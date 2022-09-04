 الفيضانات تغرق ثلث باكستان | DW الأخبار | DW | 06.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الفيضانات تغرق ثلث باكستان

زيارة إلى باكستان بعدما أغرقت الأمطار الموسمية ثللث مساحة البلاد، وشردت ملايين المواطنين.

المزيد من المركز الإعلامي

مأساة النازحين تتفاقم في مخيمات السند وارتفاع مستمر في حصيلة قتلى الفيضانات

باكستان: مخاوف على الأمن الغذائي جراء الفيضانات 04.09.2022

بعد الفيضانات التي اجتاحت باكستان، تتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. وتتزايد المخاوف من انتشار الأمراض وتفشي المجاعة.

الفيضانات تخلف أوضاعاً كارثية في باكستان 03.09.2022

إجلاء الملايين في باكستان بسبب الفيضانات والمخاوف من شهر أمطار جديد قد يعقد المشهد أكثر

تضرر 33مليون شخص جراء الفيضانات في باكستان 02.09.2022

الأمم المتحدة تدعو إلى جمع مساعدات لما وصفته كارثة بيئية مدمرة في باكستان

الامم المتحدة: الملايين من الأطفال والنساء يواجهون خطرا بعد الفيضانات التي ضربت باكستان 01.09.2022

المزيد DW الأخبار

تقع خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية وتتعرض لقصف مستمر منذ الغزو الروسي،

تواصل القصف على خاركيف وسقوط قتلى 06.09.2022

بعد خمسين عاماً على الهجوم الإرهابي ضد الرياضيين الإسرائيليين في ميونيخ، الأقارب والسياسيون يحيون ذكرى الضحايا.

ألمانيا تُحيي ذكرى هجوم أولمبياد ميونيخ وتطلب الصفح 05.09.2022

الهولندي ماكس فرستابن يفوز بجائزة هولندا الكبرى لسباقات سيارات فورمولا 1 ويبتعد في الصدارة عن منافسيه بفارق كبير.

الهولندي ماكس فرستابن يفوز بجائزة هولندا في سباقات فورمولا 1 05.09.2022

السلطات الكندية تطلق عملية بحث ضخمة لملاحقة مشتبه بهما مسؤولان عن الهجمات

كندا: ذهول وتأهب أمني بعد عمليات طعن متتالية 05.09.2022

اقرأ أيضا

A woman carrying a child walks along a street during a heavy rainfall in the flood hit Dera Allah Yar town in Jaffarabad district, Balochistan province, on August 30, 2022. - Aid efforts ramped up across flooded Pakistan on August 30 to help tens of millions of people affected by relentless monsoon rains that have submerged a third of the country and claimed more than 1,100 lives. (Photo by Fida HUSSAIN / AFP) (Photo by FIDA HUSSAIN/AFP via Getty Images)

وزيرة باكستانية تدعو الدول الصناعية لتحمّل مسؤولية الفيضانات 05.09.2022

تعاني باكستان من في فيضانات تضرر منها 33 مليون شخص وأودت بحياة 1314 على الأقل، وطالبت وزيرة باكستانية الدول الصناعية والشركات الكبرى إلى إصلاح الأضرار لكونها "المتسببة في التغيّر المناخي".

A resident from the nearby neighbourhood looks on the water level scale of river Indus in flood hit Sukkur of Sindh province on August 28, 2022. - The fate of hundreds of thousands of people in Pakistan's southern Sindh province lies with a 90-year-old barrage that directs the flow of water from the mighty Indus river into one of the world's largest irrigation systems. (Photo by Asif HASSAN / AFP) (Photo by ASIF HASSAN/AFP via Getty Images)

فيضانات باكستان ـ تفاقم الحصيلة ومناشدة لمساعدة المنكوبين 29.08.2022

أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع حزيران/ يونيو في باكستان، إلى سقوط 1061 قتيلاً على ما أظهرت حصيلة جديدة عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، فيما ناشد الرئيس الباكستاني مجدداً العالم لمساعدة بلاده.

A villager uses cots to save usable items after salvaging from his flood-hit home, in Jaffarabad, a district of Pakistan's southwestern Baluchistan province, Saturday, Aug. 27, 2022. Army troops are being deployed in Pakistanâ€™s flood affected area for urgent rescue and relief work as flash floods triggered after heavy monsoon rains across most part of the country lashed many districts in all four provinces. (AP Photo/Zahid Hussain)

أكثر من ألف قتيل.. حصيلة كارثية للفيضانات المدمرة في باكستان 28.08.2022

قضى أكثر من ألف شخص جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية في معظم أجزاء باكستان، فيما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن حكومته تعمل على تقديم دعم عاجل لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة.

A general view of a flooded area after heavy monsoon rains is pictured from atop a bridge in Charsadda district in the Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan on August 27, 2022. - Heavy rain pounded much of Pakistan on August 26 after the government declared an emergency to deal with monsoon flooding it said had affected more than 30 million people. (Photo by Abdul MAJEED / AFP) (Photo by ABDUL MAJEED/AFP via Getty Images)

الفيضانات تغمر "ثلث" باكستان وإعادة الأعمار ستكلف 10 مليار دولار 30.08.2022

خلفت "أسوأ فيضانات في تاريخ باكستان" أكثر من 1100 قتيل و33 مليون متضرر، كما غمرت "ثلث" مساحة البلاد. وناشدت الحكومة المجتمع الدولي للمساعدة وقدرت الأضرار بأكثر من 10 مليارات دولار، وسط تسارع جهود الإغاثة الدولية.