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الفيلم الدعائي للريبورتاج: الدولة وأموالها - تاريخ الضرائب

توزيع الأموال وتحصيل الضرائب من المهام المركزية للدولة الحديثة. يتناول الفيلم الوثائقي تاريخ الضرائب في جزئين: من الثورة الفرنسية وحتى احتجاجات حركة السترات الصفراء، رمز الاحتجاج السياسي.