 القبر المقدس ليسوع المسيح - والنزاع الأبدي حوله | تقارير جديدة | DW | 11.04.2022

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تقارير جديدة

القبر المقدس ليسوع المسيح - والنزاع الأبدي حوله

تعتبر كنيسة القيامة في مدينة القدس من أقدس الأماكن المسيحية في العالم، هناك تتقاسم ست طوائف مسيحية أرض الكنيسة ويخضع تعايشها لقواعد ثابتة - لكن غالبا تنشب نزاعات فيما بينها.

Jerusalem Grabeskirche Rotunde Ädikula Grab Jesus

Jerusalem Grabeskirche

يعيش ويصلي أعضاء ست طوائف مسيحية في كنيسة القيامة بالقدس: الروم الأرثوذكس والكاثوليك والأرمن والأقباط والسريان الأرثوذكس والإثيوبيون. هناك أوقات مختلفة للصلاة  وتم تقسيم أرض الكنيسة بدقة. تقوم عائلتان مسلمتان بإدارة مبنى الكنيسة التي تم تشييدها  عام 335 بعد الميلاد. 
 

Israel | Kirchenführer schließen aus Protest die Grabeskirche auf unbestimmte Zeit


العائلة الأولى لديها المفتاح القديم والأخرى تدير فتح البوابة وإغلاقها. تحدث باستمرار صراعات بين الطوائف الدينية المختلفة في كنيسة القيامة. كل متر مربع له أهميته ويتعارك أحيانا القساوسة والرهبان بالأيدي بسبب خلاف ما ينشب بينهم. يعرض الفيلم المواقف المختلفة لأتباع الطوائف المسيحية. 
 

Dokumentation Das Heilige Grab Jesu Christi - Ein ewiger Streit



توجد قوة شرطة إسرائيلية برئاسة ضابط الشرطة المسيحي جوني كسابرة، مسؤولة عن الأمن في الكنيسة وحولها. يلقي الفيلم نظرة من الداخل على الكنيسة و كذلك على الأشخاص الذين يعيشون هناك والذين أصبحت الكنيسة موطنا بالنسبة لهم.
 



مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 17 أبريل/نيسان2022 – 03:15 UTC
الأحد 17 أبريل/نيسان2022 – 11:15 UTC
الأحد 17 أبريل/نيسان2022 – 16:15 UTC
الإثنين 18 أبريل/نيسان2022 – 01:15 UTC
الإثنين 18 أبريل/نيسان2022 – 05:15 UTC
الإثنين 18 أبريل/نيسان2022 – 09:15 UTC
الإثنين 18 أبريل/نيسان2022 – 22:15 UTC
الثلاثاء 19 أبريل/نيسان2022 – 15:15 UTC
الخميس 21 أبريل/نيسان2022 – 07:15 UTC
الخميس 21 أبريل/نيسان2022 – 13:15 UTC
الجمعة 22 أبريل/نيسان2022 – 18:03 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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