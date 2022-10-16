 الفيلم الدعائي للريبورتاج: أي الحيوانات تؤكل؟ | تلفزيون | DW | 09.02.2023

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تلفزيون

الفيلم الدعائي للريبورتاج: أي الحيوانات تؤكل؟

أصبحت التربية الكثيفة للحيوانات شائعة في القطاع الزراعي الحديث. عبر ثلاثة منظورات شديدة الاختلاف، يرسم الفيلم الوثائقي صورة مذهلة ومخيفة في الوقت نفسه للوضع اليوم.

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أصبحت التربية الكثيفة للحيوانات شائعة في القطاع الزراعي الحديث. عبر ثلاثة منظورات شديدة الاختلاف، يرسم الفيلم الوثائقي صورة مذهلة ومخيفة في الوقت نفسه للوضع اليوم.

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