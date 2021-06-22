 الفيلم الدعائي للريبورتاج: حياة أطول - فك شيفرة سر الشيخوخة | وثائقي | DW | 08.02.2022

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وثائقي

الفيلم الدعائي للريبورتاج: حياة أطول - فك شيفرة سر الشيخوخة

هل يمكن عكس الشيخوخة - أو حتى القضاء عليها؟ إذا نجحنا في فك رموز هذا السر الأخير للبيولوجيا البشرية، فربما نستطيع قريبا التغلب على أمراض الشيخوخة مثل السرطان والخرف ومشاكل القلب.

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هل يمكن عكس الشيخوخة - أو حتى القضاء عليها؟ إذا نجحنا في فك رموز هذا السر الأخير للبيولوجيا البشرية، فربما نستطيع قريبا التغلب على أمراض الشيخوخة مثل السرطان والخرف ومشاكل القلب.