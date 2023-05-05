الفيضانات تجتاح شمال إيطاليا

برنامج الإجلاء الألماني لم يجل أحدا.. والأفغان يهربون من موت إلى آخر!

أعلن المسؤولون مؤخرًا أن البرنامج الرائد الذي أعلنته الحكومة الألمانية أواخر 2022 لم يُجلِ فعليًا أي شخص من أفغانستان، بينما تم تعليق إصدار التأشيرات والرحلات الجوية مؤقتًا من هناك إلى ألمانيا.