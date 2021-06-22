الفيلم الدعائي للريبورتاج: مرحبا بالذكاء الاصطناعي

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الروبوتات التي تشبه البشر هي "الكائنات الحية" الجديدة على كوكبنا. يتم استخدامها بالفعل في مكاتب الاستقبال أو في مراكز التسوق أو في مطابخ المطاعم. ولديها بالفعل علاقات مع الناس.
الروبوتات التي تشبه البشر هي "الكائنات الحية" الجديدة على كوكبنا. يتم استخدامها بالفعل في مكاتب الاستقبال أو في مراكز التسوق أو في مطابخ المطاعم. ولديها بالفعل علاقات مع الناس.
ما هو الزمن؟ هل له بعد واحد؟ أو أنه مجرد وهم؟ يدور هذا الفيلم الوثائقي حول لغز عظيم للإنسانية من وجهات نظر مختلفة ويطرح أسئلة من وجهة نظر الفيزياء والفن وعلم الاجتماع وأبحاث الدماغ.
ساعد الذكاء الاصطناعي الإنسان في محاربة جائحة كورونا بدءا من التعرف على الفيروس وحتى تطوير اللقاحات. انطلاقا من ذلك قررت منظمة الصحة العالمية إنشاء مركز عالمي للإنذار المبكر في ألمانيا للتحذير من الأوبئة في المستقبل.
دخلت ألمانيا في غمار سباق عالمي محموم نحو تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي من باب الحواسب الكمومية. مشروع "كوانتوم فالي ساكسونيا السفلى" سيجعل من هذه الولاية مركزا رائدا لتطوير الحوسبة الكمية بألمانيا تستقطب 400 باحث متخصص.
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