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الفيلم الدعائي للريبورتاج: ولدت في برلين - رجل بذاكرة امرأة

ولد علي القادم من سوريا في جسد أنثى، جسد لا يعرفه. كان ينظر إليه الآخرون على أنه امرأة كانت تُدعى عُلا، وكانت متزوجة من رجل وتعيش حياة تقليدية خاضعة لعادات صارمة.