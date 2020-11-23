الفيفا يوقف رئيس الكاف خمسة أعوام بسبب قضايا "فساد مالي"

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) الملغاشي أحمد أحمد خمس سنوات عن أي نشاط كروي بسبب قضايا فساد مالي، كما غرّمته مبلغ 200 ألف فرنك سويسري (نحو 220 ألف دولار).

وأدانت الغرفة القضائية في لجنة الاخلاقيات أحمد (60 عاما) الذي يرأس الاتحاد القاري منذ 2017 وترشح مجددا لولاية جديدة، بخرق عدة مواد متعلقة بـ"واجب الولاء. عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى. إساءة استخدام المنصب" بالإضافة الى "اختلاس الأموال".

وأعلن أحمد في وقت سابق أنه ينوي السعي للاستمرار في رئاسة الاتحاد الافريقي لولاية ثانية والترشح لخوض الانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل، غير أن تقارير إخبارية أشارت إلى أنه صار بعيدا عن السباق بعد انحسار المنافسة بشكل كبير بين أربعة مرشحين آخرين.

وقال الفيفا في بيان إن تحقيقات لجنة القيم المستقلة وجدت أحمد مذنبا بتقديم وتلقي الهدايا وبعض المنافع الأخرى إلى جانب تجاوزات أخرى على مستوى الإدارة المالية للمؤسسة.

وسبق لأحمد أحمد أن تمّ إيقافه في باريس عام 2019 على خلفية اتهامات تخصّ توقيع عدد من العقود بشكل غير قانوني مع شركة للتجهيزات الرياضية، إلّا أنه غادر مقرّ الشرطة ولم يتم استدعاؤه مجددا، وبرّر أحمد أحمد التحقيق معه بعدم ملكية الكاف لمقرها في القاهرة مع ما يطرحه ذلك من إشكاليات.

إ.ع/ح.ز (أ ف ب)