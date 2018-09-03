 القبض على أفغانيين بعد مقتل شاب ألماني في كوتن | عالم المنوعات | DW | 09.09.2018

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منوعات

القبض على أفغانيين بعد مقتل شاب ألماني في كوتن

خلال شجار بين مجموعة رجال في كوتن بولاية ساكسونيا-أنهالت، لقي شاب ألماني مصرعه، فيما تمّ القبض على شابين أفغانيين. جريمة استنفرت قوات الأمن الذين باشروا التحقيقات وسط خشية من أن تشهد كوتن ما تشهده كيمنيتس منذ أسبوعين.

Symbolbild Polizei Sachsen-Anhalt (picture-alliance/dpa/K.-D. Gabbert)

دعا وزير داخلية ولاية ساكسونيا - أنهالت هولغر شتالكنيشت، إلى التروي والتزام الهدوء، بعد مقتل شاب ألماني نتيجة شجار عنيف وقع بمدينة كوتن بولاية ليل (السبت/ الأحد التاسع من أيلول/ سبتمبر).

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معلومات جديدة كشفتها الداخلية الألمانية عن المشتبه بهما بمقتل مواطن ألماني بمشاجرة مع لاجئين في كيمنتس. كما أصدرت النيابة بسكسونيا أمر اعتقال لشخص ثالث قيل إنه عراقي يفترض أنه طعن الألماني وأنه مدان من قبل بقضايا مختلفة. (04.09.2018)

لفترة طويلة التزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الصمت ولم يعلق على أحداث كيمنتس التي شهدت مظاهرات من اليمين المتطرف معادية للأجانب. والآن نطق زيهوفر بكلمات وصفت بالقاسية وقوبلت بردود أفعال مختلفة من قبل سياسيين. (06.09.2018)

وتابع الوزير أنه يتفهم جيدا الارتباك السائد حاليا بعد الإعلان عن خبر وفاة الشاب، لكنه ومع ذلك يجب "الثقة في دولة القانون التي سوف تستخدم جميع الوسائل الممكنة وبحزم للكشف عن ملابسات الجريمة".

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كوادريغا - اليمين المتطرف في ألمانيا، خروج عن السيطرة؟

وكان الادعاء العام بولاية ساكسونيا - أنهالت قد أعلن اليوم الأحد إلقاء القبض على مواطنين أفغانيين اثنين على خلفية اشتباه أولي بهما في الضلوع في جريمة القتل هذه. ونقلت موقع تلفزيون (mdr) أن الشابان المشتبه بهما يبلغان من العمر 18 عاما و20 عاما، وأن أحدهما حصل على حق اللجوء، فيما صدر بحق الآخر قرار ترحيل عن ألمانيا. 

وجاء في بيان الشرطة والادعاء العام بالولاية، بأن الضحية يبلغ من العمر 22 عاما. وأضاف البيان أنه ليس هناك معلومات متوفرة حاليا حول خلفيات الحادث، لكنه أكد في الوقت ذاته حدوث عراك بين مجموعتين من الرجال؛ كما شدد البيان على أن التحقيقات جارية على قدم وساق وفي كل الاتجاهات. 

من جهتها، ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن شجارا بين شابين ألمانيين وآخرين مهاجريين وقع في ساحة لعب بمدينة كوتن، دون ذكر الأسباب.

وتسود الخشية بولاية ساكوسونيا-أنهالت أن يتكرر ذات السيناريو الذي وقع في كيمنتس في ولاية ساكسونيا المحاذية التي تشهد مظاهرات متواصلة برز فيها بقوة التيار اليميني المتطرف بخطابه المعادي للأجانب، منذ الاعلان قبل أسبوعين عن مقتل رجل في منتصف الثلاثينات متأثرا بجراحه بعد طعنه بسكين. وقالت الأجهزة الأمنية حينها إن الضحية ألماني.

وكما هو الأمر في مدينة كوتن، أعلنت السلطات عن اعتقال شابين مهاجرين، أحدهم عراقي والآخر سوري، يتواجدان منذ أسبوعين قيد الحبس الاحتياطي. فيما يتم البحث عن شاب ثالث يعتقد أنه ضالع في الجريمة.

و.ب/ع.خ (د ب أ، DW)

  • Sächsische Industriemetropole Chemnitz (picture-alliance/dpa)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    ثالث أكبر مدن ساكسونيا

    بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

  • Deutschland Chemnitz Karl Marx Denkmal (imago/ecomedia/robert fishman)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تغيير الاسم على طريقة السوفييت

    اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).

  • Reichskristallnacht in Chemnitz (picture alliance)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مشاهد من عصر النازية

    كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.

  • Erfolgreiches Eiskunstlaufpaar aus Chemnitz (picture-alliance/ ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تأثير سوفيتي كبير

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.

  • Neue Fertigungslinie für Dieselmotoren im VW Werk Chemnitz (picture-alliance/ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مصاعب ما بعد الوحدة

    رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.

  • Deutschland Messerstecherei in Chemnitz (picture-alliance/dpa/A. Prautzsch)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف

    مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    الاحتشاد أمام كارل ماركس

    صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب

    بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.

  • Deutschland Flyer Bündnis unteilbar ruft zu Demonstration auf

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    "غير قابل للانقسام"

    أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

شهدت كيمنتس تحولا كبيرا منذ إعادة توحيد ألمانيا بدءًا بعودة اسمها الأصلي إلا أنها أمست رمزا للخوف على ديمقراطية ألمانيا وانقسام المجتمع بعدما وقعت جريمة قتل لرجل ألماني، يشتبه أن مرتكبيها هما اثنان من طالبي اللجوء العرب. (31.08.2018)  

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