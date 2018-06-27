الفيفا تغرم المنتخب السويدي 50 ألف فرانك سويسري.. والسبب؟

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة (13 يوليو/ تموز 2018) تغريم المنتخب السويدي مرة أخرى بسبب ارتداء جوارب مخالفة. كما تم تغريم المنتخب الكرواتي بسبب نفس المخالفة. وذكرت الفيفا أن المنتخبين تم تغريمهما 50 ألف فرانك سويسري (50 ألف دولار) بسبب انتهاك قواعد التسويق، حيث ارتدى لاعب واحد من كل فريق جوارباً تحمل شعاراً غير مصرح به.

وكان المنتخب السويدي قد تم تغريمه 70 ألف فرانك سويسري قبل أسبوع لنفس المخالفة من قبل عدد من اللاعبين. ودفع المنتخب الكرواتي أيضاً 70 ألف فرانك سويسري من قبل بسبب استخدام مشروبات غير مرخصة في إحدى المباريات.

يذكر أن لجنة التأديب في الفيفا كانت قد أوقعت غرامات بلغت 787 ألف فرانك سويسري في البطولة المقامة في روسيا، وفقاً لحسابات وكالة الأنباء الألمانية، منها 290 ألف فرانك سويسري بسبب مخالفات الجوارب من فرق متعددة.

س.م/ ي.أ (د ب أ)