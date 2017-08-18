 الفيلم الدعائي للريبورتاج: الإنترنت: ثورة رقمية أم رقابة متطورة؟ | تقارير جديدة | DW | 30.12.2021

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تقارير جديدة

الفيلم الدعائي للريبورتاج: الإنترنت: ثورة رقمية أم رقابة متطورة؟

هل تتجه البشرية نحو مدينة فاضلة مستقبلية أم دولة مراقبة مرعبة؟ لا تزال كلتا الرؤيتين المستقبليتين ممكنتين. تؤدي زيادة الرقمنة إلى مزيد من تشبيك المجتمع بكل تبعات ذلك.

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Thema: Ein kritischer Blick auf die zunehmende Digitalisierung Beschreibung: Steuert die Menschheit auf ein futuristisches Utopia oder einen albtraumhaften Überwachungsstaat zu? Noch erscheinen beide Zukunftsvisionen möglich. Die zunehmende Digitalisierung führt in eine vollständig vernetzte Gesellschaft, mit allen Folgen. via Cordula Mücke Di, 04.01.2022 13:43

الإنترنت: ثورة رقمية أم رقابة متطورة؟ 04.01.2022

هل تتجه البشرية نحو مدينة فاضلة مستقبلية أم دولة مراقبة مرعبة؟ لا تزال كلتا الرؤيتين المستقبليتين ممكنتين. تؤدي زيادة الرقمنة إلى مزيد من تشبيك المجتمع بكل تبعات ذلك.