 الفيروس في أجسامنا | تقارير جديدة | DW | 23.02.2022

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تقارير جديدة

الفيروس في أجسامنا

الفيروسات كثيرة ومتواجدة في كل مكان. وهي ليست قاتلة، لكنها في بعض الأحيان خطرة. إنها كائنات نجت بعبقرية مذهلة وموجودة منذ وجود الحياة على الأرض نفسها. وقد لعبت الفيروسات دورا فعالا في تطور الحياة وكذلك في تطور البشر.

Videostill Dokumentation Das Virus in uns

Videostill Dokumentation Das Virus in uns

"الفيروسات هي التي تتحكم بالعالم، وهي تبين لنا الآن إلى أين نتجه" ، هذا ما قالته عالمة الفيروسات الشهيرة كارين مولينغ في هذا الفيلم - الذي يأخذنا في رحلة رائعة إلى "عالم الفيروسات". يُظهر علماء الأحياء البحرية دور الفيروسات في حماية الشعاب المرجانية في محيطات العالم. اكتشف باحثون مؤخرا أهمية الفيروسات للجهاز المعوي في الكائن البشري. بمساعدة الفيروسات التي تسمى هناك العاثيات وهي "تلتهم" البكتيريا على وجه التحديد - تم علاج الناس في جورجيا من الالتهابات البكتيرية الخطيرة والجراثيم المتعددة. 

Videostill Dokumentation Das Virus in uns

يقدر العلماء أن حوالي 50 بالمائة من الجينوم البشري يأتي من الفيروسات. كما دخلت الخصائص البشرية الأساسية، مثل الذاكرة طويلة الأمد أو الحمل الجنيني، إلى الحمض النووي لدينا من خلال الفيروسات.
 لكن الفيروسات يمكن أن تكون أيضا خطرة، وخاصة إذا غيّرنا نحن البشر الأماكن الطبيعية للحيوانات ودمرنا التنوع البيولوجي. هذا ما يعلمنا إياه تاريخ الأوبئة، من الحصبة إلى الإيدز إلى الإيبولا وكوفيد 19. لذلك يجب الحفاظ على التوازن بين عالم الفيروسات وعالم البشر. 


مواعيد البث
DW  عربية

السبت 12 مارس/آذار 2022 – 03:15 UTC
السبت  12 مارس/آذار 2022 – 13:15 UTC
السبت 12 مارس/آذار 2022 – 16:15 UTC
السبت 12 مارس/آذار 2022 – 19:15 UTC
الأحد 13 مارس/آذار 2022 – 05:15 UTC
الأحد 13 مارس/آذار 2022 – 22:15 UTC
الإثنين 14 مارس/آذار 2022 – 11:15 UTC
الإثنين 14 مارس/آذار 2022 – 18:15 UTC
الثلاثاء 15 مارس/آذار 2022 – 07:15 UTC
الأربعاء 16 مارس/آذار 2022 – 01:15 UTC
الأربعاء  16 مارس/آذار 2022 – 09:15 UTC
الأربعاء 16 مارس/آذار 2022 – 15:15 UTC

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القاهرة  UTC + 2

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 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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