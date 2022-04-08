 القارة السمراء تشن الحرب على تدخين الشيشة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 09.04.2022

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صحة

القارة السمراء تشن الحرب على تدخين الشيشة

تشن دول أفريقية بشكل متزايد قوانين ضد تدخين الشيشة، لكن الحظر يصعب فرضه على أساس يومي، على الرغم من الترحيب الشعبي والرسمي. وخبراء صحة يحذرون من مخاطرها.

تدخين الشيشة - وهو بالأصل عادة في العالم العربي – أصبح شائعاً في إفريقيا.

تدخين الشيشة - وهو بالأصل عادة في العالم العربي – أصبح شائعاً في إفريقيا.

في قلب الحي التجاري الرئيسي في دوالا في الكاميرون، يتجمع الشباب في بار محلي ودخان السجائر يتدلى من فوق الطاولات ويتصاعد في الهواء. يتم تقديم الخمور وأطعمة تقليدية، مثل اللحم المشوي. لكن ليس كل شيء كالمعتاد – إذ هناك "متعة" واحدة مفقودة: النفخ في أنبوب الشيشة. منذ منتصف آذار/مارس 2022، لم يتم تقديم الشيشة في الحانة – بعد أن حظرت حكومة الكاميرون تدخينها في جميع أنحاء البلاد.

يشعر الشاب الكاميروني رودريغ تشوييم بالسعادة: "لقد جاءت الحكومة متأخرة جدًا في هذا القرار. حتى المقامرة يجب حظرها حتى سن 21 لأنني أعتقد أن الشاب البالغ من العمر 20 عامًا لا يزال يعتمد على والديه. سيتعين علينا منح البالغين المزيد من السيطرة".

جاء حظر الشيشة كمفاجأة

خلفية حظر الشيشة هي دراسة أجرتها وزارة الصحة الكاميرونية، بينت أن 46 في المائة من الشباب الكاميروني يدخنون الشيشة. أعرب أناتول كومبي، أحد الزبائن في الحانة عن سعادته بالحظر: "إنه أمر جيد لأطفالنا، لأنهم عندما يلجؤون إلى مثل هذه الأشياء، فإنها تدمرهم وتشوه صورة البلاد"، على حد قوله.

قال صاحب الحانة غوستاف تشانتشو إيوان إن الصغار كانوا مفتونين بخليط التبغ في الشيشة. قال تشانتشو إيوان لـ DW: "لا أعرف كيف يمكنهم الانغماس في استهلاك الشيشة كثيرًا. كان عليك أن تسأل نفسك ما الذي يوجد في هذا الأنبوب الذي يجعلك تريده بشدة".

المزيد من البلدان تحاول حظر تدخين الشيشة

المزيد من البلدان تحاول حظر تدخين الشيشة

في الكاميرون، أدى  حظر النرجيلة  إلى تقييد مبيعات التجار بشدة. ومع ذلك، لا يزال البائعون يتابعونها على الرغم من ضغوط المستهلكين، كما يقول إيوان. "جاءت الأخبار مثل الصاعقة علينا، ولكن بمرور الوقت وبعد زيارات ومعلومات من بعض خبراء الصحة، علمنا أن الشيشة ليست جيدة، لذلك نحن نقبل بحظرها".

تدخين الشيشة يساوي تدخين 100 سيجارة

تدخين الشيشة - وهو بالأصل عادة في  العالم العربي  – أصبح شائعاً في إفريقيا. ومع ذلك، فإن المزيد والمزيد من البلدان تحاول حظر التدخين. في المقابل، قررت الكاميرون ذلك في وقت متأخر، مقارنة بدول حظرتها مثل غانا، غامبيا، تنزانيا، رواندا، أوغندا وغينيا من عدة سنوات، كما يقول جويل جيتالي، رئيس تحالف كينيا لمكافحة التبغ في نيروبي. وحظرت كينيا الشيشة في عام 2017. وقال جيتالي لـ DW: "كل من يستورد الشيشة أو يصنعها أو يستهلكها أو يبيعها أو يتم العثور عليه مع ملحقاته يتعرض للملاحقة القضائية".

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يحتوي التبغ الموجود في أنبوب الماء على مزيج من النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون والمعادن الثقيلة مثل الزرنيخ والرصاص ويخلط مع دبس السكر والجلسرين والمنكهات، نقلا عن منظمة الصحة العالمية. وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، هناك "مفهوم خاطئ" مفاده أن استخدام  النرجيلة ليس ضارًا مثل السجائر: فجرعة واحدة من الشيشة تعادل تدخين أكثر من 100 سيجارة، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

كينيا: انتكاسة بعد الحظر

ماذا جلب حظر الشيشة إلى كينيا بموجب القانون؟ يقول جيتالي: "بعد الحظر، انخفض استهلاك الشيشة إلى مستوى منخفض": "في دراسة أجرتها منظمتنا في نيروبي، تم تحقيق قبول كبير للحظر تجاوز 81 بالمائة في البداية. ولكن هناك نوع من الانتكاس،" يقول جيتالي. إذ أنه في بعض الحانات والمطاعم، يتمتع الملاك علاقات جيدة مع المسؤولين الحكوميين أو يقبلون الرشاوى - لذا عادت التجارة الآن من الباب الخلفي. ويعترف جيتالي: "لم تتم مراقبة الحظر جيداً".

يحتوي التبغ الموجود في أنبوب الماء على مزيج من النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون والمعادن الثقيلة

يحتوي التبغ الموجود في أنبوب الماء على مزيج من النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون والمعادن الثقيلة

سرطان الرئة من تدخين الشيشة

وفي نيجيريا ، على سبيل المثال - وهي بلد لا يحظر تدخين الشيشة حتى الآن. ووفقًا لخبير الصحة أداكو إيفوريبي، يعد تدخين الشيشة مقلقاً، خاصة في المجتمع الفني النيجيري. وقال الصيدلاني: "عندما يدخن الناس الشيشة، فإنهم يخلطونها بأشياء كثيرة ذات مذاق جيد، بما في ذلك الروائح الحلوة. لكنها تحتوي أيضًا على مواد كيميائية ضارة موجودة في السجائر. يجب حظر الشيشة". وقالت لـ DW: "نحن بحاجة إلى زيادة الوعي، لأن تدخين الشيشة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة على وجه الخصوص".

مارتينا شفيكوفسكي/زمن البدري

  • Nahrungsmittel

    لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    أكدت الدراسة العلمية أن حمض الفوليك يحد من تأثير النيكوتين على البنكرياس وأن حمض الفوليك يقلل من مفعول النيكوتين الضار على الجسم. السبانخ والقرنبيط الأخضر (بروكولي) وغيرها من الخضار التي تتميز بلونها الأخضر الداكن، مثل الملفوف والكرنب، تحتوي على كمية عالية من حمض الفوليك، وهو ما يفسر دورها الفعال في تنظيف الجسم من النيكوتين.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    يساعد فيتامين "C" على تنظيف الجسم من النيكوتين، فضلاً عن أن الكثير من الفحوصات المخبرية أظهرت تأثير هذا الفيتامين على تحييد الخواص السامة للنيكوتين. وعند الحديث عن فيتامين "C"، يعتقد البعض أن البرتقال هو المصدر الأغنى بهذا الفيتامين، إلا أن كمية هذا الفيتامين بالذات في الفليفلة، وخاصة الصفراء، تفوق تلك الموجودة في البرتقال.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    ربما يكون الليمون الهندي (غريب فروت) من الحمضيات التي لا تحظى بشعبية واسعة كباقي الحمضيات، لكن دراسة حديثة أظهرت أن شرب لتر واحد من عصيره، يزيد من سرعة التخلص من النيكوتين في الجسم بنسبة 88 في المائة. لكن حذار: شراب هذه الكمية الكبيرة من عصير الغريب فروت يجب أن يتم بعد استشارة الطبيب بالنسبة لمن يعانون من أمراض مزمنة ويتعاطون أدوية قد تؤدي إلى تأثير سلبي.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    من بين العوامل التي تحدد سرعة استقلاب النيكوتين في الجسم نسبة حموضة البول. فارتفاع درجة الحموضة يزيد من سرعة التخلص من النيكوتين في الدم. تتراوح درجة حموضة عصير التوت البري بين 2.3 و2.5، وهي قيمة تفوق درجة حموضة عصير الغريب فروت، ما يجعله أكثر فعالية في تنظيف الجسم من النيكوتين.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    يساعد الزنجبيل على التخلص من أعراض انحسار النيكوتين المألوفة مثل الغثيان، فضلاً عن أن تناول الزنجبيل يخفف من حالات الجوع الشديدة والتي تظهر عند محاولة التخلص من النيكوتين. كما يقلل من السموم في الدم بسبب النيكوتين، وللحصول على مفعول التام للزنجبيل ينصح خبراء الصحة بتناوله ثلاث مرات في اليوم.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    من المعروف أن النيكوتين يسبب الجفاف في الجسم، ما يجعل من المهم تناول الماء بكثرة. وشرب الماء مع بعض السوائل الصحية هو أفضل طريقة لطرد النيكوتين وتطهير الجسم. وهنا ينصح خبراء الصحة بالإكثار من تناول الشاي الأخضر لأنه غني بمضادات الأكسدة.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    زهرة الياقوت الأزرق، وتعرف هذه العشبة بقدرتها على مساعدة أولئك الذين يرغبون بالإقلاع عن التدخين، إذ تحتوي على مادة البيلين ذات التاثير المماثل لتأثير النيكوتين على الجهاز العصبي ولكن بدون أن تسبب الإدمان.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    جدير بالذكر أن النيكوتين يبقى حوالي ثمانية أيام في الدم، ليتم طرد قسم كبير منه فيما بعد عبر البول. أما الكمية المتبقية من النيكوتين فتخضع لعمليات استقلاب، وينتج عنها مادة تعرف بالكوتينين. ويمكن لهذه المادة أن تبقى في الجسم لمدة شهر كامل بعد تدخين آخر سيجارة.

    الكاتب: ي. ب/ع.ج.م


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