الفيلم الدعائي للريبورتاج: الإنترنت: ثورة رقمية أم رقابة متطورة؟

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هل تتجه البشرية نحو مدينة فاضلة مستقبلية أم دولة مراقبة مرعبة؟ لا تزال كلتا الرؤيتين المستقبليتين ممكنتين. تؤدي زيادة الرقمنة إلى مزيد من تشبيك المجتمع بكل تبعات ذلك.
هل تتجه البشرية نحو مدينة فاضلة مستقبلية أم دولة مراقبة مرعبة؟ لا تزال كلتا الرؤيتين المستقبليتين ممكنتين. تؤدي زيادة الرقمنة إلى مزيد من تشبيك المجتمع بكل تبعات ذلك.
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