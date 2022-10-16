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الفيلم الدعائي للريبورتاج: في مرمى نيران المافيا

في كفاحهم من أجل حماية المناخ وضد تدمير الطبيعة، يخاطر أناس في جميع أنحاء العالم بحياتهم. ولأن حماة البيئة يشكلون بأنشطتهم مصدر إزعاج للمافيا والتجار غير الشرعيين، لذا يتم مقاضاتهم وتهديدهم بل وحتى قتلهم.