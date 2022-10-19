 الفيفا يكشف عدد حالات الوفيات خلال إنشاء ملاعب المونديال بقطر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الفيفا يكشف عدد حالات الوفيات خلال إنشاء ملاعب المونديال بقطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عدد وفيات العمال خلال بناء الملاعب الرياضية التي ستحتضن مونديال كرة القدم في قطر. ويذكر أن الأخيرة تواجه انتقادات من قبل المنظمات الحقوقية بشأن حقوق العمال وحقوق الإنسان بشكل عام.

مشهد داخلي من ملعب لوسيل لكرة القدم في الدوحة

مشهد داخلي من ملعب لوسيل لكرة القدم في الدوحة

 كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة في الأعوام الماضية في مواقع إنشاء استادات  كأس العالم 2022 في قطر . وأوضح الفيفا أنه جرى تسجيل وفاة 37 شخصا آخرين لكن وفاتهم لم تكن في مواقع الإنشاءات، وجرى تسجيلها كوفيات لا تتعلق بالعمل من قبل اللجنة المنظمة للمونديال.

مختارات

وتتأهب قطرلاحتضان منافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم في الفترة ما بين 20 تشرين الثاني / نوفمبر و18 كانون الأول / ديسمبر المقبلين. وواجهت قطر انتقادات لأعوام، تتعلق بمعاملة العمال المهاجرين، لكنها أكدت أنها نفذت إصلاحات، وأن الوفيات كانت لأسباب مختلفة، موضحة أن العدد لم يكن غير منطقي نظرا لعدد العمال المهاجرين المتواجدين بها. وطالبت مجموعات حقوقية بإنشاء  صندوق تعويضات  لأسر المتوفين، وهو ما أيده الاتحاد الألماني لكرة القدم.

أمير قطر يؤكد أن أبواب المونديال مفتوحة لكافة المشجعين "دون تمييز"

تجدر الإشارة إلى أن بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني سيسافر إلى قطر في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري برفقة وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، وقد صرح بأن "قضايا حقوق الإنسان التي يجرى مناقشتها على هامش البطولة، تشكل محور الرحلة".

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)

مواضيع ذات صلة

Brazil's Neymar, left, embraces Argentina's Lionel Messi at the end of the Copa America final soccer match at Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, Saturday, July 10, 2021. Argentina won 1-0. (AP Photo/Silvia Izquierdo)

ميسي أم نيمار أم ثالث من أوروبا .. من سيحمل كأس مونديال قطر؟ 19.10.2022

إصابات متعددة في المنتخبات الأوروبية وقوة منتخبات أمريكا الجنوبية قد ترشح البرازيل أو الأرجنتين بقيادة نيمار أو ميسي للقب كأس العالم. في أفريقيا هناك السنغال بقيادة مانيه التي يمكن أن تكتب تاريخا مختلفا.

Arbeiter pflastern kurz nach dem Sonnenuntergang im Licht von Laternen einen Weg zwischen den Fahrbahnen an der Promenade Corniche. In Doha finden am 31. März der Fifa-Kongress und am 1. April die Auslosung für die Fußball-WM 2022 in Katar statt. +++ dpa-Bildfunk +++

غالبية الألمان تؤيد دفع "فيفا" تعويضات للعمال الأجانب في قطر 15.09.2022

غالبية الألمان مع دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعويضات لفائدة العمال الأجانب الذين ساهموا في بناء ملاعب مونديال قطر، حسبما أظهر استطلاع للرأي. في المقابل أشار الاتحاد إلى مبادرته الخاصة لحماية العمال.

2022-03-31 07:11:18 DOHA  Einen Tag vor der WM-Auslosung bauen Arbeiter im Stadtteil West Bay in Doha. Die Weltmeisterschaft in Katar beginnt dieses Jahr am 21. November. Das Finale ist am 18.12. KOEN VAN WEEL

مونديال قطر - دعوات لتعويض عمال المنشآت وكيميش: تأخرنا 12 عاما 20.09.2022

طالب رئيس الاتحاد الألماني للكرة بإنشاء صندوق لتعويض العمال المتضررين من العمل في بناء ملاعب مونديال قطر. ويرى النجم الألماني يوزوا كيميش أن الجميع كانوا يعرفون الانتقادات التي وجهت لقطر قبل منحها حق تنظيم البطولة.