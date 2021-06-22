الفيلم الدعائي للريبورتاج: الفتاة الزرقاء - كرة القدم النسائية ضد الرقابة

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في قرية نائية في جبال كردستان، يعشق الجميع كرة القدم. لكن لا يوجد ملعب لكرة القدم. يريد أطفال القرية تغيير ذلك ويخرجون لتحقيق حلمهم في امتلاك ملعب كرة قدم خاص بهم.
في قرية نائية في جبال كردستان، يعشق الجميع كرة القدم. لكن لا يوجد ملعب لكرة القدم. يريد أطفال القرية تغيير ذلك ويخرجون لتحقيق حلمهم في امتلاك ملعب كرة قدم خاص بهم.
مريم زاري إيرانية الأصل هي ممثلة ومخرجة ناجحة في برلين. قبل أعوام، اكتشفت سرا تكتمت عائلتها عليه طويلا، وهي أنها ولدت داخل سجن إيفين الشهير في إيران، الأمر الذي جعلها تنتج فيلما وثائقيا لتسليط الضوء على تاريخ هجرتها.
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