 الفيلم الدعائي للريبورتاج: عذراء الصخور - لوحة ليوناردو دافنشي الغامضة | تقارير جديدة | DW | 29.06.2022

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تقارير جديدة

الفيلم الدعائي للريبورتاج: عذراء الصخور - لوحة ليوناردو دافنشي الغامضة

تعد لوحة عذراء الصخور للفنان ليوناردو دافنشي، الأكثر غموضا من بين لوحاته. وهو العمل الذي يطرح العديد من الأسئلة التي حيرت النقاد والمهتمين بأعمال دافنشي.

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