القاضية باللحظات الأخيرة.. ماذا قيل عن خروج بايرن من دوري الأبطال؟

صحيح أن بايرن ميونيخ لم يخسر على أرضه أمام فياريال في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله (مساء الثلاثاء 12 أبريل/ نيسان) إلا أن العملاق البافاري خسر وبغرابة شديدة بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي كانت نظريا في المتناول، فمباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق الإسباني بهدف لصفر، ومعظم المحللين كانوا ينظرون إلى فياريال على أنه الفريق الأقل حظوظا بين الفرق الثمانية في ربع النهائي.

وكان بايرن مسيطرا تقريبا على مجريات اللقاء من البداية للنهاية لكنه لم يترجم تفوقه إلى أهداف واكتفى بهدف وحيد سجله ليفاندوفسكي في الدقيقة 52، لينجح البديل النيجيري صامويل شوكويزي في اقتناص التعادل للفريق الإسباني في الدقيقة 88 من المباراة، بعد دخوله الملعب بدقيقتين فقط.

ناغلسمان: هناك ما هو أسوأ

"إنها واحدة من أكبر ثلاث" هزائم في مسيرته، يقول مدرب بايرن الشاب يوليان ناغلسمان. وبحسب صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" كان ناغلسمان (34 عاما) قد اشتكى قبل المباراة من "افتقاده وجود لاعب يتولى قيادة زملائه على أرض الملعب".

ورفض المدرب التحجج بأن الحديث حول القناص ليفاندوفسكي وإمكانية رحيله عن الفريق كان من أسباب وداع دوري الأبطال، وقال "هذا سيكون من وجهة نظري هروبا كبيرا". ولم يرد ناغلسمان تحميل أحد ذنب الخروج من البطولة القارية الأعظم. وفي تصريح لموقع "أمازون برايم" قال بعد المباراة: "لا أدرى ما الذي سيحدث معي.. لكن لا يوجد خوف لدي، فهناك ما هو أسوأ".

وكان البافاري بقيادة ناغلسمان قد ودع كأس ألمانيا مبكرا، من الدور الثاني، بعد خسارة مدوية أمام مونشنغلادباخ كانت نتيجتها 5-صفر لصالح غلادباخ.

المدرب يوليان ناغلسمان، مدرب بايرن ميونيخ: لا أدري ماذا سيحدث معي؟

أوليفر كان: لن نغرق في البكاء

الحارس الأسطوري السابق أوليفر كان، رئيس مجلس إدارة بايرن، أظهر في حديثه تحديا وعنادا لصدمة الخروج من دوري الأبطال وقال "خرجنا من ربع النهائي ولن نغرق لأجل ذلك في البكاء. لدينا فرصة أخرى العام المقبل وسنهاجم مرة أخرى" للفوز بالبطولة.

الآن وبعد الخروج من "التشامبيونز ليغ" وقبله الخروج من كأس ألمانيا، لم يبق أمام البافاري سوى بطولته المعتادة البوندسليغا، البطولة المحلية التي فاز بها في المواسم التسعة الماضية، ويتقدم فيها هذا الموسم بتسع نقاط على أقرب منافسيه، بروسيا دورتموند.

ويؤكد أوليفر كان أن "التركيز الكامل الآن هو على البطولة الألمانية للمرة العاشرة على التوالي" وأضاف أحسن لاعب في كأس العالم 2002 "إنها فرصة عظيمة. لم يحقق أي فريق في أوروبا ذلك من قبل. سنضع كل شيء فيها".

على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ وضع البعض يديه على رأسه والبعض الآخر خبأ وجهه من صدمة الخروج أمام فياريال بدوري الأبطال (12/4/2022)

ماذا قالت الصحافة الألمانية؟

مجلة كيكر الألمانية الرياضية كتبت على موقعها الالكتروني: "لم يبق سوى البطولة المحلية: بايرن يفشل أمام فياريال".

أما صحيفة بيلد واسعة الانتشار فكتبت: "ضربة قاضية بدوري أبطال أوروبا قبل النهاية بقليل: خروج محبط لبايرن".

صحيفة "زود دوتيشه تسايتونغ" التي تصدر في ميونيخ كتبت: "ضربة قاضية للبافاري في الدقيقة 88".

موقع "سبوكس" الرياضي الألماني: "ضربة قاضية قبيل النهاية. بايرن المتفوق يفشل في ربع نهائي دوري الأبطال".

أما موقع شبكة سكاي الرياضية فكتب هو الآخر: "ضربة قاضية في اللحظات الأخيرة. فياريال يطيح ببايرن خارج الطبقة الملكية".

وكتب موقع "سبورت 1" الألماني: "صدمة متأخرة، دراما بافارية مكتملة".

ماذا عن صحافة دول أخرى؟

ينقل موقع "يوروسبورت" باللغة الألمانية عددا من عنوانين وكلام وسائل الإعلام في الدول المجاورة لألمانيا، نأخذ منها مثلا:

من إسبانيا:

صحيفة ماركا: فياريال عملاق! يعبر بايرن إلى نصف النهائي

صحيفة ايه اس: شوكويزي يجعل الجنون مكتملا

أما "سبورت" فكتبت: ليفاندوفسكي يتلقى علقة قد تسرع برحيله عن بايرن

من إنجلترا:

ميرور: عملاق ميت! بايرن ميونيخ يسقط من دوري الأبطال

صن: هدف شوكويزي المتأخر يسقط العملاق الألماني ويرسل رجال أوناي إمري إلى نصف النهائي

من فرنسا:

موقع يوروسبورت بالفرنسية: "انخفاض مفاجئ للحرارة في ميونيخ: فياريال يغرق بايرن".

أما صحيفة لوموند فكتبت تقول: "فياريال ينجح في عمل بطولي أمام بايرن ميونيخ".

جريد لوكيب: "فياريال يصنع الإبهار ويقضي على بايرن ميونيخ في دوري الأبطال"، وذلك بحسب ما نقل "يوروسبورت".

صلاح شرارة