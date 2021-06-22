 الفيلم الدعائي للريبورتاج: مرحبا بالذكاء الاصطناعي | وثائقي | DW | 08.02.2022

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وثائقي

الفيلم الدعائي للريبورتاج: مرحبا بالذكاء الاصطناعي

الروبوتات التي تشبه البشر هي "الكائنات الحية" الجديدة على كوكبنا. يتم استخدامها بالفعل في مكاتب الاستقبال أو في مراكز التسوق أو في مطابخ المطاعم. ولديها بالفعل علاقات مع الناس.

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