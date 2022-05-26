الفن يثير جدلاً اجتماعياً لنصرة المرأة

في يومها العالمي.. الحروب والأزمات عوائق أمام الصحة النفسية

في ظل الحروب والأزمات المتتالية، أضحى الناس في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى مزيد من الدعم النفسي أكثر من أي وقت مضى. وأظهرت بعض المبادرات نجاحات أولية. لكن هل يغطي ذلك مناطق الحروب والأزمات؟