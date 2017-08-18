الفيلم الدعائي للريبورتاج: الدولة وأموالها - تاريخ الضرائب

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توزيع الأموال وتحصيل الضرائب من المهام المركزية للدولة الحديثة. يتناول الفيلم الوثائقي تاريخ الضرائب في جزئين: من الثورة الفرنسية وحتى احتجاجات حركة السترات الصفراء، رمز الاحتجاج السياسي.
توزيع الأموال وتحصيل الضرائب من المهام المركزية للدولة الحديثة. يتناول الفيلم الوثائقي تاريخ الضرائب في جزئين: من الثورة الفرنسية وحتى احتجاجات حركة السترات الصفراء، رمز الاحتجاج السياسي.
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