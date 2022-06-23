الفيلم الدعائي للبرنامج

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ممر تجاري يربط ميناء الشارقة بتركيا عبر إيران مدشّناً علاقة اقتصادية بين خصوم تقليديين، هل يؤثر سلبا على قناة السويس المصرية؟ ملف ناقشه ضيفا مسائية DW، واختلفا إذا ما كانت السياسة اللاعب الأهم في التقارب أم الاقتصاد.
ناقش متحاورون في مسائية DW طريقة الاتحاد الأوروبي "البراغماتية" في التعامل مع طالبان، عقب استيلاء الحركة على السلطة. وأعرب خبير ألماني عن خيبة أمله في إدارة برلين للأزمة، متهما ساسة ألمانيا بـ"الفشل" في تقدير الموقف.
اعترف وزير الخارجية اليمني في مقابلة حصرية ضمن برنامج "المسائية" بقناة DW عربية أن العلاقة مع المجلس الانتقالي الجنوبي تنطوي على تعقيدات. كما رفض الوزير ربط الملف اليمني بمحادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.
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