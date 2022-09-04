الفيضانات تغرق ثلث باكستان

فيضانات باكستان ـ تفاقم الحصيلة ومناشدة لمساعدة المنكوبين

أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع حزيران/ يونيو في باكستان، إلى سقوط 1061 قتيلاً على ما أظهرت حصيلة جديدة عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، فيما ناشد الرئيس الباكستاني مجدداً العالم لمساعدة بلاده.