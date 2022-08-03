الفولاذ - مهم لكنه ضار بالبيئة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الفولاذ مادة معجزة نستخدمها كل يوم: لكنها وحدها مسؤولة عن أكثر من 7٪ من تغير المناخ. والحلول لإعادة هيكلة صناعة الصلب لا تزال في مهدها، فكيف يمكننا صنع الفولاذ الأخضر؟
يسرّع الاتحاد الأوروبي تطبيق إجراءات حماية المناخ من خلال فرض ضريبة جديدة على الكربون تشمل واردات كثيرة من الخارج، وهو الأمر الذي قد يضر البلدان الفقيرة. هل يشكل هذا بداية تجارة عالمية مستدامة أم حمائية جديدة؟
حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يشهد فجوة كبيرة في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومع انعقاد قمة المناح، توجد طرق واضحة يمكن من خلال تنفيذها أن يفي زعماء العالم بتعهداتهم في مكافحة ظاهرة التغير المناخي.
قلق بشأن نقص مواد غذائية ومخاوف من هجمات سيبرانية على البنية التحتية الحيوية وتجهيز مخابئ! الغزو الروسي لأوكرانيا يزيد خوف الألمان من احتمال امتداد الحرب إلى بلدهم، بعد عقود من السلام، فكيف يستعدون "للأسوأ"؟
تشتهر بلدان شمال أوروبا بـ "التعدين المستدام"، حيث تنخفض بشدة تكلفة إنتاج الكهرباء وبالتالي ينخفض سعرها، فإنتاجها يتم بشكل أساسي من مصادر متجددة. لكن هناك صناعات أخرى تريد أيضاً الاستفادة من هذه الطاقة الخضراء.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول