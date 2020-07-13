القبض على "إسلاموي" في بون بشبهة الانضمام لتنظيم "جند الشام"

أعلنت النيابة العامة الاتحادية الثلاثاء (الأول من أيلول/ سبتمبر 2020) إلقاء القبض على رجل ألماني مشتبه بأنه "إسلاموي انضم في سوريا لمجموعة إرهابية".

وتفيد معلومات النيابة العامة أن عملية إلقاء القبض جرت أمس الاثنين في مسكنه في مدينة بون وأن الرجل يوجد حالياً في الحبس الاحتياطي.

وسافر الرجل عام 2013 إلى سوريا وانضم هناك إلى تنظيم "جند الشام" بعد أن بايع "أمير" التنظيم.

ويتهم المحققون الرجل بالعمل كحارس وناقل بريد بعد أن أنهى تدريبا على السلاح لمدة ثلاثة أشهر. وشارك الرجل بإنتاج فيديوهين دعائيين باللغة الألمانية لصالح التنظيم. وحسب معلومات الإدعاء العام عاد الرجل إلى ألمانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2013. هذا ولم تكشف السلطات الألمانية عن تأخرها بإلقاء القبض عليه بعد سبع سنوات على ما نسب إليه.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" واسعة الانتشار أن اسم الرجل هو صامويل د..

خ.س/ص.ش (د ب أ)