة ألف شخص.
الكاتب: زمن البدري