 الفيلم الدعائي للريبورتاج: الدولة وأموالها - تاريخ الضرائب | تلفزيون | DW | 10.10.2022

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تلفزيون

الفيلم الدعائي للريبورتاج: الدولة وأموالها - تاريخ الضرائب

توزيع الأموال وتحصيل الضرائب من المهام المركزية للدولة الحديثة. يتناول الفيلم الوثائقي تاريخ الضرائب في جزئين: من الثورة الفرنسية وحتى احتجاجات حركة السترات الصفراء، رمز الاحتجاج السياسي.

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توزيع الأموال وتحصيل الضرائب من المهام المركزية للدولة الحديثة. يتناول الفيلم الوثائقي تاريخ الضرائب في جزئين: من الثورة الفرنسية وحتى احتجاجات حركة السترات الصفراء، رمز الاحتجاج السياسي.