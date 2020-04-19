القبر المقدس ليسوع المسيح - والنزاع الأبدي حوله

يعيش ويصلي أعضاء ست طوائف مسيحية في كنيسة القيامة بالقدس: الروم الأرثوذكس والكاثوليك والأرمن والأقباط والسريان الأرثوذكس والإثيوبيون. هناك أوقات مختلفة للصلاة وتم تقسيم أرض الكنيسة بدقة. تقوم عائلتان مسلمتان بإدارة مبنى الكنيسة التي تم تشييدها عام 335 بعد الميلاد.





العائلة الأولى لديها المفتاح القديم والأخرى تدير فتح البوابة وإغلاقها. تحدث باستمرار صراعات بين الطوائف الدينية المختلفة في كنيسة القيامة. كل متر مربع له أهميته ويتعارك أحيانا القساوسة والرهبان بالأيدي بسبب خلاف ما ينشب بينهم. يعرض الفيلم المواقف المختلفة لأتباع الطوائف المسيحية.







توجد قوة شرطة إسرائيلية برئاسة ضابط الشرطة المسيحي جوني كسابرة، مسؤولة عن الأمن في الكنيسة وحولها. يلقي الفيلم نظرة من الداخل على الكنيسة و كذلك على الأشخاص الذين يعيشون هناك والذين أصبحت الكنيسة موطنا بالنسبة لهم.







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DW عربية

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