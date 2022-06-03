الفيلم الدعائي للريبورتاج: ماريوبول - يوميات حرب وأمل لم يفقد

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يتحدث أناس من مدينة ماريوبول مرّوا بأهوال الحرب عن تجاربهم. في ربيع عام 2022 بدأ الغزو الروسي المدمّر للمدينة الساحلية الواقعة على بحر آزوف.
يتحدث أناس من مدينة ماريوبول مرّوا بأهوال الحرب عن تجاربهم. في ربيع عام 2022 بدأ الغزو الروسي المدمّر للمدينة الساحلية الواقعة على بحر آزوف.
شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على البنية التحتية في مختلف أنحاء أوكرانيا، حسب مسؤولين أوكرانيين. وكييف تجدد مطالبتها الحلفاء بإمدادها بصواريخ وطائرات مقاتلة، غداة جولة أوروبية لزيلينسكي طلبا لمزيد من الدعم.
دعا مجلس أوروبا إلى محكمة دولية خاصة بشأن الحرب ضد أوكرانيا. والهدف من هذه المحكمة هو معاقبة مرتكبي جرائم الحرب الروسية على أوكرانيا. وقد صوت الأعضاء لصالح القرار بالإجماع تقريبا، في خلاف لتصويت أعضاء البرلمان الأوروبي.
بعد إعلان ألمانيا عزمها تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد ، تشهد البلاد جدلا حول ما إذا كان على برلين تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة. الأصوات انقسمت بين تحذير من التسرع في الرفض وبين تأكيد على أهمية الحفاظ على "الخط الفاصل".
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول