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الفولاذ - مهم لكنه ضار بالبيئة

الفولاذ مادة معجزة نستخدمها كل يوم: لكنها وحدها مسؤولة عن أكثر من 7٪ من تغير المناخ. والحلول لإعادة هيكلة صناعة الصلب لا تزال في مهدها، فكيف يمكننا صنع الفولاذ الأخضر؟