الفيلم الدعائي للريبورتاج: الفتاة الزرقاء - كرة القدم النسائية ضد الرقابة

فيلم "ولد في سجن إيفين" .. تجربة شخصية لمهاجرة من أصول إيرانية

مريم زاري إيرانية الأصل هي ممثلة ومخرجة ناجحة في برلين. قبل أعوام، اكتشفت سرا تكتمت عائلتها عليه طويلا، وهي أنها ولدت داخل سجن إيفين الشهير في إيران، الأمر الذي جعلها تنتج فيلما وثائقيا لتسليط الضوء على تاريخ هجرتها.