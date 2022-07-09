الفيلم الدعائي للريبورتاج: عالم شي جين بينغ

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يريد الرئيس شي جين بينغ تحويل جمهورية الصين الشعبية إلى قوة عالمية رائدة في المستقبل. لم يحدث من قبل أن حققت الصين مثل هذا النجاح. ولم تؤثر الصين بالتوازن السياسي العالمي كما يحدث حاليا.
يريد الرئيس شي جين بينغ تحويل جمهورية الصين الشعبية إلى قوة عالمية رائدة في المستقبل. لم يحدث من قبل أن حققت الصين مثل هذا النجاح. ولم تؤثر الصين بالتوازن السياسي العالمي كما يحدث حاليا.
تحظى منح مؤسسة هومبولت الألمانية بشعبية كبيرة بين الباحثين الصينيين. باحث سابق حصل على هذه المنحة، أصبح عضوا في اللجنة العسكرية المركزية الصينية. وهذه ليست حالة فردية كما يكشف تحقيق لـ DW وشركاء إعلاميين.
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