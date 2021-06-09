الفيروس في أجسامنا

"الفيروسات هي التي تتحكم بالعالم، وهي تبين لنا الآن إلى أين نتجه" ، هذا ما قالته عالمة الفيروسات الشهيرة كارين مولينغ في هذا الفيلم - الذي يأخذنا في رحلة رائعة إلى "عالم الفيروسات". يُظهر علماء الأحياء البحرية دور الفيروسات في حماية الشعاب المرجانية في محيطات العالم. اكتشف باحثون مؤخرا أهمية الفيروسات للجهاز المعوي في الكائن البشري. بمساعدة الفيروسات التي تسمى هناك العاثيات وهي "تلتهم" البكتيريا على وجه التحديد - تم علاج الناس في جورجيا من الالتهابات البكتيرية الخطيرة والجراثيم المتعددة.

يقدر العلماء أن حوالي 50 بالمائة من الجينوم البشري يأتي من الفيروسات. كما دخلت الخصائص البشرية الأساسية، مثل الذاكرة طويلة الأمد أو الحمل الجنيني، إلى الحمض النووي لدينا من خلال الفيروسات.

لكن الفيروسات يمكن أن تكون أيضا خطرة، وخاصة إذا غيّرنا نحن البشر الأماكن الطبيعية للحيوانات ودمرنا التنوع البيولوجي. هذا ما يعلمنا إياه تاريخ الأوبئة، من الحصبة إلى الإيدز إلى الإيبولا وكوفيد 19. لذلك يجب الحفاظ على التوازن بين عالم الفيروسات وعالم البشر.



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