الفيفا يكشف عدد حالات الوفيات خلال إنشاء ملاعب المونديال بقطر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة في الأعوام الماضية في مواقع إنشاء استادات كأس العالم 2022 في قطر . وأوضح الفيفا أنه جرى تسجيل وفاة 37 شخصا آخرين لكن وفاتهم لم تكن في مواقع الإنشاءات، وجرى تسجيلها كوفيات لا تتعلق بالعمل من قبل اللجنة المنظمة للمونديال.

وتتأهب قطرلاحتضان منافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم في الفترة ما بين 20 تشرين الثاني / نوفمبر و18 كانون الأول / ديسمبر المقبلين. وواجهت قطر انتقادات لأعوام، تتعلق بمعاملة العمال المهاجرين، لكنها أكدت أنها نفذت إصلاحات، وأن الوفيات كانت لأسباب مختلفة، موضحة أن العدد لم يكن غير منطقي نظرا لعدد العمال المهاجرين المتواجدين بها. وطالبت مجموعات حقوقية بإنشاء صندوق تعويضات لأسر المتوفين، وهو ما أيده الاتحاد الألماني لكرة القدم.

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تجدر الإشارة إلى أن بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني سيسافر إلى قطر في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري برفقة وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، وقد صرح بأن "قضايا حقوق الإنسان التي يجرى مناقشتها على هامش البطولة، تشكل محور الرحلة".

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)