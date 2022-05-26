الفن يثير جدلاً اجتماعياً لنصرة المرأة

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أثارت رسومات فناني الغرافيتي في زيمبابوي جدلاً داخل المجتمع، نتج عنه تعاطف كبير للنساء وحقوق الإنسان في بلد عانى الكثير من جائحة كورونا.
في ظل الحروب والأزمات المتتالية، أضحى الناس في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى مزيد من الدعم النفسي أكثر من أي وقت مضى. وأظهرت بعض المبادرات نجاحات أولية. لكن هل يغطي ذلك مناطق الحروب والأزمات؟
متحور كورونا "B.1.1.529"، الذي تم رصده لأول مرة في بوتسوانا، يحتوي على طفرات عديدة في بروتين سبايك الأمر الذي يصعّب مأمورية الخلايا المناعية لمكافحة هذا الوباء الفتاك.
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2022، غير أن مسار البطولة القارية هذه المرة توجد في مهب جائحة كورونا التي أصابت مجموعة من كبار النجوم، الأمر الذي استدعى تدخل الاتحاد الإفريقي (كاف).
مع تزايد القلق الدولي بشأن اكتشاف متحور جديد لفايروس كورونا، أعلنت ألمانيا تصنيف دولة جنوب أفريقيا كمنطقة خطر واعتبارا من الليلة لن يُسمح لشركات الطيران سوى بإعادة المواطنين الألمان من هناك إلى ألمانيا.
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