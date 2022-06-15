الفيلم الدعائي للريبورتاج: عذراء الصخور - لوحة ليوناردو دافنشي الغامضة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تعد لوحة عذراء الصخور للفنان ليوناردو دافنشي، الأكثر غموضا من بين لوحاته. وهو العمل الذي يطرح العديد من الأسئلة التي حيرت النقاد والمهتمين بأعمال دافنشي.
تعد لوحة عذراء الصخور للفنان ليوناردو دافنشي، الأكثر غموضا من بين لوحاته. وهو العمل الذي يطرح العديد من الأسئلة التي حيرت النقاد والمهتمين بأعمال دافنشي.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول