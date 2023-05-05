الفيضانات تجتاح شمال إيطاليا

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الفيضانات تجتاح وسط وشمال إيطاليا، وتتسبب في مقتل 5 أشخاص على الأقل وإجلاء الآلاف من منازلهم.
بلغت حصيلة أولية لضحايا فيضانات وانهيارات في الكونغو الديمقراطية ورواندا المجاورة ما لا يقل عن 530 إنسان. الأمين العام للأمم المتحدة رأى فيها "تجسيدا لتسارع التغير المناخي وتبعاته المأسوية على البلاد التي لا ذنب لها".
بدأت ألمانيا عملية لإجلاء رعاياها من السودان، بحسب متحدث باسم وزارة الدفاع. وبذلك تنضم لدول أخرى كالولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وبلجيكا. والعملية تتعلق بإنقاذ عدد محدود من المواطنين الألمان يزيد عن 150 شخصا.
أعلن المسؤولون مؤخرًا أن البرنامج الرائد الذي أعلنته الحكومة الألمانية أواخر 2022 لم يُجلِ فعليًا أي شخص من أفغانستان، بينما تم تعليق إصدار التأشيرات والرحلات الجوية مؤقتًا من هناك إلى ألمانيا.
يعاني جزء كبير من أوروبا من جفاف متواصل منذ أعوام. فيما تتخذ بعض البلدان الأوروبية المتأثرة تدابير مسبقة للتعامل مع انخفاض مستوى المياه في الأنهر وقلة الأمطار والثلوج. المزيد من التفاصيل:
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