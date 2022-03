الفيروس في أجسامنا

„Viren beherrschen die Welt, und sie zeigen uns jetzt, wohin die Reise geht“, sagte die berühmte Virologin Karen Mulling in diesem Film, der uns auf eine faszinierende Reise in die „virale Welt“ mitnimmt. Meeresbiologen zeigen die Rolle von Viren beim Schutz von Korallenriffen in den Weltmeeren. Forscher haben kürzlich die Bedeutung von Viren für das menschliche Darmsystem entdeckt. Mit Hilfe von Viren, die dort Phagen genannt werden und die gezielt Bakterien „fressen“, wurden Menschen in Georgien gegen gefährliche bakterielle Infektionen und Mehrfachkeime behandelt. Wissenschaftler schätzen, dass etwa 50 Prozent des menschlichen Genoms von Viren stammen. Auch grundlegende menschliche Eigenschaften wie das Langzeitgedächtnis oder die Schwangerschaft des Fötus werden durch Viren in unsere DNA eingetragen. Aber Viren können auch gefährlich werden, vor allem wenn wir Menschen Lebensräume für Tiere verändern und die Biodiversität zerstören.