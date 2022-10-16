الفيلم الدعائي للريبورتاج: أي الحيوانات تؤكل؟

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أصبحت التربية الكثيفة للحيوانات شائعة في القطاع الزراعي الحديث. عبر ثلاثة منظورات شديدة الاختلاف، يرسم الفيلم الوثائقي صورة مذهلة ومخيفة في الوقت نفسه للوضع اليوم.
أصبحت التربية الكثيفة للحيوانات شائعة في القطاع الزراعي الحديث. عبر ثلاثة منظورات شديدة الاختلاف، يرسم الفيلم الوثائقي صورة مذهلة ومخيفة في الوقت نفسه للوضع اليوم.
نجح علماء في كلية الطب بجامعة ستانفورد في زرع أنسجة من مخ أشخاص مصابون باضطرابات في الدماغ، في أدمغة الفئران الأمر الذي قد يفتح باباً للوصول إلى علاجات لأمراض مثل التوحد والصرع والفصام والإعاقات الذهنية
أعلن وزير الزراعة الألماني من حزب الخضر جيم أوزدمير الحرب على اللحوم الرخيصة وسريعة التحضير، إذ شدد على أنه يرمي إلى تعزيز سوق "الأطعمة العضوية"، بيد أن كثيرين يرون أن مثل هذه الخطط ستلقي بظلالها على الفقراء في ألمانيا.
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