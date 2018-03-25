الفيسبوك جزء من الإرث أيضاً!

الحصول على الصور والذكريات الثمينة، أو أي معلومات تخص المتوفي على حسابه بفيسبوك يعتبر أمراً مخالفاً لقوانين الخصوصية. لكن ربما تدفع قضية مقتل مراهقة ألمانية في ظروف غامضة إلى حدوث بعض التعديلات. فقد قضت محكمة ألمانية اليوم الخميس 12 يوليو/تموز في قضية "الإرث الرقمي" لمستخدمي فيسبوك، أو مصير بياناتهم الخاصة بعد وفاتهم والتي يصعب الوصول إليها.
كانت مراهقة ألمانية تبلغ من العمر 15 عاماً قد لقيت مصرعها في حادث بمترو الأنفاق عام 2012. وفي محاولة للوصول إلى أي معلومات قد تفيد في معرفة أسباب الوفاة، حاول الوالدان في البداية الوصول إلى بيانات الابنة الخاصة بحسابها على فيسبوك على أمل العثور على أي معلومة قد تفسر ما إذا كان الموت حادثاً أم انتحاراً متعمداً.
وفي البداية رفضت الشركة طلب الوالدين، إلا أنهما تقدما بدعوى قضائية، تعتبر هي الأولى من نوعها، وفي عام 2015 حصلا على الموافقة للوصول إلى البيانات المطلوبة، ووصل الأمر بعدها إلى محكمة برلين لاتخاذ الحكم النهائي، ثم وصلت القضية إلى أعلى سلطة قضائية في ألمانيا وهى المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه.
ويأمل الأبوان في أن تكشف المعلومات الخاصة بابنتهما عن أي معلومة توضح السبب الحقيقي لوفاتها، وفي حالة ثبوت دافع الانتحار سيحق لسائق المترو الحصول على تعويض.
ويرى الوالدان أن الحصول على محتويات حساب ابنتهما على فيسبوك يعتبر "إرثا"، يتطابق من الناحية القانونية مع إعادة المذكرات الخاصة أو الرسائل إلى المقربين بعد موت الشخص.
وقد وافق القضاة في المحكمة في برلين على أن العقد المبرم بين المتوفى وشركة الفيسبوك قد تمت تغطيته بموجب قانون الميراث، متضمناً ذلك المحتوى الرقمي الذي تم إنشاؤه في الحساب. وأضافوا أنه يحق لوالد القاصر أو والدته معرفة من كانت تتحدث معه الابنة ومتى، وهو القرار الذي رفضته محكمة النقض في برلين في قرارها لعام 2017. ودعمت المحكمة حجة فيسبوك بأن "الخصوصية في الاتصالات مضمونة بموجب الدستور الألماني". علاوة على ذلك، أيد القضاة اعتقاد الشركة بأن الأشخاص الذين تبادلوا الرسائل مع ابنتهم كانوا هم أيضاً محميون بموجب الدستور.
وحتى الآن هناك اختياران أمام أقارب المتوفي للتصرف بشأن تلك البيانات، فإما أن يقوم أقارب المتوفى بتحويل صفحته إلى صفحة "تذكارية" لتقديم التعازي والمواساة، لكن دون إمكانية الوصول إلى الرسائل الخاصة به وإما أن يطلب أقارب المتوفي من فيسبوك حذف الحساب الشخصي له تماما.
ولم تكن ألمانيا أول دولة تشهد معارك أخلاقية وقانونية حول كيفية التعامل مع البيانات الرقمية التي توفي أصحابها. ففي عام 2016 ، قاومت أبل محاولات مكتب التحقيقات الفيدرالي إجبارها على فتح جهاز iPhone يخص شخصين كانا قد قاما بإطلاق نار بشكل عشوائي في مدينة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية في ديسمبر 2015 . لكن الشركة كانت أكثر تجاوباً وتعاطفاً مع أب إيطالي فقد طفله بسبب السرطان وطلب منها عام 2016 فتح هاتف الطفل ليحصل على صوره وذكرياته .
س.م/س.ك (أ ف ب، أي.بي.دي)
-
شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
بلاي بوي
قالت شركات بلاي بوي إنها ستغلق صفحاتها على موقع فيسبوك، مع تزايد الفضيحة المحيطة بالموقع. وأوضحت بلاي بوي أنها واجهت العديد من الصعوبات في النشر على فيسبوك. وأضافت أن فضيحة الخصوصية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بعد فترة طويلة من المشكلات التي تعرضت لها بسبب قواعد فيسبوك الصارمة في عرض الصور العارية. وقد تفاعل نحو 25 مليون مستخدم مع صفحة بلاي بوي على الفيسبوك.
-
شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
سبيس إكس وتيسلا
قال رجل الأعمال الملياردير إلون ماسك، أحد كبار المستثمرين في شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية ومنتج صواريخ سبيس إكس، على تويترإنه سيحذف حسابات "فيسبوك" الخاصة بالشركتين. وقد بدا هذا القرار عفوياً بعد أن كتب ماسك أنه "لم يدرك" وجود حساب لـ "سبيس إكس" على فيسبوك. وكان للشركتين حوالي 2.6 مليون متابع قبل حذف حسابها.
-
شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
موزيلا
أوضحت الشركة التي تقف وراء متصفح الويب الشهير فايرفوكس في بيان لها إنها "أوقفت مؤقتاً" إعلاناتها على فيسبوك. وأكدت أنها لن تحذف الحساب تماما على فيسبوك. لكنها ستتوقف عن نشر تحديثات منتظمة على حسابها. وقالت "عندما يتخذ فيسبوك إجراءات أقوى في البحث وراء مشاركة بيانات العملاء ... سنفكر في العودة".
-
شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
مصرف "كومرتس بنك"
أعلن مصرف "كومرتس بنك، أحد أكبر المصارف في ألمانيا، أنه توقف مؤقتاً عن نشر إعلاناته على فيسبوك. ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن مسؤول العلامة التجارية للشركة قوله "إننا سنأخذ استراحة (سوقف) إعلاناتنا على فيسبوك. وإن حماية البيانات والحفاظ على العلامة التجارية الجيدة أمر مهم بالنسبة لنا". وأضاف أن الشركة ستنتظر لفترة قبل اتخاذ أي قرارات أخرى.
-
شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
مؤسس واتس آب
كتب المؤسس المشارك لتطبيق واتسآب، برايان أكتون، في تغريدة على تويتر " لقد حان الوقت .. #deletefacebook" . وقد أصبح أكتون مليارديراً بعدما باع واتس أب إلى فيسبوك عام 2014. وعمل مؤخرا في استثمار جديد لتطبيق منافس باسم "سيجنال " إثر تركه واتسآب عام 2017.
-
شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
سونوس
قالت سونوس الشركة المصنعة للسماعات بالولايات المتحدة، إنها سحبت إعلاناتها من فيسبوك ومنصات وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك انستغرام المملوك لشركة فيسبوك. وأوضحت سونوس أن الكشف الأخير "أثار تساؤلات" حول ما إذا كانت شركة فيسبوك قد اتخذت ما يكفي من الإجراءات لحماية خصوصية المستخدمين. لكنها قالت إنها لن تتخلى عن فيسبوك بشكل كامل لأنها خدمة "فعالة بشكل لا يصدق".
-
شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
"دكتور أوتكر"
طلبت شركة الأغذية الألمانية "د. أوتكر Dr. Oetker" من متابعيها على تويتر بالتصويت بشأن حذف حسابها على فيسبوك أم لا. وكتبت الشركة في 21 مارس/ آذار "سنحذف صفحتنا على الفيسبوك مقابل 1000 تغريدة ". وسرعان ما تم نشر أكثر من 1000 تغريدة، مما دفع الشركة إلى إلغاء تنشيط صفحتها على فيسبوك. لكنها أعادت تفعيل الحساب في اليوم التالي، وكتبت على تويتر أنه "لا يمكن" بدون فيسبوك.
-
شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
رد فيسبوك؟
رداً على سؤال حول قرار بعض الشركات بوقف حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، أوضحت شركة فيسبوك أن "معظم الشركات التي تحدثنا معها هذا الأسبوع تشعر بالرضا تجاه الخطوات التي حددناها لحماية بيانات الأشخاص بشكل أفضل، ولديهم ثقة بأننا سوف نستجيب لهذه التحديات ونصبح شريكاً جيداً وشركة أفضل نتيجة لذلك ". إعداد: ألكسندر بيرسون/ س.م