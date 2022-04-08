القارة السمراء تشن الحرب على تدخين الشيشة

في قلب الحي التجاري الرئيسي في دوالا في الكاميرون، يتجمع الشباب في بار محلي ودخان السجائر يتدلى من فوق الطاولات ويتصاعد في الهواء. يتم تقديم الخمور وأطعمة تقليدية، مثل اللحم المشوي. لكن ليس كل شيء كالمعتاد – إذ هناك "متعة" واحدة مفقودة: النفخ في أنبوب الشيشة. منذ منتصف آذار/مارس 2022، لم يتم تقديم الشيشة في الحانة – بعد أن حظرت حكومة الكاميرون تدخينها في جميع أنحاء البلاد.

يشعر الشاب الكاميروني رودريغ تشوييم بالسعادة: "لقد جاءت الحكومة متأخرة جدًا في هذا القرار. حتى المقامرة يجب حظرها حتى سن 21 لأنني أعتقد أن الشاب البالغ من العمر 20 عامًا لا يزال يعتمد على والديه. سيتعين علينا منح البالغين المزيد من السيطرة".

جاء حظر الشيشة كمفاجأة

خلفية حظر الشيشة هي دراسة أجرتها وزارة الصحة الكاميرونية، بينت أن 46 في المائة من الشباب الكاميروني يدخنون الشيشة. أعرب أناتول كومبي، أحد الزبائن في الحانة عن سعادته بالحظر: "إنه أمر جيد لأطفالنا، لأنهم عندما يلجؤون إلى مثل هذه الأشياء، فإنها تدمرهم وتشوه صورة البلاد"، على حد قوله.

قال صاحب الحانة غوستاف تشانتشو إيوان إن الصغار كانوا مفتونين بخليط التبغ في الشيشة. قال تشانتشو إيوان لـ DW: "لا أعرف كيف يمكنهم الانغماس في استهلاك الشيشة كثيرًا. كان عليك أن تسأل نفسك ما الذي يوجد في هذا الأنبوب الذي يجعلك تريده بشدة".

المزيد من البلدان تحاول حظر تدخين الشيشة

في الكاميرون، أدى حظر النرجيلة إلى تقييد مبيعات التجار بشدة. ومع ذلك، لا يزال البائعون يتابعونها على الرغم من ضغوط المستهلكين، كما يقول إيوان. "جاءت الأخبار مثل الصاعقة علينا، ولكن بمرور الوقت وبعد زيارات ومعلومات من بعض خبراء الصحة، علمنا أن الشيشة ليست جيدة، لذلك نحن نقبل بحظرها".

تدخين الشيشة يساوي تدخين 100 سيجارة

تدخين الشيشة - وهو بالأصل عادة في العالم العربي – أصبح شائعاً في إفريقيا. ومع ذلك، فإن المزيد والمزيد من البلدان تحاول حظر التدخين. في المقابل، قررت الكاميرون ذلك في وقت متأخر، مقارنة بدول حظرتها مثل غانا، غامبيا، تنزانيا، رواندا، أوغندا وغينيا من عدة سنوات، كما يقول جويل جيتالي، رئيس تحالف كينيا لمكافحة التبغ في نيروبي. وحظرت كينيا الشيشة في عام 2017. وقال جيتالي لـ DW: "كل من يستورد الشيشة أو يصنعها أو يستهلكها أو يبيعها أو يتم العثور عليه مع ملحقاته يتعرض للملاحقة القضائية".

مشاهدة الفيديو 00:55 شيشة "كأس العالم" تغزو مقاهي مصر

يحتوي التبغ الموجود في أنبوب الماء على مزيج من النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون والمعادن الثقيلة مثل الزرنيخ والرصاص ويخلط مع دبس السكر والجلسرين والمنكهات، نقلا عن منظمة الصحة العالمية. وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، هناك "مفهوم خاطئ" مفاده أن استخدام النرجيلة ليس ضارًا مثل السجائر: فجرعة واحدة من الشيشة تعادل تدخين أكثر من 100 سيجارة، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

كينيا: انتكاسة بعد الحظر

ماذا جلب حظر الشيشة إلى كينيا بموجب القانون؟ يقول جيتالي: "بعد الحظر، انخفض استهلاك الشيشة إلى مستوى منخفض": "في دراسة أجرتها منظمتنا في نيروبي، تم تحقيق قبول كبير للحظر تجاوز 81 بالمائة في البداية. ولكن هناك نوع من الانتكاس،" يقول جيتالي. إذ أنه في بعض الحانات والمطاعم، يتمتع الملاك علاقات جيدة مع المسؤولين الحكوميين أو يقبلون الرشاوى - لذا عادت التجارة الآن من الباب الخلفي. ويعترف جيتالي: "لم تتم مراقبة الحظر جيداً".

يحتوي التبغ الموجود في أنبوب الماء على مزيج من النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون والمعادن الثقيلة

سرطان الرئة من تدخين الشيشة

وفي نيجيريا ، على سبيل المثال - وهي بلد لا يحظر تدخين الشيشة حتى الآن. ووفقًا لخبير الصحة أداكو إيفوريبي، يعد تدخين الشيشة مقلقاً، خاصة في المجتمع الفني النيجيري. وقال الصيدلاني: "عندما يدخن الناس الشيشة، فإنهم يخلطونها بأشياء كثيرة ذات مذاق جيد، بما في ذلك الروائح الحلوة. لكنها تحتوي أيضًا على مواد كيميائية ضارة موجودة في السجائر. يجب حظر الشيشة". وقالت لـ DW: "نحن بحاجة إلى زيادة الوعي، لأن تدخين الشيشة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة على وجه الخصوص".

مارتينا شفيكوفسكي/زمن البدري