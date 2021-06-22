وثائقي

الفيلم الدعائي للريبورتاج: مرحبا بالذكاء الاصطناعي

الروبوتات التي تشبه البشر هي "الكائنات الحية" الجديدة على كوكبنا. يتم استخدامها بالفعل في مكاتب الاستقبال أو في مراكز التسوق أو في مطابخ المطاعم. ولديها بالفعل علاقات مع الناس.