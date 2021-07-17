الفياضات تضرب بافاريا والنمسا وحصيلة القتلى تواصل الارتفاع

ارتفعت حصيلة الفيضانات الجارفة التي اجتاحت ألمانيا إلى 156 قتيلا على ما أفادت الشرطة صباح الأحد (18 يوليو/ تموز 2021)، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في غرب أوروبا إلى ما لا يقل عن 183 قتيلا.

وفي ولاية راينلاند-بفالتز وحدها، أعلنت الشرطة في بيان مقتل 110 أشخاص، مقابل 98 قتيلا وفق الحصيلة السابقة.

وأوردت الشرطة في البيان "يُخشى أن يتم إحصاء المزيد من الضحايا"، مشيرة إلى إصابة ما لا يقل عن 670 شخصا بجروح في الولاية.

ولا تزال شبكات الكهرباء وخطوط الهاتف معطلة في العديد من المناطق المحيطة. وأعلنت حالة الطوارئ الكارثية مساء السبت في منطقة بيرتشسغادنر لاند في بافاريا العليا بألمانيا بسبب الفيضانات مع وفاة شخصين في المنطقة.

وقالت ألكسندرا روتينبوتشنر المتحدثة باسم مكتب مقاطعة بيرتشسجادنر لاند أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حالتي الوفاة نتيجة الفيضانات أم لا.

وفي النمسا تمت تعبئة فرق الإطفاء في منطقتي سالزبورغ وتيرول، فيما غمرت المياه المدينة القديمة في هالين.

وكتب رئيس الوزراء سيباستيان كورتز في تغريدة "تتسبب أمطار غزيرة وعواصف للأسف بأضرار جسيمة في عدة مناطق من النمسا".

وأخيرا إلى الشرق على الحدود بين ألمانيا والجمهورية التشيكية، ارتفع مستوى المياه في منطقة ساكسن مساء السبت، ما تسبب في أضرار.

زيارات رسمية إلى المناطق المنكوبة

ومن المقرر أن تزور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المناطق المتضررة من الفيضانات بولاية راينلاند-بفالتس اليوم الأحد.

وتعتزم ميركل زيارة بلدية شولد، التي تضررت بشكل كبير، للاطلاع على الوضع. ومن المقرر بعد ذلك أن تصدر بيانا صحفيا في آدناو- جنبًا إلى جنب مع رئيس حكومة الولاية مالو دراير ووزراء راينلاند-بفالتس الآخرين.

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قد زار بالفعل يوم السبت المنطقة المنكوبة في شمال الراين-ويستفاليا على نهر إرفت ودعا إلى التضامن والتبرعات للضحايا.

من جهته، أعلن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر عن نيته زيارة ولايتي شمال الراين-ويستفاليا وراينلاند-بفالتس يوم غد الاثنين.

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا هيجان الأنهار يعتبر "كيل" (Kyll) رافدا صغيرا من نهر موزيل الشهير الذي تتدفق مياهه من منطقة والونيا البلجيكية إلى ولايات شمال الراين وستفاليا وراينلاند بفالتس الألمانية. سقوط الأمطار بغزارة جعل الرافد "كيل" اللذي يمر عبر مركز "بيتبورغ بروم" بمنطقة "أيفل" التي تأثرت بشكل خاص بالعاصفة، يفيض ويغرق أجزاء من قرية "إيردورف".

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا فيضان القرن في "آهر" (Ahr) تسببت الأمطار الغزيرة الأربعاء (14 يوليو/ تموز 2021) في فيضان وادي "آهر" (Ahrthal)، حيث تجاوز منسوب المياه في النهر مترين مقارنة بأعلى معدل سجله مؤشر النهر، الذي حول شوارع بلدة "إش" (Esch) بمنطقة آرفايلر (Ahrweiler) إلى سيول، فيما غمرت المياه العديد من القرى والبلدات في المنطقة.

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا تدخل الجيش الألماني تم إطلاق نظام إنذار الكوارث في العديد من المناطق في غرب ألمانيا بهدف تسهيل التنسيق بين السلطات في المناطق المنكوبة وكذلك لفتح مجال التعاون مع قوات الجيش. في الصورة يظهر جنديين ألمانيين في مركبة إنقاذ مدرعة ووراءهما معدات تطهير ثقيلة لإزالة الأضرار التي لحقت بمدينة هاغن بسبب فيضان نهر "ناهمة" (Nahma).

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا إجلاء السكان من بعض الأحياء السكنية في مدينة لايشلينغن الصغيرة، لجأ السكان على مساعدة بعضهم البعض لتجاوز الفيضانات التي تسبب فيها نهر "فوبر" الذي ارتفع منسوب مياهه جراء هطول الأمطار الغزيرة. وقد استدعى ذلك إخلاء أجزاء من المدينة، خاصة في ظل المخاوف من انهيار أحد السدود.

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا خسائر مادية جسيمة خلفت الأمطار الغزيرة الني شهدتها ألمانيا وبعض الدول المجاورة لها خسائر مادية جسيمة تقدر بملايين اليوروهات. وفي الصورة تظهر سيارة مغطاة بالركام بعد فيضان نهر "ناهمة" في مدينة هاغن.

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا حواجز خشبية لم تجد نفعا حاول رجال الإطفاء في العديد من المناطق بتقليل الخسائر، كما هز الشأن هنا من خلال بناء جدار خشبي في منطقة "ميشوس" (Mayschoss) لحمايتها الفيضانات. لكن هذه المحاولات لم تجد نفعا أمام قوة المياه.

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا أكثر من 20 قتيل وفقد العشرات لقى ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم وفقد العشرات اليوم الخميس في ألمانيا بعدما تسببت الأمطار القياسية في غرب أوروبا في فيضان الأنهار على ضفافها لتجتاح المنازل وتغمر الأقبية. وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم فيما اعتبر 70 آخرون في عداد المفقودين في منطقة آرفيلر، التي تشتهر بزراعة العنب بولاية راينلاند بالاتينات بعد أن فاض نهر آر الذي يصب في نهر الراين على ضفتيه ودمر ستة منازل.

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا اضطراب النقل العام تسببت الأمطار في اضطراب النقل العام بشدة، إذ توقفت خدمة القطارات السريعة في ألمانيا، كما تعطلت حركة المرور المحلية والبعيدة المدى في أجزاء كبيرة من غرب ألمانيا. في الصورة يظهر قطار متوقف في محطة كورديل في منطقة ترير زاربورغ بولاية راينلاند بفالتس.

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا قتلى في بلجيكا أيضا في بلجيكا قُتل شخصان بسبب الأمطار الغزيرة وفُقدت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بعدما جرفها فيضان أحد الأنهار. وانهارت نحو عشرة منازل في بيبنستر بعدما فاض نهر فاسدري وأغرق البلدة الواقعة في شرق البلاد. وتم إجلاء السكان من أكثر من ألف منزل.

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا أضرار في البنية التحتية تسببت الأمطار في اضطرابات شديدة في وسائل النقل العام، كما تم تعليق حركة المرور على نهر الميز الممر المائي البلجيكي الرئيسي المهدد بخطر الفيضان. وستستغرق أعمال التهيئة في بلجيكا وقتًا طويلاً بعدما أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية في المناطق المتضررة. وتظهر في الصورة سيارة جرفتها المياه لتصطدم بسياج خشبي في شارع غمرته المياه.

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا الخوف من "فيضانات القرن" في سويسرا هطلت كميات هائلة من الأمطار في الأيام الأخيرة في سويسرا ما أدى إلى ارتفاع مستويات المياه بشكل خطير ودفع العاصمة برن إلى نشر سدود عائمة لمواجهة احتمال حدوث فيضانات غير مسبوقة. وتحت تأثير الأمطار الغزيرة، يستمر مستوى المياه في البحيرات في الارتفاع. وتوقف حركة الملاحة وتواصل الإبلاغ عن حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدة مناطق. وتظهر هذه الصورة الجوية نهر ألين الذي فاضت ضفافه بسبب هطول الأمطار الغزيرة.



"الخضر" يطالب بتسريع المساعدات

إلى ذلك، دعا حزب الخضر في ألمانيا (معارضة) إلى تسريع جهود الإغاثة من الكوارث وتقديم مساعدة سريعة للمتضررين من الفيضانات التي ضربت غربي ألمانيا، وبذل جهد مشترك للحماية بشكل أكبر ضد آثار تغير المناخ. وقال زعيم حزب الخضر الألماني، روبرت هابيك، في ترحيب بمؤتمر حزبي صغير عبر الإنترنت لحزب الخضر في بافاريا يوم السبت إنه وقبل كل شيء فإن إنقاذ الأرواح مازال هو الأولوية حاليا.

وتابع أنه يأتي بعد ذلك مساعدة أولئك الذين تم إنقاذهم بسرعة وبشكل غير بيروقراطي. ثم يجب توفير مساحة أكبر للحماية من الفيضانات من جهة ومن جهة أخرى فإن هناك حاجة لبذل جهود أقوى للحماية بشكل أكبر ضد آثار تغير المناخ والكفاح المشترك ضد الاحتباس الحراري.

وأوضح هابيك أن كارثة الفيضانات ليست فقط بسبب تغير المناخ، ولكن هناك عوامل مختلفة اتحدت مع بعضها البعض.

وقال إنه مع ذلك فإن الزيادة في الظواهر الجوية المتطرفة تظهر أن المناخ يزاد احترارا أكثر فأكثر، محذرا من أن "كل شيء سيصبح أكثر تطرفا".

وتابع أنه يجب علينا أن نتحرك الآن في التوسع في استخدام الطاقة المتجددة ودعم أن يكون الاقتصاد والنقل محايدا بالنسبة للمناخ وذلك ليس من أجل مصلحة الأجيال القادمة فقط، ولكن أيضًا من أجل مصلحتنا.

و.ب/ م.س(أ ف ب، د ب أ)