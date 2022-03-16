الفيلم الدعائي للريبورتاج: ولدت في برلين - رجل بذاكرة امرأة

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ولد علي القادم من سوريا في جسد أنثى، جسد لا يعرفه. كان ينظر إليه الآخرون على أنه امرأة كانت تُدعى عُلا، وكانت متزوجة من رجل وتعيش حياة تقليدية خاضعة لعادات صارمة.
ولد علي القادم من سوريا في جسد أنثى، جسد لا يعرفه. كان ينظر إليه الآخرون على أنه امرأة كانت تُدعى عُلا، وكانت متزوجة من رجل وتعيش حياة تقليدية خاضعة لعادات صارمة.
تضرر اللاجئون المثليون بشكل خاص من أزمة كورونا. تحدثنا إلى أنصار مجتمع الميم (+LGBT) وخصوصاً من اللاجئين في ألمانيا حول هذا الوضع، حيث لا يزال بإمكان الناس الحصول على المساعدة.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
تحقق وحدة جرائم الحرب الألمانية في أدلة على وقوع هجمات بغاز السارين في سوريا. دويتشه فيله و دير شبيغل حصلتا حصريا على حق الوصول إلى الشهود والتقارير السرية لإعداد هذا التحقيق الذي يشكل علامة بارزة في مجرى القضية.
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