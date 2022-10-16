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الفيلم الدعائي للريبورتاج: لا للعقلية الذكورية

سئمت الكثير من النساء في أمريكا اللاتينية الثقافة الذكورية والصورة القديمة للمرأة. اندلع صراع ثقافي في القارة الجنوبية، ففي الوقت الذي أصبحت فيه عمليات الإجهاض قانونية في الأرجنتين، بدأت حملة مناهضة للنسوية في البرازيل.