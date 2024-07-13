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سياسةالشرق الأوسط

القاهرة تنفي اعتزامها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار

١٣ يوليو ٢٠٢٤

نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع صحة ما جاء في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنها تعتزم بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وقالت إن المقطع الصوتي مفبرك.

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سفن تمر من قناة السويس
أوضحت الحكومة المصرية أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصانة دستوريا بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس صورة من: Tony D. Curtis/U.S. Navy/abaca/picture alliance

 نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت (13 يوليو/ تموز)، مقطعا صوتيا يزعم اعتزامها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"  وعلى منصة اكس اليوم: "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. وأكدت أنه "لا صحة لاعتزام الحكومة بيعقناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين".

وأوضحت أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصانة دستوريا بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا"، وأهابت بـ المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة".

وناشدت "جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر".

ع.أ.ج/ ع ج م(د ب ا)

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