 الفن يثير جدلاً اجتماعياً لنصرة المرأة | DW الأخبار | DW | 10.11.2022

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الفن يثير جدلاً اجتماعياً لنصرة المرأة

أثارت رسومات فناني الغرافيتي في زيمبابوي جدلاً داخل المجتمع، نتج عنه تعاطف كبير للنساء وحقوق الإنسان في بلد عانى الكثير من جائحة كورونا.

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