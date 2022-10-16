الفيلم الدعائي للريبورتاج: حراس الحقيقة - جان دوندار يلتقي سفيتلانا تيخانوفسكايا

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تحولت سفيتلانا تيخانوفسكايا من ربة منزل بسيطة إلى مرشحة رئاسية في بيلاروسيا. الصحافي التركي جان دوندار يلتقي سفيتلانا تيخانوفسكايا التي تناضل من منفاها من أجل حرية بلدها.
تحولت سفيتلانا تيخانوفسكايا من ربة منزل بسيطة إلى مرشحة رئاسية في بيلاروسيا. الصحافي التركي جان دوندار يلتقي سفيتلانا تيخانوفسكايا التي تناضل من منفاها من أجل حرية بلدها.
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