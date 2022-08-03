 الفولاذ - مهم لكنه ضار بالبيئة | صنع في ألمانيا | DW | 10.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

الفولاذ - مهم لكنه ضار بالبيئة

الفولاذ مادة معجزة نستخدمها كل يوم: لكنها وحدها مسؤولة عن أكثر من 7٪ من تغير المناخ. والحلول لإعادة هيكلة صناعة الصلب لا تزال في مهدها، فكيف يمكننا صنع الفولاذ الأخضر؟

المزيد من المركز الإعلامي

MADE in Germany, MIGD Housing

إيجارات مروعة في نيويورك: كيف يصبح السكن من الرفاهيات 03.08.2022

MADE in Germany, MIGD Paritaet

انخفاض سعر اليورو، و ارتفاع الاستهلاك 03.08.2022

MADE in Germany, MIGD Laerm

محاربة الضوضاء في البحر 03.08.2022

Trucks stand at Vishawkarma Industrial area during the nationwide Lockdown imposed in the wake of the deadly novel coronavirus pandemic in Jaipur, Rajasthan,India. April 20,2020.(Photo by Vishal Bhatnagar/NurPhoto)

طرق تجارية جديدة بين روسيا والهند 03.08.2022

المزيد صنع في ألمانيا

إنترنت للجميع في بنغلاديش: سميحة تحسين

إنترنت للجميع في بنغلاديش: سميحة تحسين 10.08.2022

كيف تستفيد ولاية داكوتا الشمالية من الطفرة النفطية؟

كيف تستفيد ولاية داكوتا الشمالية من الطفرة النفطية؟ 10.08.2022

الطاقة النووية: هل تعتمد على قضبان الوقود الروسية؟

الطاقة النووية: هل تعتمد على قضبان الوقود الروسية؟ 10.08.2022

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - أزمة اقتصادية ـ تراجع أم تقدم؟ 10.08.2022

اقرأ أيضا

(FILES) File photo dated 17 April 2008 of a general view of Asco's nuclear plant, in Asco village, Tarragona, Catalonia region, northeastern Spain. Tarragona's Public Prosecutor Office began proceedings against Asco's Nuclear Plant 23 April 2008 after it was reported in early April that there was a leak of radiactive particles from nuclear plant's ventilation system 29 November 2007. Some 850 people had been tested for nuclear contamination, including 40 students and four teachers who visited the plant 04 April 2008. Authorities plans to check up to 1,600 people. EPA/Jaume Sellart +++ dpa-Bildfunk +++

ضريبة الكربون الأوروبية.. هل تخدم تجارة مستدامة ام نزعة حمائية؟ 12.12.2021

يسرّع الاتحاد الأوروبي تطبيق إجراءات حماية المناخ من خلال فرض ضريبة جديدة على الكربون تشمل واردات كثيرة من الخارج، وهو الأمر الذي قد يضر البلدان الفقيرة. هل يشكل هذا بداية تجارة عالمية مستدامة أم حمائية جديدة؟

--FILE--A coal plant gives off heavy smoke in Hangzhou, east Chinas Zhejiang province, 3 February 2013. China has unveiled sweeping measures to tackle air pollution, with plans to close old polluting steel mills, cement factories and aluminium smelters, and slash coal consumption and boost the use of nuclear power and natural gas. China has been under heavy pressure to address air pollution after thick and hazardous smog engulfed much of the industrial north, including the capital, Beijing, in January. It has identified coal burning as a key area to tackle. China said its new plan would aim to cut total coal consumption to below 65% of total primary energy use by 2017, down from 66.8% last year. It would also aim to raise the share of non-fossil fuel energy to 13% by 2017, up from 11.4% in 2012. Its previous target stood at 15% by 2020. To help meet the target, it would also raise installed nuclear capacity to 50GW by 2017. By the end of 2015, it said it would add 150bn cubic metres of natural gas trunk pipeline transmission capacity.

الاحتباس الحراري ـ كيف يمكن سد فجوة الانبعاثات وإنقاذ الأرض؟ 03.11.2021

حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يشهد فجوة كبيرة في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومع انعقاد قمة المناح، توجد طرق واضحة يمكن من خلال تنفيذها أن يفي زعماء العالم بتعهداتهم في مكافحة ظاهرة التغير المناخي.

Friedensdemonstration mit dem gegen den Krieg in der Ukraine in der Bonner Innenstadt. Motto Sport und Kultur gegen den Ukrainekrieg organisiert vom Stadtsportbund Bonn und Sport und Kulturdezernat der Stadt Bonn. 19.03.2022 Bonn Münsterplatz NRW Deutschland *** Peace demonstration with the against the war in Ukraine in Bonn city center Motto Sport and Culture against the war in Ukraine organized by Stadtsportbund Bonn and Sport und Kulturdezernat der Stadt Bonn 19 03 2022 Bonn Münsterplatz NRW Germany

حمى شراء ومخابئ حصينة.. الخوف من الحرب يزداد في ألمانيا! 23.03.2022

قلق بشأن نقص مواد غذائية ومخاوف من هجمات سيبرانية على البنية التحتية الحيوية وتجهيز مخابئ! الغزو الروسي لأوكرانيا يزيد خوف الألمان من احتمال امتداد الحرب إلى بلدهم، بعد عقود من السلام، فكيف يستعدون "للأسوأ"؟

Bitcoin, digitale Kryptowaehrung, physische Bitcoin Muenze.

تعدين البيتكوين: هل تقترب العملة المشفرة من نهايتها في أوروبا؟ 15.05.2021

تشتهر بلدان شمال أوروبا بـ "التعدين المستدام"، حيث تنخفض بشدة تكلفة إنتاج الكهرباء وبالتالي ينخفض سعرها، فإنتاجها يتم بشكل أساسي من مصادر متجددة. لكن هناك صناعات أخرى تريد أيضاً الاستفادة من هذه الطاقة الخضراء.