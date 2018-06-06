الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني عن المشاركة لمدة 12 شهراً

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان أن "لجنة الانضباط عاقبت رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب بالإيقاف 12 شهراً وغرامة 20 ألف فرنك سويسري (نحو 20 ألف دولار أميركي) لمخالفة المادة 53 (التحريض على الكراهية والعنف) من قانون الانضباط، بعد تصريحات إعلامية حث فيها مشجعي كرة القدم على استهداف الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم وحرق قمصان وصور (اللاعب) ليونيل ميسي".
وكان الاتحاد الدولي قد فتح إجراءً تأديبياً بحق الرجوب في حزيران/ يونيو، بعدما تقدم الاتحاد الاسرائيلي برسالة احتجاج إثر إلغاء مباراة إسرائيل والأرجنتين التي كانت مقررة في التاسع من الشهر نفسه، ضمن استعدادات المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا.
وبرر الجانب الإسرائيلي إلغاء المباراة بـ"تهديدات واستفزازات" الجانب الفلسطيني بحق ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني.
وكثرت التفسيرات حول إلغاء المباراة وأسبابها، واعتبره البعض بدافع الخوف على سلامة اللاعبين بعد المطالبة بحرق قميص اللاعب ميسي، وبرره آخرون بأسباب سياسية، وهو ما أجاب عنه الرجوب في حوار سابق مع DW عربية بالقول: "هذه دعاية أو بروباغندا سخيفة يثيرها اليمين الفاشي الإسرائيلي، لأنّ المباراة كان من المقرر إقامتها في حيفا ولم نعترض على إقامتها هناك، لكن عندما أعلن عن انتقال المباراة من حيفا إلى القدس أصبح للموضوع علاقة بمسائل أخرى وهي الشرعية الدولية وقوانين الفيفا وحقوق الإنسان. هناك مثلاً ثمانية لاعبين من عرب إسرائيل زجوا بهم للمشاركة في المباراة، والمنتخب الإسرائيلي لم يكن فيه أي لاعب عربي من قبل، فهم قصدوا بذلك تسويق الأمر على أن المباراة دعوة للسلام؟"
واعتبر الاتحاد الدولي في بيانه اليوم أن لجنة الانضباط وجدت أن تصريحات الرجوب "حرضت على العنف والكراهية، وبالتالي فرضت العقوبات المذكورة". وأوضح فيفا أن إيقاف الرجوب، الذي يصبح ساري المفعول بدءاً من اليوم "يشمل المشاركة في أية مباراة أو مسابقة مستقبلية في الفترة المحددة. وبالتالي، لن يتمكن السيد الرجوب من حضور مباريات أو مسابقات كرة القدم بأي صفة رسمية، ويشمل ذلك - من بين أمور أخرى - المشاركة في أنشطة إعلامية في الملاعب أو محيطها خلال أيام المباريات".
وكان الرجوب قد قال في الثالث من حزيران/ يونيو، بعد تقديم رسالة احتجاج إلى الممثلة الأرجنتينية في رام الله: "ميسي هو رمز للمحبة والسلام (...) نطالبه ألا يكون جسراً لتبييض وجه الاحتلال"، مضيفاً: "سنبدأ حملة ضد الاتحاد الارجنتيني نستهدف فيها ميسي شخصياً، الذي يحظى بعشرات الملايين من المعجبين في الدول العربية والإسلامية (...) سنستهدف ميسي ونطالب الجميع بأن يحرق القميص العائد له ويحرق صورته ويتخلى عنه".
وبعد إعلان إلغاء المباراة، اعتبر الرجوب أن تلك الخطوة تعد بمثابة "بطاقة حمراء" في وجه الدولة العبرية، في حين اعتبرتها إسرائيل خضوعاً "للذين يضمرون الكراهية لها"، بحسب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
م.م/ ي.أ (أ ف ب)
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