 القبض على ألمانية في مطار كولونيا بتهمة الانتماء لـ ″داعش″ | أخبار | DW | 17.10.2018

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أخبار

القبض على ألمانية في مطار كولونيا بتهمة الانتماء لـ "داعش"

يُعتقد أنها قررت الانضمام إلى تنظيم "داعش" عام 2014 للمشاركة في "تأسيس دولة الخلافة الإسلامية". إنها السيدة التي ألقت السلطات الألمانية القبض عليها في مطار كولونيا/ بون لدى عودتها إلى ألمانيا.

Symbolbild zur Meldung Verdächtige Situation: EasyJet Pilot landet unplanmäßig in Köln/Bonn (picture-alliance/dpa/O. Berg)

تم اليوم الاربعاء (17 تشرين أول/أكتوبر 2018) إلقاء القبض على سيدة ألمانية لدى عودتها إلى بلادها، بتهمة الانضمام لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وكان الادعاء العام في ألمانيا أصدر قرارا أمس الأول الاثنين بالقبض على السيدة لدى وصولها إلى البلاد.

وأوضح الادعاء بمقره في مدينة كارلسروه الألمانية أنه أُلقي القبض على السيدة لدى وصولها إلى مطار كولونيا/ بون الواقع غربي ألمانيا، وذلك بموجب أمر الاعتقال الذي أصدره قاضي التحقيقات بالمحكمة الاتحادية العليا قبل يومين.

مختارات

لم تستبعد الشرطة الألمانية فرضية الإرهاب في عملية احتجاز رهينة بمدينة كولونيا. الشرطة أعلنت العثور على بطاقة شخصية لسوري يبلغ من العمر 55 عاما، لكنها شددت على أنها لا تستطيع التأكيد بأن الهوية تعود لمحتجز الرهينة. (15.10.2018)

برنهارد فالك يعرف السجون. كإرهابي يساري سابق قضى 12 عاما وراء القضبان. والآن يعتني بإسلاميين مسجونين. المخابرات تعتبر فالك خطرا على المجتمع. وفي المقابل يرى هو نفسه مساهما في إعادة دمج السجناء الإسلاميين في المجتمع. (16.10.2018)

وتواجه السيدة اتهامات بالانتماء إلى تنظيم "داعش" والاستيلاء على منزل بالعراق. وأضاف الادعاء أن المرأة تزوجت عضوا في "داعش" وهي في ألمانيا عبر اتصال مرئي، موضحا أنها سافرت في البداية إلى زوجها في تركيا، ثم انتقلت إلى سوريا.

ويشتبه في أن المتهمة وزوجها انتقلا إلى تلعفر بالعراق في حزيران/يونيو عام 2015، حيث أقاما هناك في منزل يعتقد أن "داعش" طرد سكانه الأصليين منه، أو ربما فر قاطنوه من الخوف. وبعد وقت قصير من مقتل الزوج، أثناء القتال، تنقلت المرأة أكثر من مرة داخل المنطقة إلى أن توجهت أخيرا إلى ألمانيا، حيث جرى اعتقالها هناك، بحسب ما ذكره الادعاء.

ي.ب/ أ.ح (د ب أ)

  • woman with headscarf kneeling on cushions (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    أمل في تلقي المساعدة

    أمضت بروين علي باكو البالغة من العمر 23 عاما سنتين في المعتقل مع ابنتها في قبضة ميليشيا داعش الإرهابية. "لما زلتُ لا أشعر بالارتياح"، تقول بروين. وهي تعيش اليوم في معسكر للاجئين في شمال العراق. لكن بروين علي باكو تبقى متوترة، وتقول إنها لا تقدر على النوم.

  • Child sitting on stony ground, laundry fluttering on lines overhead (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    مركز العلاج الأول من نوعه في دهوك

    عندما تسمع بروين علي باكو أصواتا مرتفعة، فإنها ترجف، لأن ذلك يذكرها باختطافها. وهي تعلق أملا كبيرا على مركز معالجة الصدمات بالعراق. إنه المركز الأول من نوعه في المنطقة ويتم تمويله كجزء من مشروع كبير من أموال من ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية التي تمكنت من تولي رعاية 1100 امرأة إيزيدية في 21 من المدن والقرى.

  • Refugee camp in Iraq, rows of huts (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    مساعدة للاجئين في معسكر "كبارتو"

    يمكن الآن تقديم المساعدة مباشرة في العراق. البرنامج الذي تم اعتماده لثلاث سنوات خصصت له ولاية بادن فورتمبيرغ 95 مليون يورو. ويُتوقع رعاية الأشخاص المعنيين بعدة إجراءات ليتمكنوا من التكيف مع مصيرهم.

  • Dohuk Irak and map

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    لم يكن أحد مختص في معالجة الصدمات

    في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك بلا هوادة في الموصل بين تنظيم "داعش" والقوات العراقية ينجح عدد متزايد من المختطفين من الهرب من قبضة الإرهابيين.ويوجد 26 طبيبا نفسيا في منطقة كردستان المستقلة، لكن لا أحد منهم مختص في معالجة الصدمات. على الأقل ليس في الوقت الحاضر.

  • Jan Kizilhan (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    نور في نهاية النفق

    الجالية الإيزيدية في ألمانيا تضم 100 ألف عضو. واحد منهم هو الخبير في علاج الصدمات يان كيزيلهان الذي جاء إلى ألمانيا في السادسة من عمره، وكان الفاعل الرئيسي في إنشاء معهد معالجة الصدمات في دهوك العراقية. ويتضمن البرنامج مشروع تدريب لمختصين محليين لمعالجة النساء مثل بروين علي باكو.

  • people standing in front of building (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    تدريب طاقم الأخصائيين

    يُتوقع تدريب طاقم الأطباء خلال السنوات الثلاث المقبلة من قِبَل 30 أخصائيا محليا وألمانيا. وسيتم اعتماد البرنامج على المستوى الإقليمي. والهدف هو تدريب أكثر من 1000 طبيب نفساني خلال السنوات العشر المقبلة. ويمكن للطلبة اجتياز امتحان شهادة الماستر المزدوجة في العلاج النفسي وعلاج الصدمات.

  • Kizilhan speaking to two men (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    "واجب تقديم المساعدة"

    يان كيزيلهان تبادل الرأي حول الموضوع مع شيخ القبيلة بابا شيخ، وكذلك مع آلاف النساء الإيزيديات في معسكرات اللاجئين: "الأمر يتعلق هنا بصدمة جماعية وكذلك إبادة جماعية، وعليه يجب علينا تقديم المساعدة ـ من واجبنا المساعدة". إعداد: بيرغهاوزِن/ هودالي / م.أ.م


مختارات

هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

تقدم ألمانيا مساعدات مهمة للجيش العراقي في حربه ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. مساعدات لا تقتصر فقط على الجانب العسكري، بل أيضا إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب والإرهاب. (19.04.2017)  

بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

تعرضوا للاغتصاب والعبودية. الإيزيديون الذين تمكنوا من الهرب من تنظيم "داعش" الإرهابي تحدثوا عن أحداث مفجعة. جامعة دهوك في العراق تهتم بالموضوع وافتتحت مركزا لمعالجة الصدمات النفسانية بدعم ألماني. (16.03.2017)  

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