الفيلم الدعائي للريبورتاج: صعود شركة عالمية

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قبل 175 عاماً افتتح الميكانيكي الألماني الشاب كارل تسايس ورشته للتقنية الدقيقة والبصريات. كان افتتاح ورشة العمل الصغيرة في مدينة يينا هو حجر الأساس لمجموعة تكنولوجيا تسايس المنتشرة اليوم في جميع أنحاء العالم.
قبل 175 عاماً افتتح الميكانيكي الألماني الشاب كارل تسايس ورشته للتقنية الدقيقة والبصريات. كان افتتاح ورشة العمل الصغيرة في مدينة يينا هو حجر الأساس لمجموعة تكنولوجيا تسايس المنتشرة اليوم في جميع أنحاء العالم.
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