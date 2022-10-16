الفيلم الدعائي للريبورتاج: أي الحيوانات تؤكل؟

هل ينجح وزير الزراعة الألماني الجديد في محاربة "اللحوم الرخيصة"؟

أعلن وزير الزراعة الألماني من حزب الخضر جيم أوزدمير الحرب على اللحوم الرخيصة وسريعة التحضير، إذ شدد على أنه يرمي إلى تعزيز سوق "الأطعمة العضوية"، بيد أن كثيرين يرون أن مثل هذه الخطط ستلقي بظلالها على الفقراء في ألمانيا.