 القبض على ″إسلاموي″ في بون بشبهة الانضمام لتنظيم ″جند الشام″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.09.2020

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أخبار

القبض على "إسلاموي" في بون بشبهة الانضمام لتنظيم "جند الشام"

بعد سبع سنوات على "سفره لسوريا وانضمامه لتنظيم جند الشام" وعودته في نفس العام إلى ألمانيا، ألقت السلطات الألمانية القبض على رجل "إسلاموي" ألماني. فما هي التهم المنسوبة إليه؟

جرى إلقاء القبض على المشتبه به في مدينة بون غرب ألمانيا

جرى إلقاء القبض على المشتبه به في مدينة بون غرب ألمانيا

أعلنت النيابة العامة الاتحادية الثلاثاء (الأول من أيلول/ سبتمبر 2020) إلقاء القبض على رجل ألماني مشتبه بأنه "إسلاموي انضم في سوريا لمجموعة إرهابية".

مختارات

تعتقد السلطات القضائية أن الرجل المشتبه في قيامه بتقديم دعم مالي لجماعة يمينية إرهابي، قد أقدم على الانتحار داخل زنزانته الانفرادية بمقر الحبس الاحتياطي في مدينة دورتموند غربي ألمانيا.

حكمت محكمة ألمانية بالسجن خمس سنوات على ألماني ـ تونسي بعد إدانته بدعم الإرهاب من خلال تزويد منظمات إرهابية بمعدات والترويج لتنظيم "داعش" تحت مسمى "الجهادي الإلكتروني".

وتفيد معلومات النيابة العامة أن عملية إلقاء القبض جرت أمس الاثنين في مسكنه في مدينة بون وأن الرجل يوجد حالياً في الحبس الاحتياطي.

وسافر الرجل عام 2013 إلى سوريا وانضم هناك إلى تنظيم "جند الشام" بعد أن بايع "أمير" التنظيم.
ويتهم المحققون الرجل بالعمل كحارس وناقل بريد بعد أن أنهى تدريبا على السلاح لمدة ثلاثة أشهر. وشارك الرجل بإنتاج فيديوهين دعائيين باللغة الألمانية لصالح التنظيم. وحسب معلومات الإدعاء العام عاد الرجل إلى ألمانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2013. هذا ولم تكشف السلطات الألمانية عن تأخرها بإلقاء القبض عليه بعد سبع سنوات على ما نسب إليه.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" واسعة الانتشار أن اسم الرجل هو صامويل د..

خ.س/ص.ش (د ب أ)

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


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