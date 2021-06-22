 الفيلم الدعائي للريبورتاج: الفتاة الزرقاء - كرة القدم النسائية ضد الرقابة | وثائقي | DW | 21.01.2022

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وثائقي

الفيلم الدعائي للريبورتاج: الفتاة الزرقاء - كرة القدم النسائية ضد الرقابة

في قرية نائية في جبال كردستان، يعشق الجميع كرة القدم. لكن لا يوجد ملعب لكرة القدم. يريد أطفال القرية تغيير ذلك ويخرجون لتحقيق حلمهم في امتلاك ملعب كرة قدم خاص بهم.

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