 الفيلم الدعائي للريبورتاج: ماريوبول - يوميات حرب وأمل لم يفقد | تلفزيون | DW | 10.02.2023

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تلفزيون

الفيلم الدعائي للريبورتاج: ماريوبول - يوميات حرب وأمل لم يفقد

يتحدث أناس من مدينة ماريوبول مرّوا بأهوال الحرب عن تجاربهم. في ربيع عام 2022 بدأ الغزو الروسي المدمّر للمدينة الساحلية الواقعة على بحر آزوف.

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