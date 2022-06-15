تقارير جديدة

الفيلم الدعائي للريبورتاج: عذراء الصخور - لوحة ليوناردو دافنشي الغامضة

تعد لوحة عذراء الصخور للفنان ليوناردو دافنشي، الأكثر غموضا من بين لوحاته. وهو العمل الذي يطرح العديد من الأسئلة التي حيرت النقاد والمهتمين بأعمال دافنشي.