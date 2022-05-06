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الفيلم الدعائي للريبورتاج: كارول - لماذا تقتل أمهات أطفالهن

ما الذي يجعل أمّاً مثالية مثل كارول كورونادو تقتل أطفالها؟ مثل مئات الأمهات الأخريات اللواتي قتلن أطفالهن أو قتلن أنفسهن، عانت كورونادو مما يعرف بذُهان ما بعد الولادة.