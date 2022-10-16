الفيلم الدعائي للريبورتاج: لا للعقلية الذكورية

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سئمت الكثير من النساء في أمريكا اللاتينية الثقافة الذكورية والصورة القديمة للمرأة. اندلع صراع ثقافي في القارة الجنوبية، ففي الوقت الذي أصبحت فيه عمليات الإجهاض قانونية في الأرجنتين، بدأت حملة مناهضة للنسوية في البرازيل.
سئمت الكثير من النساء في أمريكا اللاتينية الثقافة الذكورية والصورة القديمة للمرأة. اندلع صراع ثقافي في القارة الجنوبية، ففي الوقت الذي أصبحت فيه عمليات الإجهاض قانونية في الأرجنتين، بدأت حملة مناهضة للنسوية في البرازيل.
أنهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حق الإجهاض بإصدارها قرارًا له وقع مزلزل ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي.
تظاهر الآلاف في تركيا لمطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعودة عن قراره الانسحاب من اتفاق إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة وخرج معارضون أتراك بانتقادات للسلطات، بينما أعربت ألمانيا عن رفضها للخطوة التركية.
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