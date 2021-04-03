 القاهرة... رمسيس الثاني وحتشبسوت في موكب مهيب للمومياوات الملكية | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 03.04.2021

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منوعات

القاهرة... رمسيس الثاني وحتشبسوت في موكب مهيب للمومياوات الملكية

بحضور مديرة اليونسكو والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية وفي حدث لا يتكرر كثيراً، ستنقل مومياوات عدد من الملوك والملكات الذين حكموا مصر قبل آلاف السنين من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

Ägypten I Archäologische Funde in Sakkara

تشهد القاهرة اليوم السبت (الثالث من إبريل/نيسان 2021) نقل 22 من مومياوات ملوك وملكات حكموا البلاد قبل آلاف السنين في عربات صُممت خصيصا لذلك تسير بها في موكب ضخم مهيب إلى متحف جديد حيث تُعرض بشكل يضفي عليها بهاء أكبر.

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معروفة عالميًا، أسطورية وغامضة: نفرتيتي هي زوجة الفرعون المصري اخناتون. بعد أكثر من مائة عام من اكتشاف تمثال نصفي لها، يحاول فريق من الخبراء الدوليين العثور على القطع المفقودة لإكمال ما تبقى من قصتها.

عثرت الحفريات الأخيرة على اكتشاف مذهل، حيث تمكن فريق باحثين من جامعة بون الألمانية بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية من فك رموز هيروغليفية منحوتة منذ أكثر من 5 آلاف عام، على أقدم "علامة اسم مكان" في العالم.

وسينقل الموكب 18 ملكا وأربع ملكات، معظمهم من ملوك الدولة الحديثة، من المتحف المصري في ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط على بعد نحو خمسة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من القاهرة.

وتغلق السلطات طرقا تطل على نهر النيل من أجل هذا الحدث الذي أُعد لجذب الاهتمام بالقطع الأثرية النفيسة في مصر في وقت توقفت فيه السياحة توقفا شبه كامل بسبب القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وقال عالم الآثار المصري زاهي حواس إن كل مومياء ستوضع في كبسولة خاصة مملوءة بالنيتروجين لضمان سلامتها، وستوضع الكبسولات على عربات مصممة لحملها وضمان ثباتها. وأضاف أن الاختيار وقع على متحف الحضارة لأن مصر تريد عرض المومياوات بطريقة تعبّر عن الحضارة وتنقل علما وثقافة وليس لمجرد الترفيه كما كان عليه الحال في المتحف المصري.

من المقرر أن يحضر الحفل مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.

ووفقا لوزارة السياحة والآثار المصرية ، فإن افتتاح قاعة المومياوات الملكية والتي ستنقل لها اليوم 18 من مومياوات ملوك مصر القديمة، وأربع  مومياوات لملكات حكمن مصر قبل آلاف السنين، سيجرى افتتاحها أمام الزوار، اعتبارا من يوم 18 من شهر نيسان / أبريل الجاري، الموافق لاحتفالات يوم التراث العالمي.

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لمن تعود المومياوات الملكية؟

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية إن مجموعة المومياوات الملكية التي ستستقر اليوم في موقع عرضها الجديد بقاعة المومياوات، في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، كان قد تم العثور عليها خلال الكشف عن كل من خبيئة الدير البحري في عام 1881، وخبيئة مقبرة الملك امنحتب الثاني في عام .1898

وأشارت إلى خبيئة الدير البحري التي عثر عليها في المقبرة رقم "TT320"، قرب معبد الملكة حتشبسوت المنحوت في صخور جبل القرنة وسط جبانة طيبة القديمة - في البر الغربي لمدينة الأقصر، الغنية بمئات المقابر وعشرات المعابد التي شيدها قدماء المصريين - وتُعرف تلك الخبيئة باسم "الخبيئة الملكية ".

من بين المومياوات الملكية التي عثر عليها بداخل تلك الخبيئة، مومياوات الملوك أحمس الأول، وأمنحتب الأول، وتحتمس الأول، وتحتمس الثاني، وتحتمس الثالث، وسيتي الأول، ورمسيس الثالث، ورمسيس الثاني، ورمسيس التاسع، ومن الملكات أحمس- نفرتاري.

وأما الخبيئة الثانية، فتعرف باسم خبيئة مقبرة الملك امنحتب الثاني "KV35"، الواقعة في منطقة وادى الملوك الغنية بمقابر ملوك مصر القديمة، في غرب مدينة الأفصر - أيضا -  والتي عثر عليها عالم المصريات الفرنسي فيكتور لوريه، في عام 1898، وقد  عُثر بداخل تلك الخبيئة على العديد من المومياوات الملكية بينها مومياوات لامنحتب الثاني، وتحتمس الرابع، وأمنحتب الثالث، مرنبتاح، وسا بتاح، ورمسيس الرابع، ورمسيس الخامس، ورمسيس السادس، وسيتي الثاني، والملكة تي.

وأقدم هذه المومياوات مومياء سقنن رع تاعا، آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة والذي حكم في القرن السادس عشر قبل الميلاد ويُعتقد أنه لقي حتفه عندما تهشمت جمجمته أثناء المعارك مع الهكسوس.

وقالت سليمة إكرام أستاذة علم المصريات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة "من خلال حدث كهذا بما يصحبه من أضواء وبهاء، ستلقى المومياوات ما تستحق من إجلال". أضافت "هؤلاء هم ملوك مصر.. وهذا سبيل لإظهار التبجيل والإجلال".

ع.ح./خ.س. (رويتز، د ب أ)

  • Der mumifizierte Leichnam Tutanchamuns (Reuters/M.A. El Ghany )

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    مغطى بأقمشة كتانية فقط، يرقد مومياء الملك الذهبي توت عنخ آمون هنا في غرفة تحت الأرض، مكيفة الهواء، لحماية المومياء من الرطوبة، والغبار الذي يحمله الزائرون.

  • Die Totenmaske Tutanchamuns (Reuters/M. Abd El Ghany)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    في حين يعرض القناع الذهبي الحقيقي لتوت عنخ آمون في المتحف المصري بالقاهرة، أعيد مومياء الملك الشاب إلى مكانه القديم في منطقة وادي الملوك الأثرية، المكان الذي عاش فيه ملكاً لفترة من الزمن، وحيث اكتشفه كارتر.

  • Zeichnungen in der Grabkammer Tutanchamuns (Reuters/M. Abd El Ghany)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    نظفت الجداريات والنقوش بدقة متناهية، وتبين أن البقع الداكنة الموجودة على اللوحات الجدارية ظهرت نتيجة ميكروبات قديمة غير ضارة في المكان. احتفظ بهذه الرسومات في قبر الملك الشاب لآلاف السنين.

  • Zeichnung eines Pavians in der Grabkammer (Reuters/M. Abd El Ghany)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    وبفضل وسائل الإضاءة الجديدة، يتألق هذا الرسم بعد الترميم. كان قرد البابون، حيواناً مقدساً في مصر القديمة. إذ كان يعتبر ذكياً جداً ويعد بمثابة قدوه للطلاب. فهل سيتابع الملك الشاب تعليمه أيضا بعد الموت؟

  • Eine Frau geht durch einen unterirdischen Gang (Getty Images/AFP/M. El-Sahed)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    دفن المصريون القدماء قبور الفراعنة تحت الأرض لحمايتهم من لصوص القبور. وقد نجا قبر توت عنخ آمون وكنوزه من عبث اللصوص لوقت طويل. إذ استراح بسلام لأكثر من 3 آلاف سنة.

  • Ägyptologe Howard Carter und ein Helfer knieen am Sarkophag (Imago)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    كان عالم الآثار هوارد كارتر، الذي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون في 4 تشرين الثاني / نوفمبر من عام 1922 في وادي الملوك. وقبل أن يفتح المقبرة، أرسل برقية إلى مموله اللورد كارنارفون : "لقد قمت أخيراً باكتشاف رائع في الوادي، قبر رائع، سأنتظر وصولك."

  • Maske Tutanchamun (Getty Images/H. Magerstaedt)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    على الرغم من أن توت عنخ آمون لم يكن فرعوناً عظيماً، إلا أنه يتمتع اليوم بشهرة عالمية. إذ وجد كارتر في حجرته حوالي 5 آلاف قطعة أثرية سليمة، كان يجب أن ترافق الملك الشاب في الحياة الآخرة. كما يتعرف العديد التلاميذ على قناعه الذهبي.

  • Besucher auf einer Plattform über Tutanchamuns Grab (Getty Images/AFP/M. El-Sahed)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    كجزء من أعمال الترميم ، تم تركيب منصة جديدة في المقبرة، والتي تسمح للزوار برؤية ما بداخل المقبرة والتمتع برؤية الجداريات والنقوش. إذا بقيت الزيارات متاحة في المستقبل!

  • Kleien Züge mit Touristen im Tal der Könige (Getty Images/AFP/M. El-Sahed)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    وقال زاهي حواس، الأمين العام السابق لإدارة الآثار المصرية ومبادرة أعمال الترميم، مدافعاً عن فكرة إغلاق القبر وتقديم نسخة مماثلة للزائرين عوضاً عن ذلك. "لأنه إذا سمحنا بالسياحة الجماعية هنا"، فهو على يقين أن: " القبر لن يبقى على قيد الحياة بعد 500 سنة أخرى ". سوزان كوردس / ريم ضوا


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