وثائقي

الفيلم الدعائي للريبورتاج: حراس الحقيقة - جان دوندار يلتقي أنابيل هيرنانديز

ماذا يعني لك عندما لا تشعر بالأمان في بلدك؟ يلتقي الصحفي التركي المنفي جان دوندار بامرأة تحدت أصحاب النفوذ في وطنها المكسيك، فقد تحدت الحكومة وعصابات المخدرات.