الفيلم الدعائي للبرنامج

في حوار مع مسائية DW.. خبير ألماني يشكك في تغيير طالبان لنهجها

ناقش متحاورون في مسائية DW طريقة الاتحاد الأوروبي "البراغماتية" في التعامل مع طالبان، عقب استيلاء الحركة على السلطة. وأعرب خبير ألماني عن خيبة أمله في إدارة برلين للأزمة، متهما ساسة ألمانيا بـ"الفشل" في تقدير الموقف.