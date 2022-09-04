الفيضانات تغرق ثلث باكستان

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
زيارة إلى باكستان بعدما أغرقت الأمطار الموسمية ثللث مساحة البلاد، وشردت ملايين المواطنين.
تعاني باكستان من في فيضانات تضرر منها 33 مليون شخص وأودت بحياة 1314 على الأقل، وطالبت وزيرة باكستانية الدول الصناعية والشركات الكبرى إلى إصلاح الأضرار لكونها "المتسببة في التغيّر المناخي".
أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع حزيران/ يونيو في باكستان، إلى سقوط 1061 قتيلاً على ما أظهرت حصيلة جديدة عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، فيما ناشد الرئيس الباكستاني مجدداً العالم لمساعدة بلاده.
قضى أكثر من ألف شخص جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية في معظم أجزاء باكستان، فيما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن حكومته تعمل على تقديم دعم عاجل لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة.
خلفت "أسوأ فيضانات في تاريخ باكستان" أكثر من 1100 قتيل و33 مليون متضرر، كما غمرت "ثلث" مساحة البلاد. وناشدت الحكومة المجتمع الدولي للمساعدة وقدرت الأضرار بأكثر من 10 مليارات دولار، وسط تسارع جهود الإغاثة الدولية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول