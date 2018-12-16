القبض على ألماني للاشتباه في تقديمه الدعم لـ "داعش"

ألقت الشرطة في مدينة هامبورغ الألمانية القبض على ألماني للاشتباه في تقديمه الدعم لتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف على نطاق واسع باسم "داعش". وقالت الشرطة في هامبورغ اليوم الأحد (23 كانون الأول/ ديسمبر 2018) أن المشتبه به (18 عاما) دعا في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أمور من بينها قتل رجال شرطة، كما حاول حث آخرين على الانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

وكانت تحقيقات مكثفة لأمن الدولة وللمدعي العام الألماني في هامبورغ قادت إلى تعقب المشتبه به، وأصدر الادعاء العام أمر اعتقال بحقه وأمرا بتفتيش مسكنه.

وعثر المحققون أثناء تفتيش منزل الشاب الصغير أول أمس الجمعة على العديد من الأدلة التي من المنتظر تحليلها، وتم اقتياد الشاب للمثول أمام قاضي تحقيقات. بيد أن المحققين لم يكشفوا معلومات إضافية عن المشتبه به وما إذا كان دوره يقتصر على تقديم الدعم لتنظيم "داعش" في ألمانيا فقط أم أن الأمر يتجاوز ذلك.

م.أ.م/ أ ح( د ب أ)