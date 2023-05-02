 الفيتو العربي ضده يتلاشى.. هل انتصر الأسد في معركة البقاء؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.05.2023

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سياسة واقتصاد

الفيتو العربي ضده يتلاشى.. هل انتصر الأسد في معركة البقاء؟

تتوالى الخطوات العربية لدفع عجلة التطبيع مع النظام السوري تباعا. وبات من يرفض عودته للجامعة العربية قلة قليلة. فكيف وصل الأسد إلى هذه النتيجة؟ ومن هم أكبر الرابحين والخاسرين؟

الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

الإشارات مستمرة على قرب عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، وهذه المرة شارك وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في اجتماع لعدد من وزراء الخارجية في العاصمة الأردنية عمان، وهو أول اجتماع من هذا القبيل يحضره مسؤول سوري رفيع المستوى يمثل النظام، منذ تعليق الجامعة العربية لعضوية سوريا.

مختارات

أخفقت كل السيناريوهات التي توقعت سقوطا سريعا لنظام بشار الأسد الذي يبدو أنه تجاوز دائرة الخطر. لكن هذا "النجاح" يثير جدلا واسعا حول حقائق الوضع، وحول تحوّل سوريا إلى مساحة حرب بالوكالة، لا يملك فيها الأسد سلطة حقيقية.

نددت "الخوذ البيضاء" السورية المعارضة بخطوة الأمم المتحدة للسماح للرئيس الأسد بأن تكون له كلمة بشأن تقسيم المساعدات ما يمنحه "اعتمادا سياسيا مجانيا"، فيما تتزايد أعداد النازحين عن منازلهم في شمال البلاد جراء الزلزال.

التقى وزير الدفاع التركي بنظيره السوري في موسكو، في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين أنقرة ودمشق منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، في إشارة إضافية على توجه البلدين المتجاورين إلى التقارب من جديد.

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن وزراء خارجية دول الخليج العربية ونظراءهم من مصر والعراق والأردن ناقشوا في جدة عودة سوريا المحتملة إلى المحيط العربي، بيد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بهذا الصدد.

لم تخلص عن الاجتماع خلاصات كثيرة، أو بالأحرى نتائج تدل على اتفاق لعودة النظام السوري إلى الجامعة، لكن التنسيق بين الحاضرين في عدة ملفات أعطى إشارات إيجابية لدمشق، إذ تم الاتفاق على جعل العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين "أولوية قصوى"، وتم الاتفاق على التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات.

قبل سفره إلى الأردن زار المقداد القاهرة التي لم تخف اتصالاتها مع نظام الأسد في الآونة الأخيرة، كما يكرر العراق نداءاته بعودة سوريا للبيت العربي، بينما استأنفت السعودية الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بينها وبين سوريا، وهي اليوم من الفاعلين الرئيسيين في بحث التطبيع العربي مع سوريا، إذ نظمت الشهر الماضي اجتماعاً في جدة شهد حضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن نظرائهم في الأردن ومصر والعراق.

دوافع العرب للتطبيع؟

ويشير عبد الباسط سيدا، الرئيس الأسبق للمجلس الوطني السوري (معارضة)،  أن الأسباب التي أدت إلى تجميد عضوية سوريا لا تزال قائمة، لكن لا توجد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع الملف لأسباب منها الأزمات التي تعيشها عدة دول عربية وبحثها عن مصالحها. 

ويضيف سيدا لـDW عربية أن عودة النظام إلى الجامعة لن تغير شيئا: "الأزمة السورية ستبقى مستمرة، وأكثر من نصف الشعب السوري يرفضون هذا النظام"، موضحا أن الدول العربية لم تتدخل بشكل فاعل لحل المشكلة، بل راهنت على "حلول ترقيعية ستطيل أمد الأزمة".

من جانبه يقول الباحث السياسي والصحافي محمد قواص إنّ "هناك تحولات على مستوى النظام الدولي وتحولات على مستوى الداخل في الشرق الأوسط، ومن ذلك المصالحة الخليجية، وأخرى بين مصر وتركيا، وتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية".

ويوضح قواص  لبرنامج استوديو الحدث، أن "هناك مقاربة عربية جديدة في التعامل مع سوريا، تذهب أكثر من التطبيع الكامل، بحثاً عن حصة أساسية للعرب في أيّ تسويات مقبلة في هذا البلد."

"العرب يعتقدون أن بقاء سوريا بعيدة عن الحضن العربي، جعلهم بعيدين عن مسار الأوضاع في سوريا، خصوصاً مع تأثير ثلاث قوى في هذا البلد هي إيران وتركيا وإسرائيل"، يقول الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي للبرنامج ذاته.

انفتاح وتواصل عربي مع نظام الأسد.. لماذا الآن؟

بيدَ أن الكاتب والمعارض السوري المقيم في ألمانيا أكرم البني يقول لـDW عربية إن عودة النظام إلى الجامعة العربية غير كافية في نجاح التطبيع العربي وإن كانت شرطاً لازماً له، ويوضح: "قد يعود النظام السوري لمقعده في سياق توسيع المقايضات بين إيران والسعودية، لكن التطبيع الكامل معه يحتاج إلى تنازلات مهمة من قبله لا يزال يرفض تقديمها".

ويحيل البني هنا إلى "ضمان عودة آمنة للاجئين والحد من صناعة وترويج المخدرات، في وقت تنازل فيه الجانب العربي عن فكرة الانتقال السياسي، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعقلين وكشف مصير المفقودين" وفق تأكيد المتحدث.

الأسد.. مكاسب دبلوماسية؟

في بداية الحرب السورية، كان نظام الأسد معزولاً بعدما قطعت جلّ الدول العربية والغربية علاقاتها معه بسبب القمع الدموي لحركة الاحتجاجات ضده.

بيد أنّ دخول روسيا على الخط، وتشرذم المعارضة السورية، وظهور جماعات جهادية ومتطرفة، فضلاً عن انتعاش الصراع بالوكالة داخل الأراضي السورية بين عدة قوى إقليمية، كلها عوامل جعلت الأسد يعود ليسيطر على الأرض.

كما رفض الأسد تماماً فكرة التنحي عن السلطة، وفرض نفسه المخاطب الأبرز المتحكم في المساحة الأكبر من سوريا، وهو ما ظهر في الزلزال الأخير، عندما استغل ضرروة وصول المساعدات ليجني مكاسب دبلوماسية متعددة.

الإمارات أعادت علاقاتها مع النظام السوري عام 2018 ثم زار الأسد أبو ظبي للمرة الأولى منذ مدة طويلة في مارس 2023

الإمارات أعادت علاقاتها مع النظام السوري عام 2018 ثم زار الأسد أبو ظبي للمرة الأولى منذ مدة طويلة في مارس 2023

"إحجام الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا عن لعب دور فاعل ومؤثر في الشأن السوري خلال سنوات الثورة وبعدها، هو ما منح الأطراف الداعمة له كروسيا وإيران نجاحاً عسكرياً وقدرة سياسية كبيرة" يقول أكرم البني، متابعاً  "ضعف المعارضة السورية، والانشغال الغربي بالحرب في أوكرانيا، والتحرر النسبي للدول الخليجية من الحسابات الأمريكية لصالح حساباتها الخاصة، كلها عوامل زادت الأمر سوءاً".

لكن هناك أسباب أخرى. يوضح عبد الباسط سيدا أن النظام السوري وضع العام أمام بديلين: "إما الإرهاب والفوضى، أي ظهور جماعات إرهابية ومتطرفة، ومن ذلك "داعش" وهيئة فتح الشام، أو الاستبداد والفساد، كما يوجد عامل بارز حسب قوله هو "رفض إسرائيل تغيير هذا النظام، ما دفع الروس والأمريكيين إلى إجراء تفاهمات لاستمرار نظام الأسد مع مراقبة التحركات الإيرانية".

كما توجد عوامل أخرى أتاحت تخفيف الضغط على الأسد حسب سيدا، منها تغيّر أولويات الدول، ومن ذلك التفاهمات التي جرت بين تركيا وروسيا، ثم انشغال دول الخليج بحرب اليمن، والولايات المتحدة بصراعها مع الصين ثم الوضع في أوكرانيا منذ احتلال شبه جزيرة القرم، بينما استمرت إيران في ضغطها.

خاسرون ورابحون من عودة الأسد

أكبر رابح من عودة محتملة لسوريا إلى الجامعة العربية هو النظام السوري أولاً، باستعادته لـ"الشرعية العربية"، وداعموه الرئيسيون في المنطقة كإيران وحزب الله. والرابحون كذلك هي الدول العربية التي رفضت قطع العلاقات مع سوريا كالجزائر والعراق، وكذلك الدول الأخرى التي أعادت سريعاً العلاقات كتونس والإمارات. 

روسيا بدورها ضمن أكبر الرابحين، فوقوف  فلاديمير بوتين إلى جانب النظام السوري في أحلك فتراته يجعله الآن يحصد ما زرع، خصوصاً ما يتعلق بمكاسب اقتصادية وجيو سياسية لموسكو في منطقة حساسة كالشرق الأوسط.

"إيران هي المستفيد الأكبر، أوراقها كبيرة في عدد من الدول، وبعدما كانت تركز على العمل العسكري انتقلت الآن إلى ما هو سياسي" يوضح سيدا الذي يحذر من أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية تعني "فسح المجال لإيران، ما قد يجعل الدول العربية تدفع الضريبة غاليا، بسبب الخطط التوسعية الإيرانية ومحاولتها إجراء تغييرات على المجتمعات المحيطة".

بينما تظهر الخسارة مبدئياً لدى الدول التي طالما رفضت عودة دمشق إلى الحضن العربي، وهي خمس دول ذكرتها مؤخرا صحيفة وول ستريت جورنال، منها قطر والمغرب والكويت، خصوصا الأولى التي موّلت بشكل كبير أطيافاً من المعارضة السورية.

وهناك جانب آخر للخسارة. "يصح اعتبار شعوب المشرق العربي وفي مقدمها الشعب السوري ونخبه السياسية والثقافية الشريفة، هم أكبر الخاسرين، وتحديداً حين يفضي هذا المسار إلى طي صفحة المحاسبة على ما جرى من تدمير وقتل وارتكابات فظيعة، ويسمح بالإفلات من العقاب"، يقول أكرم البني.

بينما في الجانب الآخر، تزداد الضغوط على الغرب لإيجاد صيغة للتعامل مع نظام الأسد، ما يجهل جهود أكثر من 10 سنوات من محاولة إزاحته، تذهب حالياً سدى، إذ يصر الاتحاد الأوروبي على عدم التعامل مع نظام الأسد تحت أيّ ظرف ما دام لا يسمح بتحقيق تحوّل في البلاد.

ويشير أكرم البني إلى أن الدول الغربية متمسكة إلى الآن بمواقفها، لكن "ما يجري عربياً يمكن أن يؤثر على وحدة الموقف الغربي تجاه سوريا، وبالتالي احتمال انفلات بعض الأطراف من حالة الاجماع لتخط طريقها الخاص في العلاقة مع النظام" يتابع المتحدث.

إسماعيل عزام

  • الرئيس السوري السابق حافظ الأسد

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    تولي الحكم بعد انقلاب "الحركة التصحيحية"

    في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، نفّذ حافظ الأسد الذي كان يتولّى منصب وزير الدفاع انقلاباً عسكرياً عُرف بـ"الحركة التصحيحية" وأطاح برئيس الجمهورية حينها نور الدين الأتاسي. في 12 آذار/مارس 1971، انتخب الأسد الذي كان يترأس حزب البعث العربي الاشتراكي، رئيساً للجمهورية ضمن انتخابات لم ينافسه فيها أي مرشح آخر. وكان أول رئيس للبلاد من الطائفة العلوية التي تشكل عشرة في المئة من تعداد السكان.

  • مواجهات بين القوات الإسرائيلية والسورية على مرتفعات الجولان في حرب تشرين 1973

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    "حرب تشرين"

    في السادس من تشرين الأول/أكتوبر 1973، شنّت مصر وسوريا هجوماً مفاجئاً على إسرائيل من جهة قناة السويس غرباً، ومرتفعات الجولان شرقاً، في محاولة لاستعادة ما خسره العرب من أراض خلال حزيران/يونيو 1967، لكن تمّ صدهما. في أيار/مايو 1974، انتهت الحرب رسمياً بتوقيع اتفاقية فضّ الاشتباك في مرتفعات الجولان.

  • الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي وقتها هنري كيسينجر

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    علاقات دبلوماسية بين واشنطن ودمشق!

    في حزيران/يونيو 1974، زار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون دمشق، معلناً إعادة إرساء العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعدما كانت مجمّدة منذ العام 1967. في الصورة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي وقتها هنري كيسينجر.

  • انسحاب القوات السورية من لبنان

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    هيمنة على لبنان

    في 1976 تدخّلت القوات السورية في الحرب الأهلية اللبنانية بموافقة أمريكية، وبناء على طلب من قوى مسيحية لبنانية. وفي 1977، بدأت المواجهات بين القوات السورية، التي انتشرت في معظم أجزاء البلاد ما عدا المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وقوات مسيحية احتجت على الوجود السوري. وطيلة ثلاثة عقود، بقيت سوريا قوة مهيمنة على المستوى العسكري في لبنان وتحكمت بكل مفاصل الحياة السياسية حتى انسحابها في العام 2005.

  • الرئيس السوري السابق حافظ الأسد والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    قطيعة بين دمشق وبغداد!

    في العام 1979، تدهورت العلاقات بين سوريا والعراق، اللذين حكمهما فرعان متنافسان من حزب البعث العربي الاشتراكي، بعد اتهام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين الوافد حديثاً إلى السلطة، دمشق بالتآمر. وقطعت بغداد علاقتها الدبلوماسية مع دمشق في تشرين الأول/أكتوبر 1980، بعدما دعمت الأخيرة طهران في حربها مع العراق. في الصورة يظهر الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين (يسار) مع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد (وسط).

  • مدينة حماه السورية

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    "مجزرة حماه"

    في شباط/فبراير 1982، تصدّى النظام السوري لانتفاضة مسلّحة قادها الإخوان المسلمون في مدينة حماه (وسط)، وذهب ضحية ما يعرف بـ"مجزرة حماه" بين عشرة آلاف وأربعين ألف شخص. وجاء ذلك بعد قرابة ثلاث سنوات من هجوم بالرصاص والقنابل اليدوية على الكلية الحربية في مدينة حلب، أسفر عن مقتل ثمانين جندياً سورياً من الطائفة العلوية. وتوجّهت حينها أصابع الاتهام إلى الإخوان المسلمين بالوقوف خلف الهجوم.

  • حافظ ورفعت الأسد

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    محاولة انقلاب فاشلة

    في تشرين الثاني/نوفمبر 1983، أصيب الأسد بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد مشافي دمشق. ودخل في غيبوبة لساعات عدّة، حاول خلالها شقيقه الأصغر رفعت الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب فاشل، قبل أن يستعيد الأسد عافيته. وبعد عام، أُجبر رفعت على مغادرة سوريا. الصورة لحافظ الأسد (يمين) مع أخيه رفعت.

  • بشار الأسد زار باريس عدة مرات

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    تقارب مع الغرب!

    بدأ الجليد الذي شاب علاقات سوريا مع أمريكا والغرب بالذوبان، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي. انضمت سوريا إلى القوات متعددة الجنسيات في التحالف الذي قادته أمريكا ضد صدام حسين بعد غزو العراق للكويت. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1994، زار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الأسد في دمشق. بعد أربع سنوات، زار الأسد فرنسا في أول زيارة له إلى بلد غربي منذ 22 عاماً، واستقبل بحفاوة من نظيره الفرنسي جاك شيراك.

  • بشار الأسد في جنازة أبيه عام 2000

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    الابن يخلف أباه في الرئاسة!

    توفي الأسد في 10 حزيران/يونيو 2000، عن عمر ناهز 69 عاماً، وكان شيراك الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر جنازته. وبعد شهر، تولّى نجله بشار السلطة، بعد تعديل دستوري سمح له بالترشّح. وحاز في استفتاء لم يضم أي مرشح آخر سواه على 97 في المئة من الأصوات.

  • صورة لبشار الأسد في دمشق

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    انفتاح نسبي ولكن..!

    بين أيلول/سبتمبر 2000 وشباط/فبراير 2001، شهدت سوريا فترة انفتاح وسمحت السلطات نسبياً بحرية التعبير. في 26 أيلول/سبتمبر 2000، دعا نحو مئة مثقّف وفنان سوري مقيمين في سوريا السلطات إلى "العفو" عن سجناء سياسيين وإلغاء حالة الطوارئ السارية منذ العام 1963. لكنّ هذه الفسحة الصغيرة من الحرية سرعان ما أقفلت بعدما عمدت السلطات إلى اعتقال مفكرين ومثقفين مشاركين في ما عُرف وقتها بـ"ربيع دمشق".

  • سوريون يحملون علم المعارضة السورية

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    احتجاجات تحولت إلى نزاع دامٍ!

    في العام 2011، لحقت سوريا بركب الثورات في دول عربية عدة، أبرزها مصر وتونس، في ما عُرف بـ"الربيع العربي". ومع اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه، قمع الأسد المتظاهرين السلميين بالقوة، وتحولت الاحتجاجات نزاعاً دامياً، سرعان ما تعددت جبهاته والضالعين فيه. وأودى النزاع المستمر بأكثر من 388 ألف شخص وهجّر وشرّد الملايين داخل البلاد وخارجها، وسوّى مناطق كاملة بالأرض.

  • صورة الأسد مع صورة بوتين في الغوطة الشرقية بدمشق

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    بقاء على رأس السلطة بدعم روسي

    في سنوات النزاع الأولى، فقدت قوات الحكومة السورية سيطرتها على مساحات واسعة من سوريا بينها مدن رئيسية. لكن وبدعم عسكري من حلفائها، إيران ثم روسيا، استعادت القوات الحكومية تدريجيًا نحو ثلثي مساحة البلاد، إثر سياسة حصار خانقة وعمليات عسكرية واسعة ضد الفصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية. ولعب التدخل الجوي الروسي منذ خريف 2015 دوراً حاسماً في تغيير موازين القوى لصالح دمشق. م.ع.ح/ع.ج.م


مختارات

11 عاما على الاحتجاجات بسوريا.. أوكرانيا تعيد المشاهد للأذهان!

تعيد مشاهد الدمار في أوكرانيا الذاكرة لما حل في سوريا على أيدي القوات الروسية التي هرعت للدفاع عن الأسد وسوت مدنا بالكامل بالأرض. وبعد 11 عاماً من انطلاق الاحتجاجات المناهضة لنظام الأسد يبدو المشهد في البلدين متشابهاً.