 الفيضانات تجتاح شمال إيطاليا | DW الأخبار | DW | 17.05.2023

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الفيضانات تجتاح شمال إيطاليا

الفيضانات تجتاح وسط وشمال إيطاليا، وتتسبب في مقتل 5 أشخاص على الأقل وإجلاء الآلاف من منازلهم.

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اجتاحت أمطار غزيرة الأجزاء الغربية والشمالية من رواندا، وأغرقت الطرق وتسببت في انهيارات أرضية، ولقي أكثر من 127 حتفهم.

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تراجع دعم تمويل الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا في الولايات المتحدة 17.05.2023

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بدأت ألمانيا عملية لإجلاء رعاياها من السودان، بحسب متحدث باسم وزارة الدفاع. وبذلك تنضم لدول أخرى كالولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وبلجيكا. والعملية تتعلق بإنقاذ عدد محدود من المواطنين الألمان يزيد عن 150 شخصا.

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