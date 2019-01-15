 القبض على ألماني من أصل أفغاني للاشتباه في تجسسه لحساب إيران | أخبار | DW | 15.01.2019

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أخبار

القبض على ألماني من أصل أفغاني للاشتباه في تجسسه لحساب إيران

أعلن الادعاء العام بألمانيا أنه يجري تحقيقات ضد جاسوس مشتبه فيه بالعمل لحساب هيئة استخبارات إيرانية. وكان المشتبه به خبير لغات ومستشاراً ثقافياً لدى الجيش الألماني، ويمتلك إمكانية وصول "لمعلومات حساسة"، حسب وسائل إعلام.

Deutschland Bundeswehr IT Bundesamt für Informationstechnik (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

قال مكتب الادعاء الاتحادي بمدينة كارلسروهه في بيان إن السلطات اعتقلت اليوم الثلاثاء (15 يناير/ كانون الثاني 2019) رجلاً يحمل الجنسيتين الأفغانية والألمانية، كان يعمل بالجيش الألماني للاشتباه في تمريره بيانات لوكالة مخابراتية إيرانية.

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قال ممثلون للادعاء العام في ألمانيا إن الشرطة فتشت منازل ومكاتب عشرة إيرانيين يشتبه بأنهم قد تجسسوا على مؤسسات وأشخاص في ألمانيا بتكليف من "وحدة استخباراتية تابعة لإيران". (16.01.2018)

فيما بدت المستشارة ميركل متشككة حيال وقف التجسس الأمريكي على بلادها، كشفت تقارير صحفية أن السفارة الأمريكية في فيينا وليس في برلين هي التي كانت تشرف على عمل موظف الاستخبارات الألمانية المتهم بالتجسس لصالح واشنطن. (12.07.2014)

وقال البيان إن المشتبه به البالغ من العمر 50 عاما يدعى عبد الحميد س. وسيمثل أمام قاض في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وتابع "يُشتبه بشكل كبير في أن عبد الحميد س. كان يعمل لصالح وكالة مخابراتية أجنبية. المشتبه به خبير لغات ومستشار ثقافي لدى الجيش الألماني. من هذا المنطلق، من المعتقد أنه مرر بيانات لوكالة مخابراتية إيرانية".

ومن ناحية أخرى قالت وزارة الدفاع الألمانية اليوم إنها على علم بتحقيق يجري مع أحد أفراد الجيش الألماني للاشتباه في تجسسه، إلا أنها لم تذكر المزيد من التفاصيل. وقال متحدث باسم الوزارة "نحن على علم بالقضية ويمكنني أن أؤكد أنها تتعلق بفرد في الجيش الألماني للاشتباه في تجسسه".

وكان موقع "شبيغل أونلاين" الألماني الإخباري ذكر أنباء عن ذلك في وقت سابق. وبحسب الموقع، كان يمتلك الرجل إمكانية وصول "لمعلومات حساسة بشأن الاستعانة بالقوات في أفغانستان مثلا". وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن هناك اشتباها بالتخابر مع إيران ضد شخص ينتمي للجيش الألماني، موضحا أن المدعى العام الاتحادي هو المسؤول عن جميع الأسئلة الأخرى.

ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ)

  • Tänzerin und Spionin Mata Hari (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    ماتا هاري شابة هولندية عملت كراقصة تعري في باريس في العقد الثاني من القرن الماضي. أقامت علاقات جنسية مع جنرالات وساسة فرنسيين بارزين، ما مكنها من اختراق أعلى الدوائر الحكومية في فرنسا. تم استقطابها من وكالة الاستخبارات الألمانية كجاسوسة. بيد أنه سرعان ما كشف أمرها، بعد أن وظفتها المخابرات الفرنسية كعميلة مزدوجة لها.

  • Julius und Ethel Rosenberg (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    قدما الزوجان يوليوس وإيتال روزينبرغ في بداية الخمسينيات معلومات سرية لموسكو حول البرنامج النووي الأمريكي. ورغم موجة احتجاجات عارمة في العالم تضامناً معهما، إلا أن ذلك لم يمنع من تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهما سنة 1953.

  • Helmut Schmidt, Günter Guillaume und Willy Brandt im Kanzleramt (Foto: picture alliance/AP Images)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    غونتر غيوم (وسط) كان يعمل سكرتيراً لمستشار ألمانيا الغربية فيلي براندت، وفي ذات الوقت، جاسوساً لصالح جمهورية ألمانيا الشرقية. قام غيوم بتزويد وزارة أمن الدولة "شتازي" بوثائق سرية من مقر المستشارية. اختراق جاسوس ألماني شرقي لدوائر الحكم في ألمانيا الغربية سبب صدمة للرأي العام الألماني ودفع المستشار براندت إلى الاستقالة تحت ضغط شعبي كبير.

  • Anthony Blunt der Cmabridge Five zusammen mit der Queen (Foto: picture alliance/empics)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    تسبب الطالب أنطوني بلانت بأكبر فضيحة تجسس في بريطانيا سنة 1979، بعد أن اعترف بوجود خلية تجسس من خمسة أفراد تعمل لصالح جهاز المخابرات السوفييتي "كي جي بي"، وذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. الخلية كانت تربطها علاقات وثيقة مع دوائر حكومية بريطانية مؤثرة. ورغم كشف هوية أربع عملاء، إلا أن هوية "الرجل الخامس" بقيت إلى اليوم طي الكتمان.

  • Russische Agentin Anna Chapman (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" القبض على آنا تشابمان سنة 2010، كجزء من خلية تجسس روسية. أفرج عن الجاسوسة المحترفة في عملية لتبادل السجناء مع روسيا، لتبدأ بعدها العمل في موسكو كعارضة أزياء ومقدمة تلفزيونية. وظهرت تشابمان على غلاف مجلة "ماكسيم" الرجالية الروسية بملابس داخلية ومسدس، وهي تعتبر رمزاً وطنياً في روسيا.

  • Spionageprozess um Familie Anschlag (Foto: Getty Images)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    تلقت هايدرون أنشلاغ طيلة عقد كامل من الزمن في بيتها بماربورغ الألمانية أوامر من الجهاز المركزي للمخابرات الروسية في موسكو بواسطة مذياع ذي موجات قصيرة. وكتمويه للسلطات، قدم الزوجان أنشلاغ نفسيهما كمواطنين نمساويين، ومن المحتمل أنهما زودا روسيا بمئات الملفات السرية حول أنشطة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي. وجهت إليهما تهمة التجسس سنة 2013.

  • Deutscher Politiker Franz Josef Strauß in einem Panzer (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    بعد وفاة السياسي الألماني البارز فرانز يوزف شتراوس، كشفت وسائل إعلام عديدة عن احتمال كونه جاسوسا للمخابرات العسكرية الأمريكية "أو إس إس"، وهو الجهاز السابق لوكالة المخابرات الأمريكية "إف بي آي". وبمناسبة الاحتفال بعيد ميلاه المئوي، أصدر المركز الفدرالي الألماني للتأهيل السياسي دراسة معمقة عن هذه الفرضية أثارت جدلاً واسعاً.

  • Demonstranten gegen den NSA-Skandal (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    في الماضي، كانت الحكومات تخشى من العملاء المزدوجين. أما اليوم، فإنها تتخوف خاصة من تقنيات التنصت المتطورة. العميل الأمريكي السابق إدوارد سنودن، إلى جانب مليون وسبعمائة ألف ملف مسرب لوكالة الأمن القومي الأمريكية، كشفت في صيف 2013 أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولاً أخرى قامت بمراقبة شبكات التواصل العالمية والإنترنت، وقامت بحفظ بيانات ملايين الأشخاص.

    الكاتب: نينا نيبرقال / س.ع


مختارات

أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

طرق خبيثة يتبعها الجواسيس المحترفون منذ قرون للحصول على معلومات فائقة السرية. بيد أنها ليست بمعزل عن الفضائح. إليكم أبرزها، بمناسبة مرور 60 عاماً على إنشاء وكالة المخابرات الألمانية. (30.03.2016)  

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